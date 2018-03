Praha - Na horských silnicích na Trutnovsku a na Rychnovsku leží sníh. V otevřených úsecích silnic může vítr vytvářet sněhové jazyky. Další mrazivou noc, kdy teploty i v nížinách klesly pod minus deset stupňů Celsia, má za sebou Liberecký kraj. Pod nulou by měly zůstat teploty i přes den. Na Vsetínsku mohou dnes ráno silnice místy namrzat, na silnicích v Olomouckém kraji je místy rozbředlý sníh či jazyky

Jihočeský kraj

Vozovky v Jihočeském kraji jsou nadále sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Řidiči musí být obezřetní především na komunikacích nižších tříd. ČTK to řekl Martin Šulista z dispečinku správy a údržby jihočeských silnic. Dodal, že vozovky prvních tříd jsou většinou suché a vymrzlé.

"Vzhledem k tomu, že prakticky nebyly přes noc žádné srážky, nemuseli jsme téměř vyjíždět," uvedl. Dodal, že sypače přesto vyrazily na údržbu několika úseků vozovek nižších tříd na Prachaticku.

Na území téměř celého kraje mrzne. Teploty na Šumavě klesly po ránu pod hranici minus deset stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo a oblačno, když občas může ojediněle sněžit. Teploty se budou držet pod bodem mrazu.

Královéhradecký kraj

Na horských silnicích na Trutnovsku a na Rychnovsku leží sníh. V otevřených úsecích silnic může vítr vytvářet sněhové jazyky. Na cesty v lesích po víkendové vichřici stále mohou padat větve i celé stromy, a to hlavně na Rychnovsku. Teploty se dnes ráno v hradeckém kraji pohybovaly od minus sedmi do minus 14 stupňů Celsia. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Přes den by mělo být v kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno až zataženo. Teploty by se měly pohybovat od minus čtyř do minus jednoho stupně, na horách má být kolem minus devíti stupňů. Vítr by měl vát rychlostí do 20 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

Další mrazivou noc, kdy teploty i v nížinách klesly pod minus deset stupňů Celsia, má za sebou Liberecký kraj. Pod nulou by měly zůstat teploty i přes den, vyplývá z informací od Českého hydrometeorologického ústavu. Silnice v kraji jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností.

Teploty jsou ráno mezi minus sedmi až minus 13 stupni Celsia. Sníh je na silnicích jen v horských oblastech, jinak jsou povrchy převážně holé vymrzlé. V Jizerských horách je na některých vozovkách ujetá vrstva sněhu krytá posypem, v západní části Krkonoš na Semilsku jsou na silnicích nižších tříd zbytky sněhu po pluhování.

Podle předpovědi by přes den mělo být převážně oblačno, zejména na horách ojediněle slabé sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi minus jedním až minus čtyřmi stupni Celsia, na horách mezi minus pěti až minus osmi stupni.

Moravskoslezský kraj

Kvůli sněhovým přeháňkám musí být dnes řidiči opatrní v některých částech Moravskoslezského kraje, například na Bruntálsku. Sněžení totiž může snižovat dohlednost, místy mohou vznikat i sněhové jazyky. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.

Na Bruntálsku může místy ležet ujetá vrstva sněhu, stejně tak ve vyšších polohách na Opavsku. Mezi poli se rovněž mohou tvořit sněhové jazyky. Také v Beskydech by řidiči měli být opatrnější ve vyšších polohách, kde může být ujetý sníh. Ve zbytku regionu jsou ale silnice sjízdné bez většího omezení.

Dnes by v kraji mělo být oblačno až zataženo místy se slabým sněžením. Teploty budou až okolo mínus pěti stupňů Celsia, na horách kolem mínus deseti.

Olomoucký kraj

Na zbytky rozbředlého sněhu a místy i sněhové jazyky si dnes ráno musí dát pozor řidiči zejména ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde jsou od noci sněhové přeháňky. Silnice v nižších polohách jsou zpravidla holé a mokré. Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou po víkendovém silném větru stále neprůjezdné některé silnice, které zatarasily spadlé stromy, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sněhové přeháňky v noci zasáhly hlavně Šumpersko a Jesenicko, kde vozovky ve vyšších polohách ráno po chemickém posypu pokrývají zbytky rozbředlého sněhu. Na méně důležitých silnicích je ujetá vrstva sněhu s posypem.

Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovskou jsou silnice po slabém sněžení zatím zpravidla holé a mokré. Pouze na silnicích v kopcích nad Šternberkem na Olomoucku se ráno kvůli silnému větru místy tvoří sněhové jazyky.

Kvůli popadaným stromům je stále uzavřeno několik silnic. Na Olomoucku jsou ráno neprůjezdné silnice z Těšíkova do Hraničních Petrovic, z Bělkovic směrem na Domašov, z Chabičova do Huzové či z Arnoltic do Veveří.

Automobily zatím kvůli popadaným stromům neprojedou ani z Výklek do Kozlova a z Lhoty do Paršovic na Přerovsku. Na Prostějovsku jsou uzavřeny silnice mezi obcemi Protivanov, Drahany a Niva a také z Lipové do Horního Štěpánova.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou sjízdné, řidiči by ale měli být opatrní. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky. Na menších silnicích musejí řidiči počítat s uježděnou vrstvou sněhu krytou posypem, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Před tvorbou sněhových jazyků silničáři varují zejména v okolí Slaného na Kladensku, na Benešovsku a na Příbramsku. Ke zvýšené opatrnosti nabádají také na některých silnicích první třídy na Kolínsku, Kutnohorsku a Mělnicku.

Teploty v regionu se pohybují od minus 14 do minus tří stupňů Celsia a fouká slabý vítr.

Kraj Vysočina

Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou na Vysočině holé a sjízdné bez omezení. Na silnicích nižších tříd leží místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem, uvedli krajští silničáři. V noci klesaly teploty v kraji až k minus deseti stupňům Celsia. Bylo beze srážek.

"Silnice jsou holé, vymrzlé. Ráno začalo někde jen drobně sněžit. V noci vyjížděl pouze jeden sypač na Havlíčkobrodsku u Světlé nad Sázavou, kde byla za horizontem ledová plotna," řekl ČTK Aleš Hubený, dispečer krajské správy a údržby silnic.

Nejvyšší odpolední teploty budou podle meteorologů minus čtyři až minus jeden stupeň Celsia. Bude oblačno až zataženo. Sněhové přeháňku budou jen ojedinělé a slabé.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno kvůli vodě vytékající na vozovku lokálně namrzat, případně se na nich může tvořit náledí. Cesty v ostatních částech Zlínského kraje jsou holé, suché a vymrzlé. Sjízdné jsou bez omezení. Dopravu v regionu však komplikuje silný, místy až nárazový vítr, vyplývá z informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně polojasno až oblačno, teplota se ráno pohybovala od minus deseti do minus šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus jednoho stupně Celsia. Přes den bude oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit slabé sněžení. Vát bude mírný severovýchodní až severní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti přes 50 kilometrů v hodině.