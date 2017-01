Silnice v České republice jsou sjízdné, přesto by řidiči měli jezdit se zvýšenou opatrností. Na vozovkách leží rozbředlý nebo ujetý sníh, silnice také na mnoha místech mohou namrzat.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji dnes ráno ležela vrstva rozbředlého nebo ujetého sněhu. V Orlických horách je na silnicích zledovatělý sníh. Chemicky ošetřované silnice prvních tříd v kraji byly dnes ráno vlhké, dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla sjízdná bez omezení. Teploty se ráno pohybovaly od minus sedmi do minus čtyř stupňů Celsia, na horách bylo kolem minus deseti, zjistila ČTK u silničářů a meteorologů.

V kraji by dnes mělo být zpočátku převážně zataženo, ojediněle se slabým sněžením. Během dne má oblačnosti ubývat. Teploty by se měly pohybovat od minus pěti do minus dvou stupňů Celsia, na horách má být kolem minus šesti.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji byly dnes ráno nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření převážně mokré a místy mohou namrzat, vyplývá z informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic.

Na posypem udržovaných silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš je zledovatělá vrstva sněhu s vyjetými kolejemi. V Jizerských horách se na vozovkách nižších tříd mohou místy vyskytovat propady najetých vrstev. Zbytky rozbředlého sněhu jsou na silnicích nižších tříd na Semilsku a Českolipsku.

Pro nákladní vozy je nadále uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Silnice, která se nesolí, je pro ně od minulého pondělí nesjízdná. Jako náhradní trasu pro kamiony slouží silnice 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Teploty byly dnes ráno mezi minus třemi až osmi stupni Celsia. Bylo oblačno až zataženo beze srážek. Přes den by mělo oblačnosti ubývat až na polojasno. Ojediněle může slabě sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus čtyřmi až sedmi stupni Celsia, na horách bude od minus šesti do devíti stupňů.

Kraj Vysočina

Na hlavních tazích na Vysočině dnes ráno leží místy rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Na vedlejších silnicích je ujetá a zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na Havlíčkobrodsku jsou místy vyjeté koleje. Všechny silnice jsou podle silničářů sjízdné, jízda však vyžaduje zvýšenou opatrnost.

Dnes ráno bylo převážně zataženo až oblačno, beze srážek, vál slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od dvou do osmi stupňů Celsia pod nulou. Během dne bude podle meteorologů zpočátku převážně zataženo nízkou oblačností, ojediněle s možností slabého sněžení. Postupně bude většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou devíti až pěti stupňů Celsia pod nulou. Mírný jižní až jihovýchodní vítr dosáhne v nárazech rychlosti přes 50 kilometrů v hodině.