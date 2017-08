Praha - Přestože fotbalisté Slavie dali v sedmi soutěžních zápasech sezony jen pět gólů a ve třech z posledních čtyř duelů vyšli střelecky naprázdno, podle trenéra Jaroslava Šilhavému není před středeční odvetou 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie důvod k žádné panice. Věří, že Pražané zlomí trápení v koncovce právě proti kyperskému soupeři a otočí dvojzápas po úvodní porážce 0:2 venku.

"Kvůli tomu, že nám to tam teď nepadá, tady žádná panika není. Góly nedávají jiné hvězdy z vyložených šancí. Nemyslím si, že bychom se měli zítra klepat ve smyslu, jestli já tu šanci dám, nebo nedám. Nemyslím si, že tu máme tak nesebevědomé hráče, kteří by z toho byli nervózní," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Na koncovku se Pražané zaměřili v trénincích. "Analyzujeme zápasy, ukazujeme klukům, jak to mohli udělat lépe. Hlavně aby si věřili, že to musí přijít. Pevně věřím, že to přijde už zítra," prohlásil kouč Slavie.

Navzdory prohře z Kypru dál věří v postup. "Výsledek 0:2 samozřejmě není lichotivý, ale zase to není takový rozdíl, který bychom nemohli dohnat. Když jsme druhý poločas u nich na ně vytvořili tlak, viděli jsme, že okénka tam byla, že cesta vedla přes aktivitu," podotkl.

"Věřím, že společně s našimi fanoušky dohromady dokážeme vytvořit takový tlak, kdy soupeř bude dělat chyby, fauly a my se dostaneme do zápasu. Věřím, že ho dobře rozehrajeme a zvládneme," řekl Šilhavý.

Nejspíš ale nenasadí hned od začátku dva útočníky Milana Škodu a Murisem Mešanovičem. "Třeba k tomu dojde v průběhu zápasu. Teď spolu hráli, tedy ne od začátku, a nebylo to úplně ono, přesto jim věříme. Ale v takovém zápase proti takovému mužstvu to nemůžeme úplně otevřít a bezhlavě útočit," uvedl Šilhavý.

"Nemyslím si, že by APOEL chtěl tady jen bránit celý zápas. Určitě si budeme muset dávat pozor na rychlé protiútoky, jejich hrotový hráč De Camargo je velice nebezpečný. Musíme hrát s organizací a věřím, že i tak lze vstřelit góly. Ne vždy to je úplně jednoznačné, že čím víc útočníků, tím víc gólů," dodal Šilhavý.

Je přesvědčen, že hráči už si dají pozor na to, aby znovu nedostali gól v úvodu, jako se jim to stalo v Nikósii i v předešlém předkole v Borisově. "Každý musí být koncentrovaný. Po zkušenosti, kterou máme, si nemyslím, že by nějaký hráč měl zaspat začátek a chybou zapříčinit inkasování gólu. Věřím, že jsme dostatečně poučení," řekl trenér.

Do slávistické sestavy by se měl vrátit uzdravený Portugalec Danny, největší letní posila. "Na 99,9 procenta by měl nastoupit. Danny je velmi zkušený hráč, kvůli takovým zápasům jako zítra tady je. Věřím, že může být třeba rozhodujícím faktorem zítřejšího zápasu," prohlásil Šilhavý.