Praha - Silné deště v Jizerských horách zvedly dnes ráno hladiny potoků a řek na Frýdlantsku. Řeka Smědá v Předláncích na Liberecku překročila po 06:30 stav povodňového ohrožení. Pomalu se už ale vrací do normálu, po 10:10 byl stav ohrožení odvolán, když hladina řeky klesla na 238 centimetrů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle informací z povodňového portálu Libereckého kraje jsou na Frýdlantsku vzedmuté i hladiny Olešky, Jeřice a Řasnice. Ostatní sledované toky v kraji jsou na normálním stavu.

"Kvůli vodě musela být pro dopravu uzavřena silnice z Višňové na Černousy," řekl ČTK starosta Višňové Tomáš Cýrus (NEZ). Předpokládá však, že během dvou hodin bude situace na Smědé opět v normálu. Ve Višňové už podle něj od rána neprší, situace se uklidnila i v Jizerských horách, odkud voda do obce přitekla. Podobné záplavy, jako ta dnešní, se podle něj v obci objevují každý rok. Žádné vážné škody voda v obci nezpůsobila. "Nemovitosti touhle povodní zaplaveny nebyly a nebudou, protože na Smědé už spadnul třetí povodňový stupeň a ostatní toky příliš vodnaté nebyly," řekl starosta. Osvědčila se i protipovodňová hráz s čerpadly, kterou na ochranu domů postavili po povodních v roce 2010.

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenky Štrauchové voda na Frýdlantsku žádné vážné škody nezpůsobila. "Zatím nebyly ohroženy obytné domy. K jedinému čerpání sklepních prostor vyjížděli po půl deváté profesionální hasiči z Raspenavy, a to do Krásného Lesa," řekla ČTK Štrauchová. V terénu je podle ní šest hasičských jednotek. Kolem Višňové dělali hasiči protipovodňová opatření - dávali kanálové ucpávky, pytlovali riziková místa, kam bylo rozvezeno sto pytlů s pískem, další stovka je připravena. "V Předláncích se tradičně vylila voda do luk, voda tam dosáhla asi 30 centimetrů," dodala mluvčí.

V Jizerských horách spadlo podle meteorologů ráno za šest hodin od 40 do 60 milimetrů srážek. Šedesát milimetrů srážek představuje 60 litrů vody na jeden metr čtvereční. Stanice na Poledních kamenech v Jizerských horách naměřila za 24 hodin bezmála 73 litrů na metr. Extrémní srážky hlásily podle informací z Povodí Labe téměř všechny stanice v Jizerských horách. Zhruba po 08:00 už ale i v horách déšť ustal.

Kolem 05:00 ČHMÚ vydal výstrahu před vydatným deštěm, která platila pro většinu Libereckého a Královéhradeckého kraje do dnešních 11:00. Meteorologové doporučují lidem, aby sledovali vývoj počasí ve sdělovacích prostředcích nebo na webu ČHMÚ, a podle aktuální situace se pak připravili na možné záplavy.