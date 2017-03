Praha - Přestože bookmakeři považují fotbalisty Slavie vzhledem k posledním výsledkům a výkonům před nedělním šlágrem první ligy s Plzní za favorita, trenér Pražanů Jaroslav Šilhavý to tak necítí. Soupeř je podle něj zkušenostmi dál, věří však, že by na něj mohly platit nadšení a hlad červenobílých. Nadcházející duel prvního s druhým týmem tabulky nepovažuje za rozhodující v boji o titul.

Zatímco Slavia v minulém kole rozdrtila Příbram na její půdě 8:1, Plzeň jen remizovala ve Zlíně 0:0 a o bod přepustila týmu z Edenu vedoucí příčku v tabulce. Má však zápas k dobru.

"Jestli jsme favorit? To nevím. Plzeň v posledních letech bojovala každý rok o titul, v pohárech hráli velmi dobře, takže z toho pohledu je zkušenost jednoznačně na straně Plzně. V tom je Plzeň dál. Hráči jako Kozáčik, Hubník, Limberský se nepodělají z tlaku, jsou na něj zvyklí," řekl novinářům Šilhavý.

"Pro nás hraje takovéto momentální rozpoložení, vstoupili jsme do jara velmi dobře. Někdo by třeba řekl, že to bylo s posledními dvěma týmy snadnější, ale s nikým to není snadné. Pro nás hraje nadšení, hlad po úspěchu, který tu dlouho nebyl, i fanoušci, kteří nás poženou dopředu. To vše by to mohlo trochu srovnat," mínil pětapadesátiletý trenér.

Jeho celek v posledním kole dosáhl na rekordní venkovní výhru 8:1, hráči ale podle něj zůstávají nohama na zemi. "Určitě to mírníme. Spíš brzdíme tu euforii, aby očekávání hráčů nebylo už teď moc veliké a pak v neděli to třeba nevyprchalo před zápasem. Jinak v tomhle utkání není potřeba slov. Motivace je veliká, už jen tím, co se kolem toho zápasu děje. Zájem je obrovský, dlouho to tu nebylo," uvedl Šilhavý.

Pokud by Slavia zvítězila, měla by na Plzeň už čtyřbodový náskok. "Určitá výhoda by to byla, nicméně si nemyslím, že tenhle zápas rozhodne o titulu. Ten tým se posune, ale je ještě spousta bodů, k cíli hodně kroků. Tímhle zápasem to nekončí," řekl Šilhavý.

Slavii převzal v září po porážce 1:3 na půdě Plzně a od té doby s ní ve čtrnácti kolech neprohrál. "Je to taková shoda náhod, že se to (s Plzní) takhle seběhlo. Věřím, že to jde pomalinku nahoru. Před půlrokem jsme měli pět bodů, dneska máme 41. Směřujeme někam do Evropy a takové zápasy, jako nás teď čeká, tam budou. Je to svátek a kdyby bylo víc takových zápasů, bylo by to super a všichni bychom se posouvali. Věřím, že to bude příprava na další velké zápasy, které nás čekají," uvedl Šilhavý.

Těší ho, že má k dispozici kompletní kádr včetně nejlepšího střelce Milana Škody, který v Příbrami střídal. "Je možné, že k určité změně v sestavě oproti minulým kolům dojde," prohlásil rodák z Plzně. "Jako hráč jsem tam měl první ligový start, krátce jsem tam trénoval. Ale prošel jsem už tolika kluby, že by pomalu každý zápas musel být pro mě v tomhle zvláštní," dodal Šilhavý s úsměvem.

Na Slavii půjdeme v plné síle, řekl trenér Plzně Pivarník

Fotbalisté Plzně půjdou do nedělního utkání proti vedoucímu celku první ligy Slavii v plné síle. Trenér Roman Pivarník má podle internetových stránek obhájce titulu, který na druhém místě ztrácí na pražského soupeře jeden bod a má zápas k dobru, k dispozici kompletní kádr včetně uzdraveného záložníka Martina Chriena

"Pro nás je důležitý každý zápas, každý chceme a potřebujeme vyhrát," řekl Pivarník. "Tohle je ale trošku jiný zápas, takže postupně budeme tým chystat tak, aby motivace gradovala a byla nachystána na nedělní šestnáctou hodinu," přidal slovenský kouč.

Před utkáním v Edenu se může západočeský celek spolehnout na nejlepší obranu v lize a také na kompletní kádr. "Všichni jsou zdraví, nachystaný na zápas. Pomalu by měl být připraven i Martin Chrien, takže do zápasu půjdeme v plné síle," prohlásil Pivarník.

Trenér Plzně se na zápas těší také proto, že by mělo být vyprodáno. "Doma jsme zvyklí hrát před vyprodaným stadionem a teď nás to čeká i na Slavii. Doufám, že to bude kvalitní zápas s dobrým koncem pro nás," uvedl Pivarník. "Každý má takové zápasy rád, protože to patří k fotbalu. Jsem rád, že jsme spolu se Slavií vyprodali stadion," dodal.