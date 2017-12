Praha - Silnice v Jihočeském, Moravskoslezském a Zlínském kraji jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na vozovkách na Jindřichohradecku a Písecku leží zledovatělá nebo ujetá vrstva sněhu. Silnice na Zlínsku pokrývá po nočním sněžení vrstva rozbředlého sněhu. Dopravu komplikuje i silný vítr. V Moravskoslezském kraji někde stále sněží, a tak je tam horší dohlednost. Silnice na Vysočině jsou mokré a sjízdné s opatrností. Silničáři na ně během noci poslali více než 120 sypačů. Upozorňují ale na možnost namrzání.

Jihočeský kraj

Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Vozovky zůstávají většinou po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd na Jindřichohradecku a Písecku leží zledovatělá nebo ujetá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Na většině území kraje je po ránu zataženo nebo oblačno. Pouze na Prachaticku je jasno. Teploty po ránu klesly od nula do minus šesti stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude oblačno až polojasno, zpočátku se může vyskytovat náledí. Přes den nelze vyloučit sněhové přeháňky.

Královéhradecký kraj

Silnice v Orlických horách pokrývá vrstva ujetého zledovatělého sněhu, na silnicích nižších tříd v Krkonoších leží rozbředlý sníh. Při jízdě na Horní Malou Úpu na hřebenech Krkonoš si řidiči musejí dát pozor na sněhové jazyky. Na Jičínsku a Rychnovsku se na sinicích může objevit náledí. ČTK to dnes zjistila u silničářů a meteorologů.

Dnes ráno se teploty v kraji pohybovaly kolem nuly, na horách byly minus tři stupně Celsia. Přes den by mělo být oblačno až zataženo, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Odpoledne se postupně čeká polojasno až skoro jasno. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách kolem minus čtyř.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice jsou po nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Zejména na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách na beskydské straně kraje mohou být zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření nebo ujetá vrstva krytá posypem. Někde stále sněží, a tak je tam horší dohlednost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku je uzavřena pro nákladní vozy s přívěsem.

Podle předpovědi meteorologů je ještě možné na východě Moravy a Slezska očekávat sněžení, v nižších polohách i déšť se sněhem. Místy se může tvořit náledí.

Olomoucký kraj

Několik centimetrů sněhu napadlo v noci v Olomouckém kraji. Silnice jsou ráno kvůli zbytkům rozbředlého sněhu sjízdné se zvýšenou opatrností. V horských oblastech může být místy i náledí, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V noci sněžilo v Jeseníkách i v jižních částech Olomouckého kraje. "Ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska napadlo zhruba od pěti do smi centimetrů sněhu. Jinak to byl poprašek do jednoho centimetru," řekl ČTK dispečer společnosti, která zajišťuje zimní údržbu silnic první třídy.

Nejvíce sněhu napadlo na Červenohorském sedle, kde je již silnice po chemickém posypu mokrá se zbytky rozbředlého sněhu. Vozovka může místy namrzat. "Ostatní silnice (první třídy) jsou chemicky ošetřené a sníh na nich neleží," uvedl dispečer.

Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají na Jesenicku a Šumpersku také silnice druhé a třetí třídy. V nižších polohách horských okresů jsou vozovky holé a mokré.

Na zbytky rozbředlého sněhu si ráno musí dát pozor řidiči i na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku. Hlavní silniční tahy tam jsou holé a mokré, rozbředlý sníh se na vozovkách drží ve vyšších polohách. Opatrnost je na místě například v okolí Konice či Protivanova na Prostějovsku.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech na východě kraje leží místy na silnicích sníh. Někde se také tvoří námraza a náledí. Informují o tom správci krajských a státních komunikací.

Se sněhem musí řidiči počítat například v okolí Lanškrouna, kde na vozovkách zůstává ujetá vrstva. Nový sníh napadl i v Orlických horách a oblasti Králického Sněžníku. V okolí Žamberku a Lanškrounu se tvoří námraza, na Svitavsku a Poličsku náledí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji převážně zataženo, foukal slabý vítr. V okolí Ústí nad Orlicí se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus dvěma stupni.

Ústecký kraj

Silnice jsou sjízdné. Opatrní by měli být řidiči v Krušných horách, na silnicích nižších tříd leží zbytky rozbředlého sněhu, vyplývá z informací silničářů.

Dálnice D7 a D8 a silnice prvních tříd jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné bez omezení. Na komunikacích druhých a nižších tříd v horských oblastech leží místy zbytky rozbředlého sněhu, silničáři proto nabádají k opatrnosti. Uzavřená zůstává silnice z Loučné pod Klínovcem do Výsluní na Chomutovsku. Dopravu podle policejní databáze nekomplikuje žádná vážnější nehoda.

V Ústeckém kraji dnes bude podle meteorologů zpočátku oblačno, později převážně polojasno, zejména na horách se ojediněle obleví sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na nulu až tři stupně, na horách na minus pět až minus dva stupně Celsia.

Kraj Vysočina

Po nočním sněžení jsou silnice na Vysočině po chemickém ošetření mokré. Postaralo se o to více než 120 sypačů. Na silnicích nižších tříd leží na Třebíčsku a Pelhřimovsku ujetá vrstva sněhu. Kryje ho posyp. Opatrnost při jízdě je podle silničářů na místě, protože silnice mohou místy namrzat. Teploty se v noci držely na celém území kraje pod nulou. Také ráno je nejčastěji okolo minus jednoho stupně.

"Padající sníh na některých místech mohl namrzat, opravdu bych doporučoval jet se zvýšenou opatrností," řekl dispečer krajských silničářů. "Nad ránem nám vyjelo 92 sypačů, během noci ale jezdily na etapy. Celkově bylo 125 výjezdů a máme 127 okruhů. Pokud už jsme někam navezli sůl večer, když padalo, ráno už jsme tam jet nemuseli," dodal dispečer. Situace byla podle něj během noci nejklidnější na Třebíčsku, i když i tam silničáři zasahovali.

Přes den má být podle meteorologů na Vysočině zpočátku zataženo, odpoledne od západu většinou oblačno. Sněžit bude jen slabě a v přeháňkách. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně nad nulou. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr do 25 kilometrů v hodině.