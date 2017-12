Praha - Silnice v řadě regionů jsou sjízdné opatrností. Od středních poloh je na vozovkách sníh či rozbředlé zbytky, silničáři varují i před námrazou. Místy jsou mlhy. Nehoda osmi vozů dnes komplikuje dopravu na silnici I/20 u obce Dasný na Českobudějovicku. Na vozovce, která spojuje České Budějovice s Pískem, Strakonicemi nebo Prachaticemi se tak tvoří kolony.

Jihočeský kraj

Více než čtyřicet nehod řešili policisté od rána na jihočeských silnicích. Téměř ve všech případech havárie souvisely s počasím, kdy na vozovkách leží sníh nebo je pokrývá námraza. Nikdo se při nehodách vážně nezranil. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dopoledne na čas zastavila havárie šesti vozů u Dasného na Českobudějovicku provoz na silnici I/20, která spojuje České Budějovice s Pískem. "Příčina je dnes vždy téměř stejná. Znamená to, že řidiči nepřizpůsobí své schopnosti a jízdu stavu vozovky," řekl Matzner.

"Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Někde to klouže, někde napadl sníh, nicméně všech 186 sypačů, které máme na okruzích, byly venku, na Prachaticku a Českokrumlovsku včetně pomocného prohrnování, jezdí traktory s radlicemi. Jezdíme od včerejšího dne, jak začalo sněžit, jsou všichni venku," řekl ČTK dnes ráno náměstek provozního úseku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Vykouk.

Jihomoravský kraj

Zvýšenou opatrnost doporučují dnes ráno silničáři v části jižní Moravy. Teploty se pohybují těsně pod nulou, místy leží sněhový poprašek, jinde jsou silnice mokré po chemickém ošetření.

Řidiči si podle webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje mají dávat pozor zvláště na Břeclavsku, ve vyšších polohách na Blanensku a Znojemsku, ale také na silnici 43 z Brna do Svitav.

Český hydrometeorologický ústav pro dnešní ráno varuje před lokálním výskytem náledí nebo zmrazků. Vozovky mohou být místy kluzké, řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám.

Na jižní Moravě silničáři chemicky ošetřili například dálnici D46 a vedlejší komunikace na Břeclavsku a Hodonínsku.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji dnes ráno ležela vrstva rozbředlého nebo ujetého sněhu. Někde byl sníh zledovatělý. Teploty ráno v některých místech klesly pod minus deset stupňů Celsia, například ve Vrchlabí, Deštném v Orlických horách nebo v Adršpachu. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Přes den by se při zvětšené oblačnosti mohly objevit sněhové přeháňky. Teploty by se dnes měly pohybovat od minus dvou stupňů do plus jednoho, na horách má být kolem minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné opatrností. Od středních poloh je na vozovkách sníh či rozbředlé zbytky, silničáři varují i před námrazou. Místy jsou mlhy. Teploty byly ráno od minus tří do minus sedmi stupňů Celsia a nesněžilo, vyplývá z informací na webech silničářů a meteorologů.

Před rizikem námrazy varují cestáři i na rychlostní silnici 35 z Liberce na Prahu či silnici 13 přes Albrechtický kopec do Frýdlantu.

Hlavní tahy v kraji jsou převážně po ošetření mokré, zejména na Semilsku a Jablonecku ale na silnicích první třídy zůstávají ještě zbytky rozbředlého sněhu. Ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš a také ve vyšších polohách silnic III. tříd na Českolipsku.

Podle předpovědi by přes den mělo být oblačno až polojasno s ojedinělými sněhovými přeháňkami. Odpoledne meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus čtyřmi až minus sedmi stupni.

Moravskoslezský kraj

Se zvýšenou opatrností jsou dnes sjízdné zejména silnice nižších tříd v Moravskoslezském kraji. Hlavně v Beskydech na nich může ležet vrstva ujetého sněhu krytá posypem, na Opavsku nebo Bruntálsku zase snižují dohlednost sněhové přeháňky. Silnice první třídy jsou po chemickém ošetření mokré. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle předpovědi meteorologu dnes může místy sněžit, během dne ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat kolem nuly a ráno a večer mohou ojediněle vznikat mrznoucí mlhy. V horách bude až minus pět stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji jsou dnes po nočních sněhových přeháňkách sjízdné se zvýšenou opatrností. Rozbředlý či ujetý sníh pokrývá vozovky nejen v horských oblastech, ale také v nížinách, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Policisté evidují několik nehod, většina se obešla bez zranění, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

V Olomouckém kraji v noci napadlo až několik centimetrů sněhu a sněhové přeháňky zatím neustaly. Opatrní by řidiči měli být hlavně na Šumpersku a Jesenicku, kde jsou na hlavních silničních tazích i na cestách druhé a třetí třídy po chemickém posypu zbytky rozbředlého sněhu. Ve vyšších polohách pokrývá méně důležité silnice vrstva ujetého sněhu s posypem.

Rozbředlý sníh po nočních sněhových přeháňkách leží také na vozovkách druhé a třetí třídy na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku. Hlavní silniční tahy tam jsou po chemickém posypu zpravidla holé a mokré. Na silnicích udržovaných inertním materiálem je slabá vrstva ujetého sněhu s posypem.

Řidiči na sociální síti varují ostatní, že vozovky jsou kluzké. V Olomouckém kraji bylo ráno hlášeno několik dopravních nehod. "Ve většině případů se jedná o nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám. Většina nehod se obešla bez zranění, vznikly pouze hmotné škody na majetku," uvedla policejní mluvčí. Osobní auto ráno havarovalo na sjezdu D35 od Mohelnice na Křelov, další vůz se převrátil na střechu u Slatinic. Další auto sjelo do příkopu v olomoucké části Černovír, dvě auta havarovala mezi obcemi Bohuňovice a Štarnov a další ve Štěpánově, uvedla policejní mluvčí.

Pardubický kraj

Na některých menších silnicích v Pardubickém kraji dnes leží nový sníh. Většinou je po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech i uježděný. Silničáři varují před lokální ledovkou.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Holic, Ústí nad Orlicí, Skutče a Vysokého Mýta. V oblasti Lanškrouna a v Železných horách je na vozovkách uježděná sněhová vrstva. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo až oblačno, vál slabý vítr. V okolí Moravské Třebové se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se držely několik stupňů pod bodem mrazu.

Středočeský kraj

Řada středočeských silnic je dnes ráno sjízdná se zvýšenou opatrností. Jde především o silnice druhé a třetí třídy ve všech okresech, na kterých často leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Všechny dálnice v kraji jsou mokré nebo vlhké a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pozor by si řidiči měli dát také na silnicích prvních tříd na Kolínsku a Kutnohorsku, odkud jsou hlášeny sněhové přeháňky, silnice jsou tady mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností.

V kraji je v pondělí ráno oblačno až zataženo, na mnoha místech fouká slabý vítr. Teplota se pohybuje od minus sedmi do nula stupňů Celsia.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči si musejí místy dávat pozor na náledí, v Krušných horách leží na cestách vrstva ujetého sněhu. Policie od rána řešila už několik drobných kolizí.

Náledí se objevuje podle informací policie v Rumburku na Děčínsku, klouzat to může na mostech a chodnících ve městech. Neprůjezdné jsou v Krušných horách úseky komunikací, kde je značka, že se silnice v zimě neudržuje.

Dálnice D8 a silnice I. třídy jsou většinou mokré a už po chemickém ošetření a sjízdné s opatrností.

Nehody řeší policie na Litoměřicku, Chomutovsku a Mostecku. V Libouchci na Ústecku je neprůjezdná silnice v místě, kde hořelo vozidlo.

Meteorologové předpovídají na dnešní den teploty do tří stupňů Celsia, ve vyšších polohách budou teploty pod nulou. Vát má slabý vítr.

Kraj Vysočina

Silnice Vysočiny jsou kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou po solení mokré nebo s rozbředlým sněhem. Na vedlejších leží ujetá vrstva sněhu posypaná drtí, na Žďársku místy i s vyjetými kolejemi. V noci občas nemohly v některých kopcích vyjet kamiony. Jezdila skoro stovka sypačů. Před 07:00 neměla Krajská správa a údržba problémy v dopravě hlášeny. ČTK to řekl Vít Kryštof z jejího dispečinku.

V kraji od neděle napadlo několik centimetrů sněhu, teploty se dnes ráno pohybovaly tři až pět stupňů pod bodem mrazu. "Počasí nás docela potrápilo, přes noc jsme měli venku skoro všechny sypače," řekl Kryštof.

Slabě sněžit může podle meteorologů i v nejbližších hodinách, během dne bude na Vysočině postupně oblačnost ubývat. Teploty se odpoledne dostanou nejvýše k nule. Večer se v tomto kraji ojediněle mohou tvořit mrznoucí mlhy.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji mohou dnes ráno místy namrzat. Řidiči by měli jet opatrně zejména na Vsetínsku a na Zlínsku, kde je také na vozovkách nižších tříd vrstva nového sněhu. Ostatní silnice v regionu jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké nebo mokré. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle meteorologů měla činit plus dva stupně, místy očekávají občasné sněžení. Přes den budou srážky postupně ubývat, večer se však ojediněle mohou tvořit mrznoucí mlhy.