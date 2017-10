Villarreal (Španělsko) - Trenér Jaroslav Šilhavý v roce 2013 dokázal s fotbalisty Liberce dvakrát remizovat 1:1 ve skupině Evropské ligy s pozdějším vítězem soutěže Sevillou a nyní věří, že s pražskou Slavií obere dalšího španělského favorita Villarreal. Čtvrteční duel na hřišti "Žluté ponorky" bere jako dosud nejtěžší prověrku červenobílých v sezoně.

"Jsem na tu konfrontaci sám zvědavý, ale za poslední dobu jsme hráli iks zápasů se silnými evropskými soupeři. Ať už v přípravě nebo v pohárech. V přípravě jsme hráli třeba s Nice nebo jinými týmy, kde se to protočilo. Z toho pohledu, že to zítra bude soutěžní zápas, beru Villarreal asi jako nejtěžšího soupeře," řekl novinářům Šilhavý.

Jeho svěřenci mají po dvou zápasech ve skupině čtyři body a jsou v tabulce jen o skóre druzí za Villarrealem. "Samozřejmě je lepší, když máme čtyři body. Ale pořád platí, co jsem říkal po losu. Villarreal je favorit skupiny, který má blízko k tomu, aby skupinu vyhrál. Má na to bezesporu velikou kvalitu," uvedl Šilhavý.

"Budeme se jim zítra snažit znepříjemnit život. Kdyby se nám povedl třeba bodík, byli bychom rádi. Ale cítíme respekt k tomu týmu a vůbec ke španělskému fotbalu, který oni produkují," doplnil slávistický kouč.

Ve své trenérské kariéře už před čtyřmi lety dokázal s Libercem zaskočit Sevillu. "Bylo by to příjemné, kdyby se to povedlo i teď. Tenkrát jsme hráli totální defenzivu a čekali jsme na brejky a na standardní situace. To se nám podařilo," vzpomínal Šilhavý.

"Myslím, že Slavia je teď trošku dál než Slovan Liberec, v uvozovkách neznámý český tým. Slavia je v Evropě, řekl bych, už trošku známější. Myslím, že i respekt už máme větší. Z tohoto pohledu tam takový rozdíl není, byť Villarreal je silný tým stejně jako Sevilla," srovnal Šilhavý.

Dres Sevilly tehdy oblékal kolumbijský útočník Carlos Bacca, který nyní hraje za Villarreal. "Pamatuji si, že nám dělal problémy, ale zvládli jsme ho. Věřím, že ho zvládneme i zítra, byť útočník číslo jedna je teď asi (Cédric) Bakambu," podotkl Šilhavý.

Bakambu je druhý nejlepší střelec sezony španělské ligy za Lionelem Messim a zaznamenal posledních šest branek Villarrealu. "Teď zužitkovává útočné snažení Villarrealu. Má velkou formu, s ním si musíme poradit. Ale nejen s ním, celý tým hraje velice dobře. Hrají výborně odzadu, na malém prostoru, jsou technicky vybavení. Je to kombinační mužstvo," uvedl Šilhavý.

"Je to vyvážené, i když vidíme některé skulinky, kudy se do nich dostat. Máme k nim respekt, ale není to strach, že bychom se báli," doplnil Šilhavý.