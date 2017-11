Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý nerozlišuje, zda je pro fotbalisty Slavie důležitější nedělní ligový šlágr v Plzni nebo nadcházející čtvrteční zápas Evropské ligy s Villarrealem. Španělského favorita by rád s týmem zaskočil stejně jako před 14 dny, kdy červenobílí uhráli remízu 2:2. Výsledek souboje s Villarrealem ale podle něj nerozhodne o postupu.

"Oba zápasy jsou pro nás hodně důležité. Abychom stavěli Evropskou ligu na druhou kolej, to by nebylo úplně ideální," řekl na tiskové konferenci Šilhavý, jehož tým ztrácí v domácí lize na Plzeň propastných 11 bodů.

"V lize se to pro nás nevyvíjí dobře, ale teď myslíme na zítřejší zápas s Villarrealem. Oba jsou to velké zápasy, proto jsem rád, že se vyprazdňuje marodka. Všichni, co byli nemocní, jsou k dispozici," dodal Šilhavý, jenž už může počítat i s africkým duem Simon Deli, Michael Ngadeu.

Slavia je ve skupině Evropské ligy bez porážky jen o skóre druhá za Villarrealem. Třetí Astana ztrácí bod a poslední Maccabi má na kontě jediný bod. Postup si zajistí první dva celky.

"Osobně pořád považuji Villarreal za favorita skupiny. My se budeme zítra snažit, abychom třeba překvapili a znovu s nimi bodovali. Vítězstvím bychom si hodně pomohli, ale ještě by to neznamenalo, že je hotovo," řekl Šilhavý.

"Zítřejší zápas nerozhodne, kdo půjde dál a kdo bude ze hry. Šanci má i poslední Maccabi, ztráta není velká a může se to vyrovnat. Skupina je ještě hodně otevřená. Ale hodně by nám pomohlo i z hlediska motivace pro zbytek skupiny i podzimní části ligy, kdybychom odehráli dobrý zápas s bodovým ziskem," dodal Šilhavý.

Rád by bodovým ziskem podtrhl čtvrteční oslavy 125. výročí založení klubu. "Bylo by to krásné spojení, pokud by se nám zápas povedl. Nicméně sám o sobě zápas Evropské ligy s takovým soupeřem evropského ražení je svátek. Bude tu plný stadion, který nás požene dopředu, každý bude chtít předvést ten nejlepší výkon," uvedl Šilhavý.

Předpokládá podobný obrázek hry jako před dvěma týdny. Slavia vedla ve 30. minutě 2:0, ale favorit ještě do poločasu srovnal. "Očekáváme podobný způsob hry jako na Villarrealu, oni příliš nerozlišují doma nebo venku. Na Atléticu Madrid remizovali 1:1, ukazují, že mají velkou sílu. My bychom se chtěli prezentovat podobně jako ve Španělsku. Odehráli jsme tam velmi dobrý zápas, na který bychom chtěli navázat," dodal.