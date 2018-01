Praha - Silnice v Libereckém kraji a na Prachaticku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V horských oblastech na nich leží sníh, mokré povrchy mohou namrzat. Místy jsou mlhy. Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikují silné nárazy větru a déšť. Řidiči by měli jet opatrně zejména na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku.

Jihočeský kraj

Silnice na Prachaticku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Většina jihočeských silnic je sjízdná. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund. Nejvyšší denní teploty se budou na jihu pohybovat od sedmi do deseti stupňů.

"Všechny silnice jsou sjízdné, ve vyšších oblastech, horských, na Šumavě se zvýšenou opatrností. Týká se to Prachaticka, oblast Kvildy, Horské Kvildy, Strážný a silnic nižších tříd. Jinak není na silnicích žádný problém," řekl dispečer.

Na jihu Čech bude dnes oblačno, odpoledne a večer zataženo, občasný déšť. Nejvyšší denní teploty budou sedm až deset stupňů, na horách v 1000 metrech čtyři stupně nad nulou.

Královéhradecký kraj

Silnice druhé a třetí třídy v Krkonoších a Orlických horách byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách na nich ležela ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Dnes ráno bylo v hradeckém kraji většinou zataženo nebo oblačno bez srážek a teploty se pohybovaly nejčastěji od jednoho do šesti stupňů Celsia. Kromě horských oblastí byly silnice sjízdné bez problémů.

Meteorologové předpovídají na dnešek většinou oblačno až zataženo, ojediněle na horách přeháňky. Sněžit by mělo pouze na hřebenech Krkonoš, v údolích se očekávají místy srážky smíšené. Nevyšší denní teploty se budou pohybovat od šesti stupňů Celsia do devíti, v 1000 metrech na horách budou kolem tří stupňů Celsia. Vítr, který může v nárazech dosahovat až 50 kilometrů v hodině, by měl k večeru slábnout.

Liberecký kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V horských oblastech na nich leží sníh, mokré povrchy mohou namrzat. Místy viditelnost ráno snižují mlhy, vyplývá z informací na webech silničářů a meteorologů.

Teploty byly ráno mezi nulou až šesti stupni Celsia. Na silnicích nižších tříd v Jizerských hrách a západní části Krkonoš je rozbředlý sníh či ujetá vrstva sněhu, jinak jsou vozovky v kraji mokré. Před kluzkou vozovkou varovala ráno policie na silnici 9 u Svoru na Českolipsku.

Přes den by mělo být podle předpovědi polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami či občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty budou od šesti do devíti stupňů, na horách do pěti stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Dopravu dnes ráno místy komplikují silné nárazy větru. Řidiči by měli jet opatrně zejména na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Vsetínsku je dohlednost snížena vlivem srážek, s ojedinělým deštěm musejí motoristé počítat také v dalších částech regionu.

Silnice jsou převážně holé a mokré. V kraji je oblačno až zataženo, teplota se ráno pohybovala od plus dvou do plus šesti stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů vystoupá v maximech až na deset stupňů. Postupně bude polojasno až oblačno, k večeru se zejména na severu kraje může objevit déšť.