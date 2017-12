Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý věřil, že na lavičce slávistických fotbalistů zůstane minimálně do konce sezony. Cítil, že obhájci ligového titulu má stále co dát. Z toho, že ho vedení krátce před Vánoci odvolalo, je stále smutný, ale na vršovický klub nezanevře. Na začátku nového roku s předsedou představenstva Slavie Jaroslavem Tvrdíkem ukončí smlouvu.

"Mrzí to hodně. Rozhodnutí vedení musím respektovat, i když je mi smutno. Ale nedá se nic dělat, takový je život trenéra. Skončila jedna etapa, byla úžasná, na Slavii nezanevřu. Jsem zklamaný, ale věřím tomu, že zase získám nový impulz a přijde nová výzva," řekl dnes Šilhavý novinářům.

V minulé sezoně získal se Slavií nečekaný ligový titul, na podzim se ale Pražanům tolik nedařilo a začalo se spekulovat o trenérově konci. Červenobílí ztrácejí z druhého místa na vedoucí tým ligy Plzeň 14 bodů a navíc nepostoupili ze skupiny Evropské ligy.

"V takovém klubu jako Slavia, která chce výsledky, úspěchy, je logicky tlak na trenéra veliký. Ale abych řekl den nebo období, kdy se to lámalo, to úplně přesně nedokážu," uvedl Šilhavý.

"Argumentů ze strany vedení, proč jsem ztratil důvěru, je víc, ale ty nejhlavnější byly výsledky. Trochu se to výsledkově zhoršilo, přišla spousta nových hráčů, muselo si to sednout. Mezitím nám Plzeň utíkala. V pohárech to nebylo špatné účinkování, ale Slavia chtěla Ligu mistrů, Evropská liga byla asi málo. To vše asi hrálo pro mé odvolání," dodal.

Smlouvu v Edenu měl do léta. "Myslel jsem, že ještě minimálně do konce ročníku dostaneme šanci. Že minimálně do léta bychom práci dokončili a pak by se vidělo. Mohlo by se to vyhodnotit," uvedl šestapadesátiletý trenér.

Už před závěrečným zápasem Evropské ligy s Astanou, po němž slávisté nepostoupili ze skupiny, si posteskl, že necítí úplnou důvěru od vedení. "Trenér musí cítit důvěru, jestliže to tak není, je zbytečné, abychom se nějak přetvařovali. Vadila mi taková nejistota. Právě proto jsem to tehdy říkal, tam bylo spíš víc indicií, které vedly k mé nedůvěře. Chtěl jsem se o tom bavit, ale pak už nebyl prostor," uvedl.

"Pan Tvrdík mi rozhodnutí vedení oznámil, když jsem přijel po krátké dovolené. Jsme domluvení, že si na začátku roku sedneme na ukončení smlouvy a rozejdeme se. Věřím, že Slavia půjde nahoru. Přeju Slavii mnoho úspěšných let, minimálně jako byl tento rok," dodal Šilhavý.

Neměl pocit, že už by Slavii neměl kam posunout. "Naopak. Cítil jsem to tak, že nejsem v situaci, že bych už mužstvu neměl co dát. Každý děláme spoustu chyb, já nejsem výjimka. Ale je třeba si to vždy vyhodnotit a chyby neopakovat. Já myslím, že toho jsem schopen. Ale už to prostě bude někde jinde," řekl Šilhavý. "Sportovní hrana je malinká, je to třeba o jednom gólu. Přišla také nějaká zranění. V první sezoně jsme prostě měli víc štěstí, teď míň. Jednou je člověk nahoře, jednou dole," dodal.

Nechtěl příliš komentovat, zda byl v létě pro příchod všech zahraničních posil. "To jsou interní věci. Chtěli jsme postoupit do skupiny Ligy mistrů, proto přicházeli zkušení hráči. Nemyslím, že vše hodíme na ně. Možná jsme jen neodhadli, že to byla příliš krátká doba. Pak už bohužel nebyl čas to dohonit," uvedl Šilhavý.

Ve Slavii skončil nedlouho poté, co přišel nový sportovní ředitel Jan Nezmar, kterého v minulosti trénoval v Liberci. "S Honzou máme normální vztah. Když jsem s ním mluvil, říkal, že by si dovedl představit, že bych zůstal minimálně do léta. Určitě se na nikoho nezlobím. Pro mě je směrodatné, že mi pan Tvrdík řekl, že představenstvo jednoznačně rozhodlo o mém odchodu. Nevím, a ani nechci zkoumat, jestli pro mě byl někdo víc a někdo míň," řekl Šilhavý.

Zatím nemá žádnou nabídku. "Je to příliš brzy. Věřím, že se něco naskytne a přijde nová výzva. Na Slavii budu vzpomínat rád. Chtěl bych poděkovat fanouškům za podporu, dostal jsem spoustu smsek, na ulici mě potkávali lidi a děkovali," dodal Šilhavý.