Praha - Silničáři dnes večer vyhlásili s okamžitou platností kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek v Libereckém kraji. Kvůli sněžení a větru, které vytváří bílou tmu, sněhové jazyky a závěje, nelze udržet sjízdnost silnic. Dopravu v Ústeckém kraji večer komplikuje silné sněžení, místy i ledovka. Od odpoledne sněží i na Karlovarsku. Na namrzlých silnicích může nový sníh klouzat, varují silničáři.

Jihočeský kraj

Jihočeské silnice jsou stále sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na většině vozovek nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z informací jihočeské správy a údržby silnic. Po ránu v regionu silně mrzne a například na šumavské Rokytské slati meteorologové naměřili minus 27,5 stupně Celsia.

Ujetá vrstva sněhu krytá posypem leží na silnicích nižších tříd na Jindřichohradecku, Táborsku, Strakonicku a Písecku. Jinak jsou vozovky suché a vymrzlé.

Teploty se v regionu většinou drží pod hodnotou minus deset stupňů Celsia. Například v Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku meteorologové zaznamenali minus 25,9 stupně Celsia. Přes den se oteplí a může sněžit nebo i pršet. Meteorologové proto varují před tvorbou ledovky.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji od dnešního odpoledne opět sněží. Na namrzlých silnicích může nový sníh klouzat, varují řidiče silničáři. Například na silnici číslo 13 na Chomutov mají v kopcích problémy kamiony, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Na této silnici některá osobní auta raději před střetem se stojícími kamiony sjela do příkopu, upozorňuje server dopravniinfo.cz.

Nejvyšší stupeň varování silničářů platí pro celý Karlovarský kraj. Sněžení, kluzké vozovky a možnost vzniku námrazy, ledovky a náledí může komplikovat situaci na silnicích v celém kraji. Sníh na silnicích nižších tříd zůstává. Kolem 19:30 bylo od minus tří do minus šesti stupňů.

Podle předpovědi meteorologů by se mělo mírně oteplovat a srážky by se mohly postupně měnit na smíšené nebo i dešťové. To by mohlo na namrzlých vozovkách způsobit ledovku v noci a ve čtvrtek po ránu.

Královéhradecký kraj

Teploty v Královéhradeckém kraji v noci na dnešek klesly až k minus 23 stupňům Celsia. Nejchladněji bylo v okrese Náchod, zejména na Broumovsku. Řidiči by při jízdě měli být nadále velmi opatrní, protože na chemicky neošetřovaných silnicích leží vrstva ujetého a zledovatělého sněhu. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Ledové plotny jsou na řadě silnic třetích tříd na Hradecku a Jičínsku. V Orlických horách je ujetá vrstva sněhu na silnicích značně nerovná. Hlavní silniční tahy v hradeckém kraji byly dnes ráno většinou suché a vymrzlé, dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla sjízdná bez omezení.

V kraji by dnes mělo být jasno až polojasno. Během odpoledne má od západu přibývat oblačnost, večer postupně se sněžením. Teploty by se měly pohybovat několik stupňů pod nulou, na horách má být kolem minus sedmi stupňů Celsia. Na horách by odpoledne mohl vítr zesílit až na rychlost přes 100 kilometrů v hodině a mohl by tvořit závěje.

Liberecký kraj

Silničáři dnes večer vyhlásili s okamžitou platností kalamitní stav pro Frýdlantským výběžek v Libereckém kraji. Kvůli sněžení a větru, které vytváří bílou tmu, sněhové jazyky a závěje, nelze udržet sjízdnost silnic. ČTK to řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost.

"Soustředíme se jen na vybrané komunikace, aby bylo udrženo základní dopravní spojení," řekl Šén. "Nedoporučuji vůbec vyjíždět v této a do této oblasti," dodal. Vyhlášení kalamitního stavu potrvá minimálně do čtvrtečního rána, uvedl.

Pro veškerou dopravu je zcela neprůjezdná i silnice první třídy 13 z Mníšku přes Albrechtický kopec do Frýdlantu a dále do Polska. Podle Šéna se silničáři snaží udržet alespoň sjízdnost na silnici III. třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a na silnici 291 z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem. "Máme tam nasazený šípový pluh a pojede tam i fréza. Budeme dělat všechno pro to, abychom zajistili průjezdné aspoň tyto páteřní komunikace vedoucí Frýdlantskem," dodal.

Vyhlášení kalamitního stavu znamená, že silničáři nejsou v časových lhůtách schopni zajistit sjízdnost na jednotlivých komunikacích podle plánu zimní údržby. "Mohli bychom si najmout další síly, ale bohužel nemělo by to žádný smysl. To bychom s těmi stroji jezdili tam a zpátky a stejně by to nepomohlo. Musíme to nechat vysněžit a pak se to musí uklidit," dodal. V kraji vydatně sněží, za hodinu místy připadlo i více než pět centimetrů sněhu.

V ostatních částech Libereckého kraje jsou silnice zatím sjízdné. Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů je ale uzavřena silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova na Semilsku, která vede dál do Polska.

Pardubický kraj

Na menších silnicích v Pardubickém kraji zůstává často ležet sníh. Může být po solení rozbředlý nebo naopak uježděný, místy i zledovatělý. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvedli silničáři.

Motoristé by měli jet zvlášť opatrně na Žamberecku, kde vozovky mnohdy pokrývá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. V oblasti Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Poličky a Svitav je na silnicích souvislá uježděná sněhová vrstva. Někde jízdu znepříjemňují vyjeté koleje.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou jasno až polojasno, místy foukal silný vítr, na Poličsku a Skutečsku se tvořily sněhové jazyky. Teploty se pohybovaly od minus 22 do minus deseti stupňů Celsia.

Středočeský kraj

Silnice ve Středočeském kraji jsou s opatrností sjízdné. Většina hlavních tahů je sjízdná bez omezení, obezřetně by šoféři měli jet po karlovarské dálnici D6, vyplývá z informací silničářů. Teploty v kraji se pohybují od minus 22 do minus 11 stupňů Celsia.

Na některých silnicích na Příbramsku a Benešovsku leží ujetá vrstva sněhu pokrytá inertním posypem. Na silnicích nižších tříd je třeba sundat nohu z plynu hlavně na Mělnicku a Mladoboleslavsku, kde jsou silnice mokré po chemickém ošetření, ale v některých úsecích může být námraza. K opatrné jízdě nabádají silničáři také na Berounsku a Kladensku.

Podle meteorologů se dnes bude oteplovat a teploty stoupnou k minus třem až k minus jednomu stupni Celsia. Během dne také může zesílit vítr. Na většině území je jasno nebo skoro jasno, srážky nejsou hlášeny.

Ústecký kraj

Dopravu v Ústeckém kraji večer komplikuje silné sněžení, místy i ledovka. Kamiony blokují silnici I/15 na Mostecku a I/27 u Žiželic na Lounsku. Dispečer správy a údržby silnic ČTK řekl, že v terénu je veškerá technika.

Problémy mají kamiony na silnici číslo 15 u obce Sedlec na Lounsku. Kvůli sněžení a ledovce je nesjízdní silnice číslo 27 mezi Žatcem a Mostem. v kopci u Žiželic uvízly kamiony. "Máme v terénu veškerou techniku. Tam, kde se objevují problémy, ji posíláme i operativně. Posyp zabírá do teplot do minus deseti stupňů Celsia. Zatím ale nemáme žádné uzavírky," řekl ČTK dispečer. Kolony nákladních aut se také tvoří na pětikilometrovém úseku silnice 9 mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Svorem na Českolipsku.

Podle krajské policejní mluvčí Aleny Bartošové v kraji přibývá nehod. "Většinou jde o drobné havárie bez zranění nebo to, že vozidla skončí mimo vozovku. Silnice jsou průběžně ošetřovány, na některých místech ale ještě ošetřeny nebyly. Nabádáme řidiče k maximální opatrnosti," řekla ČTK Bartošová.

V kraji začalo hustě sněžit kolem 16:30, například v krajském městě napadlo přes pět centimetrů sněhu. Sněžení zatím neustává. V Ústí nad Labem má problémy městská hromadná doprava. Trolejbusy nemohou vyjet některá stoupání. Dopravní podnik částečně nasazuje místo nich autobusy.

Kraj Vysočina

Sněhové jazyky, mlha a nárazový vítr dnes ráno komplikovaly dopravu na Žďársku. Na Havlíčkobrodsku jsou místy ve vrstvě sněhu vyjeté koleje. Hlavní tahy jsou na Vysočině většinou holé a vlhké po chemickém ošetření, na vedlejších silnicích leží ujetá a místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice jsou podle silničářů se zvýšenou opatrností sjízdné.

Na Vysočině je skoro jasno, beze srážek, teploty se pohybují mezi 12 až 18 stupni Celsia pod nulou. Podle meteorologů má být jasno, během odpoledne od západu přibývání frontální oblačnosti, večer a v noci se objeví sněžení. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od sedmi do tří stupňů pod nulou. Mírný jižní, zpočátku jihovýchodní vítr ve vyšších polohách místy dosáhne v nárazech rychlosti přes 50 kilometrů v hodině. Budou se tvořit sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Vozovky druhé a třetí třídy na Vsetínsku pokrýval dnes ráno ujetý zledovatělý sníh krytý posypem. Ujetý sníh byl i na některých menších cestách v jiných okresech Zlínského kraje. Řidiči by tudy měli jet opatrně. Ostatní silnice v kraji jsou holé, suché a vymrzlé, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Region nadále trápí mráz, v noci teploty opět klesly k minus 20 stupňům Celsia.

V kraji bylo ráno polojasno až jasno, místy foukal slabý vítr. Teplota se pohybovala od minus 18 do minus deseti stupňů Celsia. Přes den se podle meteorologů bude pohybovat od minus osmi do minus čtyř stupňů. Během dne bude podle předpovědi přibývat oblačnosti a večer a v noci na čtvrtek bude sněžit. Mrazy by měly v dalších dnech ustupovat.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným mrazem platí do dnešních 10:00. V noci na čtvrtek tak podle předpovědi teploty klesnou už jen na minus deset stupňů Celsia, ve čtvrtek přes den k minus jednomu stupni. Ještě tepleji by mělo být v noci na pátek, kdy meteorologové očekávají maxima na minus třech stupních, a v pátek přes den by teplota opět neměla klesnout pod minus jeden stupeň Celsia.

jav dvd