Praha - Fotbalisté Slavie před sebou mají náročný týden, po čtvrtečním vstupu do skupiny Evropské ligy proti Maccabi Tel Aviv je hned v neděli čeká hodně důležité ligové derby se Spartou. Trenér červenobílých Jaroslav Šilhavý proto plánuje, že prostřídá sestavu. Je mu jasné, že pokud chce jeho tým v poháru pomýšlet na postup, měl by úvodní zápas s Maccabi zvládnout. Soupeře přirovnal sílou ke Spartě či Plzni.

"Jednoduché to není, v rychlém sledu za sebou hned dva těžké zápasy. Vstup do skupiny Evropské ligy je pro nás důležitý, ale stejně tak derby v neděli. Na úvod nás nečeká vůbec nic jednoduchého, ale kádr máme široký. Věřím tomu, že to zvládneme," řekl na dnešní tiskové konferenci Šilhavý.

"Mezi zápasy jsou jen dva dny, je to poměrně krátká doba. Čas na regeneraci nebude tak velký, takže počítáme s tím, že ty síly rozložíme mezi více hráčů," dodal pětapadesátiletý trenér.

Jeho celek vstupuje do základní skupiny Evropské ligy s cílem postoupit. Vedle Maccabi budou slávistickými soupeři španělský Villarreal a kazašská Astana, dál půjdou dva celky.

"Cíle jsou vždy nejvyšší, takže chceme postoupit ze skupiny. Přejeme si to všichni, i vedení. Nebylo to až tak oficiální, že musíme za každou cenu postoupit. Žádný nůž na krk jsme nedostali. Ale chceme sbírat zkušenosti, vyhrávat a další sezony se znovu dostat do Evropy. To je pro nás důležité," prohlásil Šilhavý.

"Každý začátek je důležitý, takže i ten zítřejší zápas bude důležitý. Velký favorit naší skupiny je Villarreal a my budeme bojovat o druhé místo. Pokud chceme bojovat minimálně o to druhé místo, budeme chtít zítra vyhrát," dodal Šilhavý.

Zatímco Slavia se vrací do skupiny po osmi letech, Maccabi je zkušenější. "Malinko bych je přirovnal k minulému soupeři APOELu. I ti hráči jsou trochu podobní. Chtějí hrát, jsou na tom velmi dobře rychlostně a dovednostně, dokážou být organizovaní. Není to živelnost v útočné fázi. V předkolech ukázali, že zápasy venku umějí zahrát organizovaně, poslední zápas v Altachu vyhráli 1:0. Bude to tým, jako když v neděli budeme hrát se Spartou, nebo jako Plzeň. Mezi tyto týmy bych je řadil," řekl Šilhavý.

"Jsou nebezpeční ve hře dopředu, šikovní hráči ve středu pole, na křídlech. My hrajeme doma, budeme chtít být hodně aktivní. Věřím, že bude plno, že nás diváci poženou vpřed. Že si budeme vytvářet tlak, standardky, šance a naložíme s nimi lépe než doposud," uvedl trenér Slavie.

Zvažuje, zda nasadí uzdraveného stopera číslo jedna Simona Deliho, který v posledních pěti zápasech chyběl. "Simon v minulosti ukázal, že je velice kvalitní hráč. Jde vyloženě o jeho zdravotní stav a jeho připravenost na zápas," dodal Šilhavý.

pha nkr