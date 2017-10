Bernartice (Benešovsko) - Silničáři odstraňují na dálnicích nelegální billboardy. Začali v těchto dnech na D1 na Vysočině a ve středních Čechách, demontovány měli do dnešního dopoledne čtyři poutače. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) novinářům předvedlo ukázku zakrytí a odstranění jednoho z prvních billboardů na odpočívadle na 89. kilometru nedaleko Humpolce na Pelhřimovsku. Na místo se dostavili i zmocněnci majitele reklamy, kteří postup silničářů natáčeli na videokameru. S novináři odmítli mluvit. Mluvčímu ŘSD Janu Rýdlovi řekli, že náhrada škody bude uplatňována všemi prostředky.

"Zatím se pohybujeme po D1. K dnešku jsme na čtvrtém reklamním zařízení, které zakrýváme, a jedeme dál," řekl dopoledne ČTK vedoucí odboru údržby ŘSD František Sedláček. Silničáři podle něj postupují přesně podle zákona, některé poutače zakrývají, jiné po zakrytí rovnou demontují a odvážejí. Podle Rýdla se začalo ve střední části D1, tedy kolem střediska údržby dálnic Bernartice. "Přidávají se další střediska," dodal. Na ministerstvo dopravy bylo zatím odesláno 237 zdokumentovaných reklamních zařízení a od ministerstva přišlo 28 výzev k odstranění adresovaných vlastníkům, především se to podle Rýdla týká společnosti Czech Outdoor.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích. Majitelům nařizuje z bezpečnostních důvodů odstranění reklamy, pokud je blíž než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Billboard u Humpolce dnes cestáři odvezli i přesto, že na něm byl nápis Shell a šipka ukazující k čerpací stanici v opačném směru D1. Zákon připouští poutače odkazující na provozovny, které nejsou vzdáleny více než 200 metrů. U D1 na Vysočině se objevily i další podobné billboardy, odkazující třeba na přepravní služby nebo "prodejní automat pomoc řidičům". Poutače měly jednotnou grafiku.

Rýdl ČTK řekl, že ŘSD má v ruce rozhodnutí silničního správního úřadu a koná. Neřeší tudíž, co je aktuálně na billboardu, který má odstranit, zobrazeno. "My nejsme komise určená k posuzování obsahu reklamních kampaní, reklamní agentura ani právní kancelář, my jsme správce komunikace," řekl.

Zatímco na dálnicích o odstranění poutačů rozhoduje ministerstvo, na silnicích první třídy jsou to kraje. Například ve středních Čechách se s odstraňováním reklamy u silnic první třídy ještě nezačalo. "Čekáme na ŘSD, které situaci na silnicích prvních tříd jako jejich správce monitoruje. ŘSD nám musí dodat seznam míst, kde billboardy jsou, včetně jejich přesného zaměření. Na základě těchto dat krajský úřad zjistí majitele pozemků a na základě toho jim bude zasílat výzvu k odstranění," sdělil dnes ČTK mluvčí hejtmanství Pavel Lochař.

Silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř 7000 reklamních zařízení, z toho asi 3000 jich odporovalo novému zákonu. Kdy bude veškerá nelegální reklama odstraněna, nelze podle Rýdla předjímat. Podle něj se naplnil černý scénář a podél dálnic a hlavně silnic první třídy zůstala nelegální reklama v masivním měřítku. ŘSD již vyhlásilo výběrové řízení na odstranění poutačů, zatím na D1. Do doby, než vybere firmu, by měli silničáři vše zvládat vlastními silami a prostředky. Kolik lidí a techniky se nyní této činnosti věnuje, nebude ŘSD podle Rýdla zveřejňovat. Odstraněné billboardy se mají likvidovat, náklady na odstranění jdou zatím za silničáři a budou vymáhány od majitelů.

Demontáž jednoho billboardu zabere podle Sedláčka v průměru 45 minut. Je k tomu zapotřebí jeřáb, vysokozdvižná plošina a auto, které vozí lidi a materiál. Neobejde se to bez dopravního omezení. Některé poutače lze celé demontovat, po jiných zůstanou betonové patky. Silničáři je podle Sedláčka musejí označit bezpečnostními prvky a následně také odstranit.

Část provozovatelů už dříve oznámila, že reklamní poutače neodstraní. Někteří provozovatelé reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tvrdí, že tím změnili charakter ploch, které již nejsou reklamním zařízením.

Kraje s odstraňováním billboardů u silnic prvních tříd nespěchají

Většina krajů dosud nezačala odstraňovat billboardy podél silnic prvních tříd, které nesplňují požadavky zákona o pozemních komunikacích. Krajští úředníci často vyčkávají na informace od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na některých místech začali nevyhovující reklamní poutače odstraňovat jejich majitelé. Vyplývá to z ankety krajských redaktorů ČTK.

Nelegální billboardy od silnic první třídy průběžně odstraňuje Jihomoravský kraj, sdělila ČTK mluvčí hejtmanství Monika Brindzáková. Některé reklamní panely se ale znovu na místech objeví, dodala. Nelegálních billboardů je podle Brindzákové v kraji zhruba 450.

První ze zhruba osmi stovek nelegálních billboardů začaly mizet v Královéhradeckém kraji, kde je začali odstraňovat sami majitelé. "Jde o řádově jednotky kusů tabulí," uvedl Marek Novotný z hradecké správy ŘSD.

V Libereckém kraji úředníci zaslali výzvu k odstranění reklamního zařízení zhruba v pěti případech. "Když to vlastníci nesundají, tak my přes naši akciovou společnost Silnice LK budeme objednávat zakrytí a následnou demontáž," popsal další postup vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp.

Na odstraňování odhadem stovek nevyhovujících reklamních tabulí se chystají na jihu Čech. "Teď 29. září skončilo výběrové řízení na společnost, která je odstraní. Ale ještě není schválena hejtmankou, až potom bude smlouva," řekla ČTK Mária Čejková z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Na Vysočině budou krajští úředníci prověřovat 181 podnětů týkajících se billboardů u silnic. Vlastníci zařízení provozovaných v rozporu se zákonem pak budou vyzváni k jejich odstranění. "Neučiní-li tak, zajistí kraj jejich odstranění a likvidaci na náklady vlastníka věci," uvedla mluvčí kraje.

K odstraňování či zakrývání billboardů v ochranném pásmu u silnic první třídy se zatím nechystá Moravskoslezský kraj. "Mapovat billboardy a starat se o to je věc Ředitelství silnic a dálnic," uvedla mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

Na informace od ŘSD čekají úředníci ve středních Čechách. "ŘSD nám musí dodat seznam míst, kde billboardy jsou, včetně jejich přesného zaměření. Na základě těchto dat krajský úřad zjistí majitele pozemků a na základě toho jim bude zasílat výzvu k odstranění," sdělil mluvčí hejtmanství Pavel Lochař.

Na podněty silničářů čekají i v Karlovarském a Plzeňském kraji. "Ještě jsme od ŘSD nedostali slíbený pasport, takže jsme ještě nezačali rozesílat výzvy," řekl ČTK vedoucí plzeňského krajského odboru dopravy Dušan Pakandl. Podle něj by to mělo být určitě do konce měsíce.

Soupis nevyhovujících billboardů očekávají od ŘSD také v Olomouckém kraji. "Souběžně jsme ale zahájili vlastní mapování reklamních zařízení," ujistil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství olomouckého krajského úřadu Ladislav Růžička. Hejtmanství podle něj zatím neposlalo žádnou výzvu k odstranění billboardu.

S odstraňováním nelegálních billboardů nezačal ani sousední Zlínský kraj. Podle Heleny Mráčkové z tiskového oddělení hejtmanství tak učiní až na základě podnětů od ŘSD.