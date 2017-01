Praha - Vozovky v České republice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Řidiči musí dávat pozor hlavně na ledovku, vlivem nárazového větru se také tvoří závěje a snehové jazyky. Na silnicích nižších tříd a ve vyšších polohách leží vrstva ujetého sněhu.

Jihočeský kraj

Všechny jihočeské vozovky jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na řadě míst v regionu fouká nárazový vítr a na Prachaticku jsou sněhové přeháňky. Na vozovkách nižších tříd na Písecku leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Teploty se po ránu většinou drží pod bodem mrazu. Na Churáňově je například minus sedm stupňů Celsia. Většina vozovek v kraji je po chemickém ošetření mokrá nebo holá a vlhká.

Podle předpovědi meteorologů bude přes den občas sněžit. Teploty zůstanou nepatrně pod hodnotou nula stupňů Celsia. K večeru se proto na vozovkách může tvořit náledí.

Jihomoravský kraj

Čerstvý sníh dnes dopoledne zkomplikoval jízdu řidičům v Jihomoravském kraji. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost zvláště na některých cestách druhé a třetí třídy, které neudržují chemicky. Takzvané inertní úseky kryje vrstva sněhu, většinou s posypem, zjistila ČTK z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Řidiči by měli být ostražití zvláště ve vyšších polohách, například na Blanensku nebo na Drahanské vrchovině, kde se mohou objevit sněhové jazyky. Žádné vážné nehody si ale zatím počasí v kraji nevyžádalo.

Dálnice i další významné silniční tahy jsou chemicky ošetřené, sjízdné bez omezení, viditelnost je však místy snížená kvůli sněžení.

Teploty v kraji se pohybují kolem nuly, na většině území kraje dopoledne sněžilo či nadále sněží. Po pátečním tání se v noci místy mohlo vytvořit náledí a zmrazky, před čímž varuje také výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.

Karlovarský kraj

Silný vítr dnes opět zkomplikoval sjízdnost silnic v Karlovarském kraji. Kvůli sněhovým jazykům, závějím a uvízlým autům je zavřená silnice I/25 od Abertamské křižovatky na Boží Dar. Uzavřený je také hraniční přechod do Německa, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Zuzana Týřová. Zhoršená sjízdnost je také na silnici ze Štědré do Brložce, kde zapadl kamion a částečně skončil v příkopu.

Západní Čechy se s extrémním počasím potýkaly už v pátek, kdy silný vítr navál na komunikace závěje a cestářům se na několik hodin nedařilo udržet průjezdný ani hlavní tah mezi Plzní a Karlovými Vary. Dnes je podle portálu www.dopravniinfo.cz situace o něco lepší, na silnicích je přesto místy nový nebo rozježděný sníh.

Ujetá vrstva sněhu krytá posypem je například na silnicích na Karlovarsku, na Sokolovsku a Chebsku je podle silničářů na komunikacích rozbředlý a rozježděný sníh po chemickém ošetření. Se sněhem na vozovce musejí v některých úsecích počítat řidiči na dálnici D6 na Chebsku a Sokolovsku. Viditelnost na silnicích místy zhoršují sněhové srážky.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Na silnicích ve vyšších polohách Královéhradeckého a Pardubického kraje se vlivem nárazového větru tvoří sněhové jazyky a závěje. Všechny silnice na východě Čech jsou však se zvýšenou opatrností sjízdné, zjistila ČTK z informací silničářů.

Hlavní silniční tahy jsou převážně mokré po chemickém ošetření, na inertně udržovaných silnicích ve vyšších polohách zůstává vrstva sněhu. Silničáři pokračují v pluhování a provádějí také posyp nebezpečných úseků. Například na menších cestách na Rychnovsku je zledovatělá vrstva sněhu.

V Pardubickém kraji hasiči v noci pomáhali několika řidičům, kteří se kvůli počasí dostali do potíží. Zasahovali například u osobního vozu v závěji v Rychnově na Moravě na Svitavsku, u Žichlínku na Orlickoústecku krátce před 4:00 vyprošťovali zapadlý sypač.

Na východě Čech bylo dnes ráno převážně několik stupňů pod bodem mrazu a polojasno. Meteorologové předpovídají, že se během dne zatáhne, na většině území má začít sněžit. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem bodu mrazu, od středních poloh se mají i nadále tvořit sněhové jazyky a závěje.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji je pro kamiony stále zavřená silnice do Polska přes Harrachov. Osobní vozy místem projedou. Řidiči musí počítat se zbytky sněhu na silnicích a závějemi. ČTK to dnes řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost.

Pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů zůstává uzavřena silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov do Polska. "Chtěli jsme zprůjezdnit úsek přes noc, ale kvůli čerstvému sněhu to nešlo," uvedl Šén. Podle něj jsou další silnice v regionu s opatrností sjízdné.

Při cestě do zimních středisek motoristé musí počítat dnes znovu se sněhovými jazyky. Meteorologové pro Liberecký kraj předpovídají sněžení a vítr na horách. Teploty ve vyšších polohách mohou klesnout k pěti stupňům pod nulou.

Policisté v regionu řeší tři dopravní nehody, všechny se obešly bez zranění.

Moravskoslezský kraj

Všechny silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné. Ve středních a hlavně ve vyšších polohách by ale řidiči měli být opatrní. Na silnicích tam může být buď ujetá vrstva sněhu pokrytá inertním posypem, nebo zbytky rozbředlého sněhu po pluhování. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré. ČTK to řekla mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková.

"Pokud v kraji sněžilo, tak opravdu jenom nepatrně. Nejvíce, dva až tři centimetry sněhu, napadly v Beskydech," řekla Součková. Teploty se v kraji pohybují většinou nad nulou, mírně pod nulou je jenom v horách.

Pro kamiony nadále zůstává uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice vede kolem přehrady Šance s pitnou vodou, silničáři ji proto nesmí ošetřovat chemicky, a tak tam těžké vozy v kopcích mívají problémy.

Olomoucký kraj

Se sněhovými přeháňkami musejí i nadále počítat řidiči mířící na Jesenicko. Na hlavních tazích i vedlejších cestách tam leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Inertně udržované vozovky zde pokrývá ujetá vrstva sněhu krytá posypem. V sousedním Šumpersku jsou již hlavní tahy holé, ujetá sněhová vrstva pokrývá vedlejší silnice, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové přeháňky hlásí dnes ráno také správci silnic na Olomoucku. Upozorňují na to, že kvůli sněžení je tam snížena viditelnost. Cesty jsou však na Olomoucku již holé. Sněžení může zkomplikovat dopravu také na dálnici D35 mezi Olomoucí a Hranicemi, sněhové srážky jsou hlášeny v oblasti Přerovska. V tomto regionu pokrývají zbytky rozbředlého sněhu stále vedlejší cesty, i tam je opatrnost na místě.

Také na Prostějovsku leží na silnicích druhých a třetích tříd rozbředlý sníh, na inertně udržovaných cestách je ujetá vrstva krytá posypem. Správci silnic navíc upozorňují na to, že v oblasti Protivanovska a Konicka se tvoří sněhové jazyky.

Plzeňský kraj

Jízda po silnicích v Plzeňském kraji nadále vyžaduje maximální opatrnost. Na severním Plzeňsku stále trvá kalamitní stav, který silničáři vyhlásili v pátek, neboť za silného větru nebylo možné udržet silnice kolem hlavního tahu z Plzně na Karlovy Vary průjezdné. Během noci se tam podařilo zprovoznit všechny i vedlejší zaváté silnice. Ve vyšších polohách kraje musejí řidiči stále počítat s možností sněhových jazyků, vrstvy sněhu či náledí, řekl dnes ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička.

"Oproti pátku je situace nesrovnatelně lepší, přesto panují zimní podmínky a řidiči s tím musejí počítat," upozornil. V kraji je dál nejhorší situace na severním Plzeňsku a na Tachovsku. V okolí Bezvěrova a Úněšova, kde byly v pátek zaváté silnice až metrovými závějemi a silničářům se nedařilo po několik hodin udržet průjezdnou ani silnici první třídy na Karlovy Vary, jsou nyní průjezdné i všechny vedlejší komunikace. "Do jejich odklízení jsme se pustili v noci, všechny jsou průjezdné, i když místy třeba jen pro jedno auto a na míjení si musejí řidiči najít místo. Během dne budeme tyto úseky dál prohrnovat a rozšiřovat," řekl dispečer. Předpokládá, že také silničáři odvolají kalamitní stav.

Sněhové jazyky na silnicích se mohou dál tvořit na severním Plzeňsku a Tachovsku, ale také v otevřených úsecích ve vyšších polohách Šumavy či Českého lesa. Místy je na silnicích také ledovka. "Teploty se drží většinou kolem jednoho dvou stupňů pod nulou, jezdíme a sype se solí i drtí," řekl Slapnička.

Středočeský kraj

Na silnicích ve Středočeském kraji leží mnohde nová neošetřená vrstva sněhu, a to například i na dálnici D4 a D6. Nový sníh potrápí řidiče i na silnicích druhých a třetích tříd na Benešovsku, Berounsku, Kladensku, Příbramsku, Rakovnicku a Praze-západ. Řidiči by tak na svých cestách měli být opatrní a dbát zvýšené pozornosti. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na řade míst v kraji stále sněží, někde řidičům cestu komplikuje silný vítr, a to například na Pražském okruhu, plzeňské dálnici D5, na Benešovsku a Příbramsku.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou podle silničářů všechny silnice nižších tříd a i většina silnic první třídy a dálnice. Na Pražském okruhu a dálnici D5 leží rozbředlý sníh po ošetření inertním posypem.

V kraji je v sobotu ráno převážně zataženo, místy polojasno. Teploty se pohybují od minus pěti stupňů do nuly. V platnosti je výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, který varuje před ledovkou a sněhovými jazyky.

Kraj Vysočina

Vozovky na Vysočině zůstávají sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd může ležet vrstva zledovatělého sněhu nebo se tam tvoří sněhové jazyky. Na většině míst v regionu lehce mrzne. Vyplývá to z informací dispečinku správy a údržby silnic na Vysočině.

Sněhové jazyky se tvoří na komunikacích nižších tříd na Pelhřimovsku a Žďársku. Na Třebíčsku zase mohou řidiči narazit na vozovky, kde se nachází zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Teploty dosahují na Vysočině minus pět stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude dnes oblačno a zataženo s občasným sněžením. Ve vyšších polohách mohou na silnicích vznikat sněhové jazyky.

Ústecký kraj

Silničáři v Ústeckém kraji odklízí čerstvě napadaný sníh. Několik úseků silnic v Krušných horách je zavřených. Řidiči musí počítat i s ledovkou. Zjistila dnes ČTK z webu krajské správy a údržby silnic. Policie nabádá k opatrnosti, nehodu řeší na Ústecku. Kluzké jsou také chodníky.

Pluhy křižují komunikaci hlavně v Krušných horách. Nesjízdné jsou tři úseky na Chomutovsku, z toho jeden silničáři přes zimu neudržují. Potíž dnes budou tak budou mít lyžaři, kteří budou chtít jet směrem od Klášterce nad Ohří do střediska Klínovec.

Na Teplicku je dočasně uzavřena trasa z Mikulova na Moldavu. Čerstvý sníh je také na hlavní silnici D7 od Chomutova ke státní hranici s Německem. Ve stoupání tam mají problémy od začátku týdne kamiony.

Kluzké jsou vozovky v nižších polohách. S velkou opatrností jezdí řidiči trolejbusů v Ústí nad Labem. Některé spoje tak mohou mít mírné zpoždění. Kvůli pátečnímu silnému větru byl zastaven provoz lanovky na Větruši, dnes už znovu jezdí.

Meteorologové předpovídají pro Ústecký kraj sněžení a čerstvý vítr na horách, tam se také mohou tvořit sněhové jazyky a počítat musí motoristé i některých oblastech také s náledím.

Policisté nabádají k velké opatrnosti. Střet kamionu s osobním autem řeší aktuálně u Chlumce na Ústecku, kde je kvůli tomu částečně omezen provoz.

Zlínský kraj

Ve vyšších polohách v okolí Uherského Hradiště a Uherského Brodu mohou dnes ráno silnice namrzat. Silničáři proto nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Ve vyšších polohách Vsetínska musejí zase motoristé i nadále počítat s nárazovým větrem, viditelnost tam snižují sněhové přeháňky, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ve vyšších polohách Vsetínska leží na silnicích ujetá vrstva krytá posypem, ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou již většinou holé. Pouze na vedlejších cestách Zlínska leží ujetá zledovatělá vrstva krytá posypem, uvedli správci silnic. Dálnice v kraji by měly být sjízdné bez omezení.