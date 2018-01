Praha - Silnice v Libereckém kraji jsou stále sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách na vozovkách zůstává sníh, dohlednost snižují mlhy a srážky. Silnice okolo Lipna a na Vimpersku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, sněží tam. V Olomouckém kraji byly v noci sněhové přeháňky. Silnice ve vyšších polohách pokrývají zbytky rozbředlého sněhu. Silnice jsou s opatrností sjízdné. Na silnicích v Pardubickém kraji leží ve výše položených místech zbytky sněhu. Místy může také vozovky pokrývat náledí, varují silničáři.

Jihočeský kraj

Silnice okolo Lipna na Českokrumlovsku a kolem Vimperka na Prachaticku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V oblastech sněží, silničáři tam zasahují. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Soňa Abrahamová. V jižních Čechách budou dnes nejvyšší teploty od čtyř do sedmi stupňů.

"Všechny silnice jsou sjízdné, v horských oblastech na Lipensku a Vimpersku se zvýšenou opatrností, protože sněží a veškerá dostupná technika projíždí, sypače jak sůl, tak inert. Jezdí tam i traktory, protahují silnice, jezdily v noci, jezdí i teď ráno. Silný vítr ustal a přeháňky v té oblasti jsou sněhové, v nižších polohách jsou občas malé dešťové, ale není to mrznoucí," řekla dispečerka.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v jižních Čechách oblačno, místy přeháňky, nad 700 metrů sněhové, odpoledne a večer zataženo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od čtyř do sedmi stupňů, v 1000 metrech na horách kolem dvou stupňů.

Jihomoravský kraj

Některé silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Týká se to zejména silnic druhé a třetí třídy, kde leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, zjistila ČTK z webu Správy údržby silnic Jihomoravského kraje.

V kraji jsou dnes ráno teploty kolem nuly. Silničáři varují před namrzáním vozovky v lesních úsecích. Většinu vozovek silničáři přes noc ošetřili chemicky, na Znojemsku volili i posyp. Na Blanensku varují před zbytky rozbředlého sněhu.

Královéhradecký kraj

Silnice byly dnes ráno s opatrností sjízdné. Hlavní silniční tahy byly mokré, na vedlejších silnicích v Krkonoších a na vršcích Orlických horách ležel nový sníh, místy vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Na většině území kraje foukal silný místy nárazový vítr. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Dnes ráno se teploty v hradeckém kraji pohybovaly nejčastěji od nuly do plus šesti stupňů, na hřebenech Krkonoš bylo minus tři stupně Celsia. V nížinách pršelo a na horách sněžilo.

Podle předpovědi meteorologů by během dne mělo být nadále oblačno až polojasno, zpočátku místy, postupně ojediněle přeháňky. V Krkonoších a Orlických horách se očekává oblačno až zataženo, v polohách nad 700 metrů srážky sněhové. Další intenzivní vlna srážek by měla přijít odpoledne od jihozápadu. Večer by mělo pršet a v polohách nad 700 metrů sněžit. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od plus čtyř do plus sedmi stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus jednoho stupně. Čerství západní až jihozápadní vítr bude v nárazech dosahovat i rychlosti přes 50 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

Silnice jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách na vozovkách zůstává sníh, dohlednost snižují mlhy a srážky, vyplývá z informací na webech silničářů a meteorologů.

Silnice v kraji jsou ale dnes ráno ve výrazně lepším stavu než ve středu, kdy místy připadlo i přes 20 centimetrů sněhu. K zajištění lepší sjízdnosti cestářům pomohlo oteplení. Teploty jsou ráno mezi pěti a minus jedním stupněm Celsia a srážky jsou převážně deštivé.

Rozbředlý sníh leží na hlavních tazích jen v horských oblastech Jablonecka a Semilska, jinak jsou silnice první třídy mokré. Rozbředlá či ujetá vrstva sněhu je na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš, Jizerských a Lužických horách.

Podle předpovědi bude dnes v kraji oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, sněhové budou v polohách nad 700 metrů nad mořem. Večer by mělo sněžit v polohách nad 500 metrů. Nejvyšší denní teploty budou mezi čtyřmi a sedmi stupni Celsia, denní maxima na horách budou od nuly do tří stupňů.

Moravskoslezský kraj

Řidiči by dnes měli dbát na zvýšenou opatrnost. Upozornění se týká zejména silnic nižších tříd v horských oblastech. Může na nich být vrstva rozbředlého sněhu nebo zbytky sněhu po pluhování. Místy také prší. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podle předpovědi meteorologů bude pršet nebo v horách sněžit i během dnešního dne. Teploty se budou pohybovat většinou nad nulou a dosáhnou až osmi stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

V kraji byly v noci sněhové přeháňky a silnice ve vyšších polohách dnes ráno pokrývají zbytky rozbředlého sněhu. Opatrní by měli být řidiči hlavně na Jesenicku a Šumpersku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V horských okresech Jeseník a Šumperk je rozbředlý sníh od vyšších poloh na hlavních silničních tazích i silnicích 2. a 3. třídy. Na silnici přes Červenohorské sedlo je ujetá vrstva sněhu s posypem. V nižších polohách Jesenicka a Šumperska mrholí a teploty se drží nad nulou.

Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou sinice díky teplotám nad bodem mrazu zpravidla holé a mokré.

Pardubický kraj

Na silnicích leží ve výše položených místech zbytky sněhu. Řidiči se na něj musí připravit například v okolí Hlinska, Svitav, Poličky a Žamberka. Místy může také vozovky pokrývat náledí, varují silničáři.

Právě kvůli němu vznikla i řetězová dopravní nehoda u Oldříše na Svitavsku, kde kolem 5:30 postupně havarovaly dva kamiony, dodávka a tři osobní automobily. Podle policie byli dva lidé lehce zraněni, státní silnice I/34 z Hlinska do Poličky je uzavřena, auta se postupně odklízejí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, v západní části regionu často foukal silný až nárazový vítr. V oblasti Holic a Poličky se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi bodem mrazu a plus sedmi stupni.

Kraj Vysočina

Po středečním sněžení zůstal ujetý sníh na silnicích nižších tříd Žďárska, zbytky sněhu mohou být i na Třebíčsku. Sypače jezdily v těchto částech kraje ve středu večer i k ránu, řekl dnes ČTK Aleš Hubený z dispečinku krajské správy a údržby. Solené hlavní trasy včetně dálnice D1 jsou na Vysočině mokré nebo vlhké. Teploty byly ráno dva až čtyři stupně nad nulou.

Silničáři měli přes 50 výjezdů, na Žďársku čistili silnice i pomocí radlic. "Vozovky jsou ošetřené. Samozřejmě je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, protože občas se ještě objeví zbytky rozbředlého sněhu," řekl Hubený.

Na Vysočině dnes budou nejdříve přeháňky jen ojediněle, ale k večeru bude oblačnosti přibývat a na většině území kraje začne znovu pršet nebo bude padat déšť se sněhem. Odpolední teploty budou podle meteorologů nejvýše dva až šest stupňů nad nulou.

Zlínský kraj

Silnice druhé a třetí třídy v nejvyšších polohách Vsetínska pokrývá nesouvislá vrstva ujetého sněhu do pěti centimetrů. Kvůli silnému větru se na nich navíc mohou tvořit sněhové jazyky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V nižších polohách Vsetínska se na cestách nižších tříd po nočním sněžení místy vyskytuje sněhová kaše a zmrazky, zejména v lesních úsecích. Vyplývá to ze zveřejněných údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé a vlhké, nebo mokré. V regionu je oblačno až zataženo, teplota se ráno pohybovala od nuly do plus pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout osmi stupňů. Přes den bude panovat proměnlivá oblačnost s ojedinělými přeháňkami, v polohách nad 600 metrů nad mořem smíšenými nebo sněhovými. Vát bude slabý jihozápadní vítr, který se večer změní na jižní.