Silnice v jižních Čechách a na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích v Jihomoravském kraji je místy třeba zvýšené opatrnosti kvůli lokální námraze. V Olomouckém kraji leží na silnicích ve vyšších polohách po nočním sněžení zbytky sněhové kaše. Na silnicích ve vyšších polohách Vsetínska se může místy vyskytovat náledí. Podle silničářů jsou vozovky sjízdné, zvýšená opatrnost je ale na místě.

Královéhradecký kraj

Silnice byly ráno sjízdné bez omezení. Většina vozovek byla po chemickém ošetření mokrá. Řidiči by si měli zvláště dávat pozor v Orlických horách, kde ve vyšších polohách na silnicích druhých a třetích tříd místy leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V kraji bylo ráno zataženo až polojasno, bez srážek, viditelnost bez omezení. Teploty se pohybovaly nejčastěji od minus pěti stupňů Celsia do plus jednoho stupně nad nulou. Na hřebenech Krkonoš bylo chladněji, teploty klesaly až k minus 10 stupňům Celsia.

Na dnešek meteorologové předpovídají většinou oblačno, ojediněle sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Nejvyšší denní teploty by měly vyšplhat až k plus dvěma stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem minus pěti. Vítr povane mírný, ale postupně zesílí na čerstvý západní až severozápadní o rychlosti čtyři až osm metrů za sekundu.

Jihočeský kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři v noci vyjížděli na Prachaticku a Českokrumlovsku, kde byly sněhové přeháňky. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund. Teploty přes den se budou pohybovat od nuly do tří stupňů nad nulou.

S technikou silničáři vyjeli v noci v okresech Prachatice a Český Krumlov. "Tam byly sněhové přeháňky ve vyšších polohách. Jinak se prováděly spíš jenom kontrolní jízdy a místy se ošetřovala silnice. Sjízdné by mělo být všechno, samozřejmě se zvýšenou opatrností, ale nemáme hlášeno, že by někde byly potíže," řekl Zikmund.

V jižních Čechách bude dnes podle meteorologů zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle, na horách místy sněhové přeháňky. Odpoledne až zataženo, místy sněžení. Nejvyšší denní teploty budou v rozmezí od nuly do tří stupňů nad nulou, na horách v 1000 metrech kolem minus pěti stupňů.

Jihomoravský kraj

Na silnicích v Jihomoravském kraji musejí být řidiči ráno zvýšeně opatrní kvůli námraze v některých místech. Silnice nižších tříd jsou mokré po chemickém ošetření, dálnice jsou holé, sjízdné bez omezení, uvedli sliničáři na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Lokální námraza se může podle webu může tvořit na silnicích všech tříd především v Brně, na Brněnsku, Vyškovsku a v části Hodonínska. Zvýšená opatrnost je třeba i na silnicích nižších tříd na Břeclavsku.

Teploty se dnes ráno v kraji pohybují kolem nuly. Meteorologové dnes pro Jihomoravský kraj předpovídají zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Odpoledne a večer mohou ojediněle přijít sněhové přeháňky, a to především ve vyšších polohách. Nejvyšší odpolední teploty se mají pohybovat od minus jednoho až do tří stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Na silnicích leží ve vyšších polohách po nočním sněžení zbytky sněhové kaše, na cestách udržovaných inertně se drží ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Hlavní tahy jsou po chemickém posypu holé a mokré, opatrnost je přesto na místě. Na Jesenicku upozorňují správci silnic na silný vítr, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku narazí řidiči na zbytky sněhové kaše na silnici mezi Vidly a Ostružnou, v oblasti Rejvízu, Travné a Vilémovic pokrývá silnice ujetá vrstva sněhu krytá posypem, motoristé by měli být zvýšeně opatrní. Na Šumpersku se na vedlejších tazích udržovaných inertně drží ujetá sněhová vrstva krytá posypem od středních poloh, informuje ŘSD.

Ostatní silnice v Olomouckém kraji jsou většinou holé a mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností. Pouze na Prostějovsku upozorňují silničáři řidiče, že inertní trasy mohou být místy namrzlé.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Technika nyní vyjíždí na silnici II/353 v okrese Žďár nad Sázavou. ČTK to řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina Aleš Hubený.

"Aktuálně je situace klidná. V noci trošku nachumelilo, ale sjízdnost to omezilo minimálně. Provedly se inspekční jízdy v noci, nějaká technika venku byla. Teď nějaká auta vyjíždí na úseky, kde se nám trochu vytvořila ledová vrstva, silnice II/353 na Žďársku, tam jsou úseky, kde se v podstatě nesolí, tam se jede s inertním posypem," řekl Hubený. V noci projížděli silničáři úseky, které bývají problematické, ale všechno bylo v pořádku.

Na Vysočině bude dnes podle meteorologů zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno, zejména odpoledne a večer místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty budou v rozmezí od minus dvou do plus jednoho.

Zlínský kraj

Na silnicích ve vyšších polohách Vsetínska se může místy vyskytovat náledí. Pokrývá je zhruba pěticentimetrová vrstva nového sněhu, která je krytá posypem. Podle správců cest jsou vozovky sjízdné, zvýšená opatrnost je ale na místě. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou převážně mokré po chemickém ošetření, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silničáři v noci ošetřovali chemicky i ostatní tahy regionu. Cesty jsou tak většinou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na riziko lokálního výskytu náledí upozorňují správci cest ve vyšších polohách Vsetínska, ale i na vedlejších cestách ve vyšších polohách v oblasti Rožnova pod Radhoštěm. Také tamní vozovky pokryl v noci nový sníh, který je na inertních trasách krytý posypem.