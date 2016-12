Praha - Před namrzáním vozovek varují dnes ráno silničáři. Opatrnost je nutná zvláště tam, kde mrholí a je mlhavo. Silnice jsou většinou holé a vlhké, komunikace nižších tříd mohou být pokryté vrstvou zledovatělého sněhu krytou posypem. Na silnicích Vysočiny namrzá mlha, na Třebíčsku hrozí pád stromů.

Jihočeský kraj

Většina jihočeských vozovek nadále zůstává sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Silnice jsou ve velké míře holé a suché, ale třeba na Jindřichohradecku se na komunikacích nižších tříd drží vrstva zledovatělého sněhu krytá posypem. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Bez omezení jsou sjízdné vozovky na Písecku Strakonicku a Táborsku. Na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku musí řidiči počítat s tím, že se místy vyskytuje mlha.

Ranní teploty v kraji se drží pod bodem mrazu. Na Šumavě klesly k minus 10 stupňům Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den zataženo a foukat má mírný jihovýchodní vítr.

Jihomoravský kraj

Před namrzáním vozovek varují dnes ráno silničáři v Jihomoravském kraji. Opatrnost je nutná zvláště tam, kde mrholí a je mlhavo. Teploty se pohybují pod nulou, zjistila ČTK z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Problémy se mohou vyskytnout na hlavních tazích z Brna do Mikulova i směrem na Svitavy, stejně jako na okreskách. Dálnice D1 i D2 na území kraje jsou podle silničářů sjízdné bez omezení.

Teploty v Jihomoravském kraji se nad ránem pohybovaly mezi třemi až osmi stupni Celsia pod nulou.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes sjízdné s opatrností kvůli namrzající mlze. Uzavřena je silnice II/151 mezi obcemi Domamil a Štěpkov na Třebíčsku, kde hrozí padání stromů pod tíhou námrazy. Uzavírka v tomto zhruba tříkilometrovém úseku měla původně končit dopoledne, ale byla prodloužena do večerních hodin. Stanovena je objízdná trasa, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic. Na Vysočině je až šestistupňový mráz.

Silná námraza přetrvá na Českomoravské vrchovině až do pátečního dopoledne. Může lámat větve a narušit zásobování elektřinou, upozornil Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro Vysočinu a sousední okres Znojmo.

Silnice mezi obcemi Domamil a Štěpkov je uzavřena od úterních 22:00. Vyvrácené stromy zdržovaly v noci na dnešek dopravu i na několika dalších místech v kraji, hasiči kvůli tomu měli 15 výjezdů. Podle jejich mluvčí Petry Musilové se situace zatím nezhoršuje. Od ranních 07:00 odstraňovali hasiči stromy ze silnic na čtyřech místech. Policie zaevidovala dopoledne pět dopravních nehod bez vážnějších zranění cestujících.

Silničáři měli v noci na dnešek venku přes 70 sypačů a jejich technika jezdí stále. Odstraňuje námrazu, která padá ze stromů a na vozovkách tvoří boule a zledovatělá místa. Hlavní tahy na Vysočině jsou jinak po chemickém ošetření mokré, silnice nižších tříd v některých částech kraje pokrývá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Mrznoucí mlhy, mrholení nebo slabé sněžení se na Vysočině mohou objevovat i přes den. Nejvyšší teploty odpoledne budou mezi minus čtyřmi stupni a nulou.

Silná námraza, která se nyní tvoří na Vysočině, přetrvá do pátečního dopoledne. Námraza může lámat větve či přetrhat dráty elektrického vedení, a tím narušit zásobování elektřinou. Při oblevě by si lidé měli dát pozor na padající kusy námrazy. Upozornil na to dnes Český hydrometeorologický ústav. Mrznoucí mlha společně s větrem aktuálně vytváří silnou námrazu na Českomoravské vrchovině a jejích návětrných svazích na Znojemsku.

Námrazu silnou přes čtyři centimetry naměřili meteorologové na stanici Svratouch (4,2 centimetru), v Kostelní Myslové to bylo 3,6 centimetru a v Kuchařovicích na Znojemsku 2,8 centimetru. Tvorba námrazy by měla zeslábnout ve čtvrtek.

Zlínský kraj

Některé silnice ve Zlínském kraji dnes ráno namrzají. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR se námraza tvoří například v lesích kolem Držkové a Podkopné Lhoty na Zlínsku, na Vsetínsku místy namrzá mlha, která snižuje viditelnost i na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Silnice jsou většinou holé a vlhké, jen na horách Vsetínska je pokrývá ujetý sníh.

V kraji je polojasno až jasno, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus jednoho stupně Celsia, odpoledne stoupne nejvýše na plus tři stupně. Přes den by podle předpovědi mělo být polojasno až jasno. Podobné počasí, byť s vyšší oblačností, bude podle meteorologů i ve čtvrtek a v pátek.