Praha - Silnice mohou dnes ráno místy namrzat. Vozovky jsou převážně mokré po chemickém ošetření nebo vlhké. Viditelnost na některých místech navíc snižuje mlha, řidiči by měli jet opatrně.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd v Jihomoravském kraji jsou dnes mokré po chemickém ošetření, vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice I. tříd i dálnice jsou holé, sjízdné bez omezení. Na svém webu to uvedla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Viditelnost je většinou dobrá, mlha může potrápit řidiče na D1 v úseku mezi 218. až 272. kilometrem a také na D46 v úseku mezi nultým až 33. kilometrem.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus tří do plus tří stupňů Celsia. Meteorologové na dnešek hlásí zataženo až oblačno, zpočátku místy, postupně ojediněle mlhy, které ráno mohou být i mrznoucí. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od nuly do čtyř stupňů Celsia.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou s opatrností sjízdné, viditelnost místy snižuje mlha. Teploty jsou kolem nuly a povrchy vozovek tak mohou namrzat, vyplývá z informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic.

Většina silnic v kraji je mokrá nebo vlhká, zmrazky jsou na vozovkách nižších tříd v Jizerských horách. Na Semilsku a Jablonecku silničáři varují před sjíždějícím sněhem z domů, které stojí v blízkosti silnic.

Přes den meteorologové očekávají, že bude většinou zataženo se slabým sněžením. V polohách pod 400 metrů nad mořem se bude jednat o slabý déšť. Nejvyšší denní teploty budou od nuly do tří stupňů, na horách by se teplota neměla dostat nad bod mrazu.

Olomoucký kraj

V plném nasazení vyrazili silničáři na řadě míst v Olomouckém kraji v noci do terénu kvůli kluzkým silnicím. Vozovky začaly namrzat například na Olomoucku i Přerovsku, kde se tvořila ledovka na některých místech ještě kolem půlnoci. Silnice správci cest sypali až do ranních hodin, nyní už by mělo být vše sjízdné bez problémů, řekli dnes ČTK dispečeři správ silnic.

"V noci to na Přerovsku klouzalo, nyní už by mělo být vše sjízdné. Chlapi vyjeli hned do terénu, kolem 05:00 už byly všechny cesty posypané," řekl dnes ČTK dispečer přerovské správy silnic. Podobná situace byla také na Olomoucku, cesty tam začaly namrzat už v neděli k večeru. "Auta byla všechna venku. Nyní už jsou silnice vlhké po chemickém ošetření," uvedl dispečer olomoucké správy silnic. Dodal, že teplota se nyní pohybuje od minus jednoho do tří stupňů.

Také silnice ve zbývajících částech kraje jsou nyní holé a mokré. Na severu regionu, na Šumpersku a Jesenicku, se drží místy ujetá sněhová vrstva krytá posypem na vedlejších inertních cestách. Viditelnost v obou okresech snižuje mlha, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Středočeský kraj

Jízdu po středočeských silnicích dnes ráno místy komplikuje mlha, řidiči by měli být opatrní. Hlavní tahy jsou mokré po chemickém ošetření, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Před souvislou mlhou cestáři varují zejména na silnicích I/2, I/12, I/17 a I/38 na Kolínsku a Kutnohorsku. S omezenou viditelností ale musejí motoristé počítat i v dalších okresech. Na menších silnicích na Benešovsku a Příbramsku místy leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Teploty ve Středočeském kraji se dnes ráno pohybují od minus dvou do jednoho stupně Celsia. Na většině území je zataženo nebo oblačno a vane slabý vítr.

Kraj Vysočina

Zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem dnes komplikuje dopravu na vedlejších silnicích na Vysočině. Řidiči tam podle silničářů musejí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. Hlavní tahy včetně úseku dálnice D1 jsou na Vysočině většinou holé, vlhké a sjízdné bez omezení.

Na Vysočině je ráno oblačno až zataženo, beze srážek, vane slabý vítr. Teploty se pohybují od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Dnes bude podle předpovědi většinou zataženo, dopoledne se na jihu místy může objevit déšť nebo déšť se sněhem, zpočátku mohou lokálně být i srážky mrznoucí. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od nuly do plus tří stupňů. Bude vát mírný severovýchodní až severní vítr.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji mohou dnes ráno místy namrzat. Vozovky jsou převážně mokré po chemickém ošetření nebo vlhké, jen ve vyšších polohách Vsetínska se na nich drží ujetý sníh. Viditelnost na některých místech kraje navíc snižuje mlha, řidiči by měli jet opatrně. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je polojasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maximum bude podle meteorologů plus pět stupňů Celsia. Místy bude podle meteorologů pršet nebo padat déšť se sněhem, ve vyšších polohách bude sněžit. Srážky mohou lokálně namrzat. Na další dny slibuje předpověď ochlazení.