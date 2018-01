Praha - Některé silnice v Česku od rána namrzaly, což komplikovalo sjízdnost. Kluzké mohou být především vozovky nižších tříd. V severní a východní části Českomoravské vrchoviny bude během dopoledne silně sněžit, v krátké době tam může napadnout zhruba pět centimetrů mokrého sněhu. Okolo poledne se oteplí, zesílí vítr a sníh začne tát. Na silnicích mohou vznikat kalamitní situace.

Aktuální výstraha ČHMÚ na silné sněžení s vysokým stupněm nebezpečí platí pro okresy Svitavy v Pardubickém kraji, Žďár nad Sázavou na Vysočině a Blansko v Jihomoravském kraji, a to od devíti do 12 hodin. Opatrní by měli být hlavně řidiči, protože se může náhle snížit viditelnost a silnice může rychle pokrýt nový sníh.

Pro nákladní auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů se ráno kvůli očekávanému sněžení uzavřela silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a dále k hranicím do Polska.

Dřívější varování meteorologů před sněhovou nadílkou platí od dnešních 09:00 do 22:00 také pro Jablonecko, Liberecko a Semilsko v Libereckém kraji, Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko v Královéhradeckém kraji, Orlickoústecko v Pardubickém kraji, Šumpersko a Jesenicko v Olomouckém kraji a Bruntálsko v Moravskoslezském kraji. Na horách a v podhůří na severu republiky může napadnout až 20 centimetrů sněhu, na hřebenech hor až 35 centimetrů. V západní polovině Čech a na východě území bude dnes také zesilovat vítr s nárazy až 70 kilometrů za hodinu, na horách až 110 km/h.

Jihočeský kraj

Téměř všechny jihočeské vozovky jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dopravu na Písecku může komplikovat náledí, které se na silnicích tvoří. Bez omezení jsou v současnosti sjízdné jen komunikace na Strakonicku a Táborsku. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Vozovky v regionu jsou většinou po chemickém ošetření mokré. Na Prachaticku a Českokrumlovsku musí řidiči počítat se silným nebo nárazovým větrem.

Teploty v kraji se po ránu většinou drží lehce pod nulou. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo a oblačno. V polohách nad 500 metrů nad mořem může i sněžit.

Jihomoravský kraj

Se zvýšenou opatrností jsou ráno sjízdné silnice na Blanensku, Břeclavsku, Hodonínsku a také na Znojemsku. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na Blanensku navíc místy komplikuje provoz mlha.

Na jižní Moravě se teploty pohybují od minus tří stupňů Celsia do nuly. Je polojasno a fouká slabý vítr. Dálnice a silnice v Brně, na Brněnsku a Vyškovsku jsou sjízdné bez omezení.

Komunikace na Blanensku, Břeclavsku a Hodonínsku jsou po chemickém ošetření a vyžadují opatrnost. Na Znojemsku je nutné dávat pozor na komunikacích nižších tříd. Inertní méně využívané trasy jsou tam kryté posypem.

Královéhradecký kraj

Silnice v Královéhradeckém kraji byly ráno většinou sjízdné bez omezení jen v pohraničních oblastech regionu, na Rychnovsku, Náchodsku a Trutnovsku byla místy mlha a vál nárazový vítr. V oblasti Šerlichu v Orlických horách se na silnicích držela nerovná vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty se dnes ráno v hradeckém kraji pohybovaly nejčastěji od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. Viditelnost byla většinou dobrá, silnice suché, jen ve vyšších polohách sjízdné s opatrností kvůli namrzání.

Meteorologové upozorňují, že dnes bude přes Česko přecházet frontální systém a varují přes silným větrem, který by mohl na horách v nárazech dosahovat až 110 kilometrů v hodině.

V Královéhradeckém kraji by mělo být většinou zataženo, postupně déšť a od vyšších poloh sněžení. Na horách a v podhůří sněžení trvalé a přechodně i vydatné. Podle předpovědi až odpoledne a večer by se od západu oblačnost měla začít protrhávat. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od plus čtyř do plus sedmi stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus jednoho stupně Celsia.

Liberecký kraj

Pro nákladní auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů se v 7:00 uzavřela silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a dále k hranicím do Polska. Důvodem je očekávané vydatné sněžení v kombinaci s větrem. Ostatní silnice v Libereckém kraji jsou zatím s opatrností sjízdné. Všechny sypače vyjely už po půlnoci, řekl dnes ČTK krajský dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.

"Začalo nás trápit náledí. Ochladilo se a jak byly povrchy mokré po úterním dešti, tak začaly namrzat," uvedl Pospíšil.

Na kluzké vozovce ráno po 6:00 havaroval autobus na silnici 16 v obci Horka na Semilsku, který v malé rychlosti u zastávky narazil do plotu. Nehoda se obešla bez zranění.

V dalších hodinách očekávají cestáři, že dopravu bude komplikovat zejména vydatné sněžení. Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude na severu a severovýchodě republiky během středy trvale sněžit. Na horách a v podhůří může napadnout až 20 centimetrů sněhu, na hřebenech hor až 35 centimetrů. Sníh bude mokrý a těžký, meteorologové proto varují před polomy.

"Očekáváme, že problémy budou mít hlavně kamiony ve stoupání," uvedl Pospíšil. I proto cestáři preventivně uzavřeli silnici 10 od Tanvaldu k hraničnímu přechodu. K zablokování dopravy na tomto úseku stačí jeden uvízlý kamion v kopci. Uzavírka zhruba šestnáctikilometrového úseku pro kamiony potrvá zřejmě do dnešního odpoledne.

"Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starost zimní údržbu krajských silnic v Libereckém kraji.

Moravskoslezský kraj

Silnice první třídy na Opavsku, Novojičínsku, Bruntálsku a Frýdecko-Místecku jsou dnes holé a vlhké nebo mokré po chemickém ošetření a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd v Beskydech je slabá vrstva sněhu krytá posypem a také tam by řidiči měli být více opatrní. Na Bruntálsku je snížená viditelnost kvůli sněhovým přeháňkám. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podle předpovědi meteorologů dnes lze očekávat sněžení a případně i mrznoucí déšť. Teploty budou nad nulou a dosáhnou až šesti stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Řidiči mířící na Šumpersko a Hranicko by dnes měli dbát na zvýšenou opatrnost kvůli možnému namrzání vozovek. Kluzké silnice je mohou překvapit na některých místech druhých a třetích tříd, upozorňují silničáři. Na inertních cestách Šumperska leží ve vyšších polohách tohoto regionu zbytky sněhu kryté posypem, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Ostatní silnice v kraji jsou sjízdné bez omezení, během dopoledne očekávají správci cest na severu regionu vydatnější sněžení.

V nejvyšších polohách kraje jsou zatím hlavní silnice po chemickém posypu holé a mokré. "Nesněží, v noci mírně sněžilo, zatím to k nám ale nedorazilo, očekáváme masivnější sněžení během dopoledne. Na Červenohorském sedle leží zbytky sněhu při kraji vozovky, se zvýšenou opatrností je vše průjezdné," řekl dnes ČTK dispečer společnosti, která má na starosti v kraji údržbu silnic prvních tříd.

Po chemickém posypu jsou silnice holé a mokré také na Olomoucku. Na Přerovsku upozorňují silničáři, že v oblasti Hranicka mohou silnice na vedlejších cestách místy namrzat, i tam je opatrnost na místě. Na Prostějovsku by měly být silnice sjízdné bez omezení.

Středočeský kraj

Na středočeské silnice místy dnes ráno dopadá mrznoucí déšť, řidiči by měli být opatrní například na Benešovsku a Příbramsku. V okolí Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku je na vozovce náledí. Hlavní tahy jsou většinou sjízdné bez omezení, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silnice nižších tříd jsou v některých místech regionu sjízdné se zvýšenou opatrností, i když jsou teploty na většině míst ve středních Čechách nad nulou, v některých úsecích mohou silnice klouzat.

Teploty ve Středočeském kraji se pohybují od minus dvou do čtyř stupňů Celsia, místy je polojasno nebo zataženo, na většině území vane slabý vítr, který má podle meteorologů během dne zesilovat. Prší také na Kolínsku a Kutnohorsku.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. V Krušných horách leží zbytky sněhu, ve Šluknovském výběžku mohou silnice namrzat, vyplývá z informací silničářů.

Silnice prvních tříd a dálnice D8 a D7 jsou v nížinách mokré po chemickém ošetření. V okolí Rumburku na Děčínsku místy namrzají. V horských úsecích silnic nižších tříd leží rozbředlý sníh, silničáři nabádají k opatrnosti. V Krušných horách je navíc mlhavo a místy se objevují srážky.

Osobní auto srazilo v ústecké části Střekov cyklistu, utrpěl lehká zranění. Další havárie podle policejní databáze dopravu v kraji nekomplikují.

V Ústeckém kraji bude dnes podle meteorologů dopoledne zataženo s deštěm, v polohách nad 1000 metrů sněžení. Postupně bude sněžit i na horách. Odpoledne pak bude zataženo s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na šest až devět stupňů, na horách na dva až čtyři stupně. Vát bude čerstvý vítr, jehož rychlost může v nárazech dosáhnout až 70 km/h, na horách kolem 90 km/h.

Kraj Vysočina

Dopravu na Vysočině ztěžuje sněžení nebo déšť se sněhem. Výstraha meteorologů před silným sněžením platí hlavně pro Žďársko. Řidiči musejí na silnicích počítat s ujetým nebo rozbředlým sněhem, a to i na dálnici D1. Na kluzkých vozovkách se od rána stalo 16 dopravních nehod, tři lidé se při nich lehce zranili, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Dana Čírtková v 10:00.

Pět řidičů si policii dopoledne stěžovalo na zledovatělou vozovku, volání se týkala úseků na Třebíčsku, Havlíčkobrodsku i Jihlavsku. K nehodám policisté vyjížděli od 04:00, zasahovali zatím ve všech okresech vyjma Havlíčkobrodska.

Desítky sypačů jezdily v kraji už v noci na dnešek, protože mokré komunikace namrzaly a tvořilo se na nich náledí. Ráno začal místy padat mokrý sníh. Po 09:00 varovali meteorologové přes silným sněžením v okresech na severu a východě Českomoravské vrchoviny. Napadnout tam v krátkém čase může i kolem pěti centimetrů mokrého sněhu.

V průběhu poledne vítr zesílí, oteplí se a sníh by měl začít odtávat. Teploty se odpoledne budou na Vysočině pohybovat nejvýše mezi dvěma až šesti stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice třetí třídy v nejvyšších polohách Vsetínska pokrývá uježděná vrstva sněhu ošetřená posypem. Na dalších vozovkách Vsetínska se místy vyskytují zbytky sněhové kaše a zmrazky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na Uherskohradišťsku mohou cesty namrzat, v některých úsecích na Zlínsku snižuje dohlednost mlha. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silnice ve Zlínském kraji jsou převážně holé a vlhké, nebo mokré. V regionu je polojasno až skoro zataženo, bez srážek, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů.

Přes den bude převážně zataženo, meteorologové očekávají sněžení nebo déšť se sněhem, ojediněle mrznoucím. Postupně budou srážky přecházet do dešťových a k večeru ubývat. Vát bude zpočátku slabý, postupně čerstvý jižní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti přes 50 kilometrů v hodině. Večer se změní na západní a zeslábne.