Praha - Silničáři odvolali dnes ráno kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek na Liberecku vyhlášený ve středu večer kvůli silnému sněžení a větru. Na řadě míst sněžilo a silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Bruntálsku a Jesenicku vytváří silný vítr sněhové jazyky.

Jihočeský kraj

Vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. V porovnání s minulými dny se výrazně oteplilo a teploty se drží kolem nuly. Na některých vozovkách nižších tříd zůstává vrstva zledovatělého nebo ujetého sněhu. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku se mohou místy vyskytovat sněhové přeháňky. Vozovky prvních tříd v kraji jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Na Českobudějovicku, Prachaticku a Písecku fouká nárazový nebo silný vítr.

Podle předpovědi meteorologů začne být od večera zataženo a občas bude sněžit. Ve vyšších polohách se mohou objevovat mrznoucí srážky a tvořit ledovka.

Jihomoravský kraj

Silnice na jihu Moravy jsou kvůli nočnímu sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Od rána měly značné problémy trolejbusy a tramvaje v Brně. Linky nabíraly zpoždění. Sněžení v Brně ustalo kolem 09:00, potíže v dopravě ale místy přetrvávají.

Dopoledne byla pro trolejbusy dopravního podniku nesjízdná třeba Preslova ulice ve Stránicích, už ráno měly trolejbusy problém zdolat stoupání na Úvoze a Vinohradech.

Kvůli čekání na vyčištění výhybek od sněhu stály ráno či dopoledne tramvaje na rušném Malinovského náměstí, v Benešově ulici u nádraží, později na Jugoslávské, Husovické či Zábrdovické ulici.

"Situaci postupně řešíme a jednotlivé spoje se snažíme vracet do svých časů," uvedl dopravní podnik na svému webu přibližně v 10:30.

Dálnice v kraji jsou chemicky ošetřené, leží ale na nich rozbředlý sníh. Na Vyškovsku je uzavřená silnice mezi Drnovicemi a obcí Podomí pro vozidla nad 12 tun. Leží na ní nový sníh.

U obce Moravské Bránice na Brněnsku ráno ve směru od Ořechova uvízl kamion. Nákladní auto uvízlo také u obce Dolní Loučky na Tišnovsku.

Karlovarský kraj

Na silnicích v Karlovarském kraji dnes hrozí tvorba ledovky. Na promrzlé silnice v noci nasněžilo a zůstává na nich sněhová břečka, která může namrzat. Na kluzkou vozovku upozorňují silničáři v celém kraji, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Mrazivé počasí posledních dnů v noci na dnešek vystřídalo oteplení. Po ránu bylo v Karlovarském kraji lehce nad nulou. Silnice jsou ale prochladlé. Ráno se stala nehoda dvou aut u Sklářů u Mariánských Lázní. Silnice 230 je v místě nehody uzavřená.

Silnice nižších tříd jsou na mnoha místech pokryté čerstvým nebo rozbředlým sněhem. Nasilnicích v horách hrozí na otevřených úsecích i vznik sněhových jazyků.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci napadlo několik centimetrů sněhu, všechny silnice v kraji byly ráno se zvýšenou opatrností sjízdné, zjistila ČTK z informací policie a silničářů. Meteorologové varovali, že se mohou na cestách tvořit sněhové jazyky a závěje.

Na hlavních silničních tazích ležely zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, na menších cestách silničáři prováděli pluhování a posyp. Na většině území hradeckého kraje bylo časně ráno zataženo, teploty se pohybovaly od tří do šesti stupňů Celsia pod bodem mrazu. V některých oblastech byly hlášené sněhové přeháňky.

Policisté ráno vyjížděli k dopravní nehodě u Bezděkova nad Metují na Náchodsku, kde se srazil osobní automobil se zvěří, na silnici 32 u Starého Místa na Jičínsku havaroval osobní vůz. Při nehodách nebyl nikdo zraněn, informovali policisté.

Meteorologové předpovídají na dnešní den zejména na horách sněžení. V nižších polohách varují před deštěm a tvorbou ledovky. Nejvyšší denní teploty mají vystoupat na tři stupně Celsia nad bodem mrazu.

Liberecký kraj

Stav silnic v Libereckém kraji se po nočním sněžení dnes dopoledne výrazně zlepšil. Hlavní tahy a další chemicky udržované úseky jsou mokré, ostatní silnice jsou projeté pluhy a ošetřené posypem. ČTK to před polednem řekl krajský dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.

V kraji podle něj platí jen jedna uzavírka, a to pro nákladní vozy nad šest tun. Už od minulého pondělí nesmí na silnici třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Silnice se nesolí a pro nákladní vozy je nesjízdná.

Silničáři odvolali dnes v 5:00 kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek na Liberecku, který vyhlásili ve středu večer kvůli sněžení a větru. Ráno se podařilo zprůjezdnit pro nákladní dopravu i dvě silnice první třídy, které vedou do Polska a které byly pro kamiony uzavřené od středečního večera. Minimálně u silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov je to ale zřejmě jen dočasně. "V tuto chvíli je sjízdná, pro nákladní dopravu ji ale znovu uzavřeme ve večerních nebo nočních hodinách. Na noc jsou hlášeny opět intenzivní srážky," uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost. Šén doporučuje řidičům kamionů, aby raději i přes den využívali při cestě do Polska silnici první třídy 35 přes Hrádek nad Nisou. "Sněhové přeháňky se mohou vyskytovat i během dne," dodal.

V noci na dnešek v kraji připadlo od deseti do 15 centimetrů prachového sněhu, velké problémy ale dělal hlavně vítr, který vytvářel takzvanou bílou tmu, závěje a jazyky. "Na Frýdlantsku foukalo i přes 140 kilometrů v hodině," řekl ráno Pospíšil. Nejhorší to bylo podle něj do půlnoci, pak přestalo sněžit. Podle Pospíšila ke zlepšení stavu silnic také pomohlo, že teploty k ránu stouply k nule a posypová sůl tak mohla lépe účinkovat.

Další vydatné sněžení očekávají silničáři podle předpovědi v noci na pátek a v pátek. "V polohách do 400 metrů by měl padat vlhký těžký sníh, v horských oblastech to bude prachový a přidá se k tomu silný vítr. Tvořit se tak mohou znovu sněhové jazyky a závěje," uvedl Pospíšil. Podle předpovědi by mělo připadnout na horách dalších 15 až 20 centimetrů sněhu.

Moravskoslezský kraj

Sněhová kalamita na Slovensku dnes zhruba na tři hodiny zkomplikovala provoz na české straně na silnici I/11 vedoucí k hranici se Slovenskem. Silnice byla u obce Mosty u Jablunkova na Frýdecko-Místecku uzavřena pro těžká nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Provoz se plně podařilo obnovit okolo 10:00. ČTK to řekla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Na Frýdecko-Místecku v noci připadlo v průměru okolo deseti centimetrů sněhu, nejvíce to bylo na Bumbálce v blízkosti hranic, kde napadlo 15 centimetrů. Podle mluvčí moravskoslezských silničářů Simony Součkové jsou silnice prvních tříd sjízdné bez větších problémů, mohou na nich ležet zbytky sněhové kaše. Ve vyšších polohách mohou být zbytky ujetého sněhu, někde i souvislá vrstva sněhu krytá inertním posypem.

"Řidičům určitě doporučujeme zvýšenou opatrnost, nezbytné jsou zimní gumy a potřebná výbava. Určitě by současnému stavu měli přizpůsobit i rychlost," řekla Součková.

Dopravu v kraji ráno komplikoval také silný vítr, kvůli němuž se tvoří sněhové jazyky, a to hlavně na Bruntálsku a Opavsku.

Olomoucký kraj

Až 15 centimetrů sněhu napadlo v noci v Olomouckém kraji, kde jsou dnes všechny silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Jesenicku se kvůli silnému větru místy tvoří sněhové jazyky. Husté sněžení už ustalo, v některých částech kraje jsou ale stále sněhové přeháňky. Na Prostějovsku byla ráno kvůli navátému sněhu uzavřena silnice mezi obcemi Drahany a Niva. Policisté řešili v kraji i řadu nehod.

"V noci napadlo v nejvyšších polohách Šumperska až 15 centimetrů sněhu. Nasadili jsme veškerou techniku a silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné," řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic. Chemicky udržované vozovky na Šumpersku ráno pokrývá sněhová kaše a na méně důležitých cestách je ujetá vrstva sněhu s posypem.

Několik centimetrů sněhu v noci napadlo také na Jesenicku, Přerovsku, Olomoucku a Prostějovsku, kde řidiči také musejí počítat se zbytky sněhové kaše na vozovkách či s ujetou vrstvou sněhu na méně využívaných silnicích. Sněhová kaše místy pokrývá i dálnice. "Opatrnost je na místě. Sněhová kaše může klouzat," upozornil dispečer jesenické správy silnic, kde údržbu komplikoval ráno silný vítr, kvůli kterému se tvoří sněhové jazyky.

Na následky počasí doplatila dnes řada motoristů. Dopoledne havarovalo mezi Velkým Týncem a Krčmaní na Olomoucku čtyři osobní automobily a jedna dodávka, nikdo nebyl zraněn. "Z dodávky začal unikat plyn, a protože na lahvi byl uražený ventil, nepodařilo se hasičům únik zastavit. Jednotka prováděla měření koncentrací, díky silnému větru, který na místě foukal, nebyly naměřeny zvýšené hodnoty. Dopravu na místě řídí policie," řekla ČTK mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Hasiči v Olomouckém kraji podle jejich mluvčí zasahovali dnes u dalších pěti nehod, při kterých byli zraněni tři lidé. Dva z nich se zranili při nehodě v Plumlově na Prostějovsku, dodala Hacsiková.

Pardubický kraj

Dopravu v Pardubickém kraji dnes komplikuje nový sníh, který napadl v noci. Vlivem větru se na mnoha místech tvoří závěje. Všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné, uvádějí krajští silničáři.

Na státních silnicích je sníh většinou po solení rozbředlý, na ostatních leží na vozovkách často uježděná sněhová vrstva. To je případ komunikací druhé a třetí třídy v oblasti Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Svitav, Poličky a Lanškrouna, kde vznikají i sněhové jazyky stejně jako v okolí Skutče, Vysokého Mýta a v Železných horách.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji převážně zataženo, na mnoha místech sněžilo nebo byly sněhové přeháňky. Na Chrudimsku foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly v intervalu od minus devíti do plus dvou stupňů.

Plzeňský kraj

Jízdu na silnicích v Plzeňském kraji dnes po ránu komplikuje místy silný vítr, sněhové přeháňky a zbytky rozbředlého sněhu na silnicích i na dálnici D5. Všechny silnice jsou sjízdné, řidiči by měli jízdě věnovat zvýšenou pozornost, informuje dnes Ředitelství silnic a dálnic.

Na silný vítr upozorňují silničáři zejména na dálnici D5 na Tachovsku, před hranicemi s Německem. Podle dispečera krajských silničářů Jiřího Slapničky vítr místy způsobuje sněhové jazyky, které pluhy průběžně odklízejí. Platí to především ve vyšších polohách Šumavy, Českého lesa, Brd či v okolí Bezvěrova. "Jinak se už otepluje, teplota jde nad nulu, takže je na silnicích někde voda nebo zbytky břečky," dodal.

Středočeský kraj

Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Na řadě míst ve všech okresech v kraji sněží. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic trápí řidiče sněžení i na Pražském okruhu a dálnici D1. Teploty v kraji se pohybují od minus pěti do plus tří stupňů.

Na několika místech trápí řidiče kromě sněhu také nárazový vítr, a to především na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Praze-východ.

Na silnicích druhých a třetích tříd leží ujetá vrstva sněhu, často ošetřená inertním posypem. V okrese Benešov a Příbram se podle silničářů tvoří sněhové jazyky.

Ve Středočeském kraji je zataženo až oblačno, místy polojasno. Český meteorologický ústav vydal ve středu výstrahu před tvorbou ledovky a sněhových jazyků, která je platná až do dnešních dvanácti hodin dopoledne.

Kraj Vysočina

Na Vysočině napadlo během noci na dnešek deset až 15 centimetrů nového sněhu. Na vedlejších silnicích se tvoří sněhové jazyky. V kopcích mají potíže kamiony. Na Žďársku havaroval autobus, jeden člověk utrpěl lehké zranění. Silnice jsou sjízdné, řidiči však podle silničářů musí být při jízdě opatrní.

Oznámení o nehodě autobusu na silnici třetí třídy mezi obcemi Strážek a Dolní Rozsička na Žďársku přijali policisté před 05:00. "Autobus sjel do příkopu, jeden člověk byl lehce zraněn. Místo je průjezdné kyvadlově," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Některá místa ve stoupáních jsou podle policie obtížně sjízdná pro kamiony. Například na silnici I/38 mezi obcemi Habry a Kámen na Havlíčkobrodsku jsou odstavené dva kamiony.

Silničáři během noci na území celého kraje udržovali silnice ve sjízdném stavu se 112 sypači a 63 traktory s radlicemi. "Začali jsme už ve středu v 19:30. Souvislé sněžení ustalo dnes kolem 04:00, v současné době jsou sněhové přeháňky na Havlíčkobrodsku," řekl ČTK Tomáš Krejčí z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

Na hlavních tazích čeká na řidiče rozbředlý sníh po chemickém ošetření, na vedlejších silnicích leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na vedlejších silnicích na Žďársku se tvoří sněhové jazyky, ledovka se podle silničářů zatím neobjevila.

Během dne bude podle meteorologů převážně oblačno, ojediněle budou sněhové přeháňky. Později večer a v noci se zatáhne a na většině území se objeví občasné sněžení. V nejnižších polohách kraje budou srážky smíšené, přechodně i namrzající. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat kolem nuly. Čerstvý západní vítr dosáhne v nárazech rychlosti přes 50 kilometrů v hodině. Ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky.

Ústecký kraj

Řidiči v Ústeckém kraji dnes musejí počítat s čerstvým sněhem na silnicích a s ledovkou. Silničářům se podařilo zprůjezdnit všechny hlavní komunikace. Motoristé v Ústí mohou mít potíže při vyjíždění z parkoviště. Policisté řeší v regionu řadu dopravních nehod.

"Všechny silnice jsou s velkou opatrností sjízdné," řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic. Podle něj sníh padal zhruba do dvou hodin po půlnoci, v terénu byla proto přes noc veškerá technika.

Přívaly sněhu zkomplikovaly dopravu už ve středu večer. Dnes se přidá vítr a v nižších polohách mrznoucí déšť. Před ledovkou varují silničáři na Mostecku, na trase od Loun k Chomutovu až po hranice s Německem, kde nyní hustě sněží. U Hory Sv. Šebestiána dva kamiony sjely do příkopu. Nehoda je také přímo u Chomutova nebo na Lounsku. Některé úseky jsou průjezdné pouze jedním pruhem.

V krajském městě měly problémy trolejbusy vyjet do kopců. Pravidelný provoz linek je už od rána podle informací Dopravního podniku města Ústí nad Labem obnoven. Sníh je ale na chodnících a parkovištích.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji v noci připadlo místy i více než deset centimetrů sněhu. Silničáři vyslali do terénu veškerou techniku, rozbředlý či ujetý sníh ale na komunikacích zatím zůstává. Sjízdné jsou všechny cesty, ale jen se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací jednotlivých správ a údržeb silnic (SÚS).

Na Kroměřížsku podle dispečera SÚS Kroměřížska Davida Zabloudila napadlo do deseti centimetrů a v nejnižších polohách asi jen čtyři centimetry. "Dálnice D55 má vyjeté černé koleje a na ostatních cestách zůstává většinou rozbředlý sníh. Na horách či v některých lesních úsecích je na silnicích zledovatělý sníh," popsal situaci.

Asi tři nebo čtyři centimetry sněhu napadly na Uherskohradišťsku. "Celou noc sněžilo, lidi musí jezdit opatrně. Sníh začíná pomaličku tát, začínají se ujíždět koleje. Chvíli potrvá, než budou silnice černé," přiblížil dispečer SÚS Slovácka Jakub Smilek.

Všechny silnice již stihly objet sypače i traktory SÚS Zlínska. "Je to kompletně přesolené, sníh musí postupně roztávat. Pojede se ještě jednou," uvedl dispečer Martin Dvořák. Na Zlínsku podle něj napadlo kolem deseti centimetrů sněhu, místy i více. Cesty pokrývá rozbředlý sníh, na některých úsecích - třeba v Provodově, Podkopné Lhotě či Držkové - i ujetý.

Zhruba deset centimetrů sněhu napadlo podle dispečera SÚS Valašsko i na Vsetínsku. Některé silnice pokrývá sněhové kaše a jiné ujetý sníh, který odtává jen pomalu. Na Vsetínsku se totiž teplota ráno pohybovala kolem minus sedmi stupňů. Tamní silnice jsou podobně jako v jiných částech Zlínského kraje sjízdné jen se zvýšenou opatrností.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před sněžením platí do dnešního poledne. Teplota se přes den bude pohybovat asi od minus jednoho do plus dvou stupňů. Během dne by mohlo slabě sněžit zejména na Valašsku, jinde v nižších polohách může padat déšť se sněhem, který bude namrzat. Podobné počasí očekává předpověď i na pátek.