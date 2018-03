Praha - Silvestrovská nehoda v centru Prahy, při níž ruský řidič usmrtil na přechodu turistku z Kolumbie, mohla být podle soudu úmyslným obecným ohrožením. Za tento trestný čin by řidiči hrozilo osm až 15 let vězení. Obvodní soud pro Prahu 2 se proto domnívá, že kauzu by měl převzít pražský městský soud. ČTK to dnes sdělila mluvčí obvodního soudu Marcela Pröllerová. Státní zastupitelství muže obžalovalo z nedbalostního usmrcení, za něž mu lze uložit maximálně osmileté odnětí svobody.

Předseda senátu obvodního soudu se po pátečním podání obžaloby seznámil se spisem a podle mluvčí dospěl k závěru, že obvodní soud není v dané kauze věcně příslušný. "S ohledem na způsob jízdy a jednání obžalovaného v kritické době - agresivní jednání a absolutní ignorace jakýchkoliv předpisů - je zde podezření, že obžalovaný svým jednáním naplnil skutkovou podstatu trestného činu úmyslného, a to obecného ohrožení," uvedla Pröllerová.

Pro projednání obecného ohrožení by byl podle ní věcně příslušný Městský soud v Praze. Obvodní soud chce proto spis předložit vrchnímu soudu, aby rozhodl o tom, který ze soudů se případem nakonec bude zabývat.

Obvodní soud zároveň nařídil vazební zasedání, při němž chce zhodnotit, zda obžalovaný Rus porušil písemný slib daný při propuštění z vazby. Cizinec totiž koncem února nepřišel na povinnou schůzku s probačním úředníkem. "K vazebnímu zasedání musí být předvolán obžalovaný, obhájce a státní zástupce. Pokud se obžalovaný nedostaví, bude vydán příkaz k zatčení," popsala mluvčí.

Nehoda se stala v noci 1. ledna na rohu Myslíkovy a Spálené ulice. Čtyřicetiletý Rus srazil svým mercedesem šestadvacetiletou Kolumbijku. Po střetu nadýchal přes dvě promile alkoholu. Žena i přes pokusy o oživení zemřela na místě. Muž putoval do vazby, soud ho ale obratem propustil na svobodu poté, co řidič složil milionovou kauci a písemně slíbil, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání. České území by v souladu se slibem mohl opustit jen s předchozím souhlasem orgánů činných v trestním řízení.

Úmyslné obecné ohrožení spáchá podle trestního zákoníku ten, kdo svým jednáním vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, případně cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu.