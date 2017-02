Praha - Silný vítr komplikuje železniční dopravu po celé České republice, nejvíce v jižních Čechách. Provoz je kvůli popadaným stromům přerušen asi na šesti regionálních tratích. Vyplývá to z informací webu Českých drah. Popadané stromy leží i na silnicích. Varování meteorologů před velmi silným větrem platí v Čechách do 10:00, na Moravě do 13:00.

V Jihočeském kraji nejezdí kvůli popadaným stromům například vlaky na regionálních tratích mezi stanicemi Vimperk a Volary, Bělčice a Blatná nebo Majdalena a Suchdol nad Lužnicí. V Plzeňském kraji je zastavena doprava mezi Přešticemi a Chlumčany u Dobřan. V Karlovarském kraji byl od čtvrtečního večera přerušen provoz mezi stanicemi Cheb a Luby u Chebu, dopravu se podařilo obnovit v 6:00.

České dráhy se ve většině míst snaží vlaky nahradit autobusy, někde musí cestující počítat se zpožděním. Kvůli zhoršeným povětrnostním podmínkám na něj České dráhy upozorňují například v Moravskoslezském kraji v úseku mezi Čeladnou a Hostašovicemi.

Stromy blokují i silnice. Neprůjezdná je například silnice 19 u obce Obrataň na Pelhřimovsku. Podle informací Národního dopravního informačního centra tam strom spadl na nákladní vůz. Popadané stromy jsou i na silnici 38 za Havlíčkovým Brodem.

Podle meteorologů bude během dneška vítr postupně slábnout.