Villarreal (Španělsko) - I když fotbalisté Slavie Praha ve 3. kole Evropské ligy ve Villarrealu ztratili nadějné vedení 2:0, kouč Jaroslav Šilhavý byl po remíze 2:2 spokojený se ziskem nečekaného bodu. Pochvaloval si, že český šampion proti osmému celku španělské ligy a semifinalistovi Ligy mistrů z roku 2006 obstál.

"Zápas se musel líbit. Domácí prokazovali velkou kvalitu po celé utkání, hlavně ve druhé půli. Villarreal má vynikající techniku s míčem, jsou silní v kombinaci, těžko se jim odebíral balon. Mají rychlé hráče, skvělí útočníci, chodili prostředkem po narážečkách a kolmicích, kombinovali na malých prostorech," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"My jsme oproti nim hráli jednodušeji, nechali nám prostor do protiútoků a my ho využili. Je to španělský fotbal, hrají podobně jako Barcelona nebo Real. Je to těžké s nimi hrát, ale myslím, že se nám to povedlo. Ukázali jsme jiné přednosti, s kterými jsme se prosadili," dodal Šilhavý.

Jeho tým začal na půdě favorita skupiny skvěle a ve 30. minutě po gólech Tomáše Necida a Dannyho vedl 2:0. "Myslím, že jsme domácí trošku zaskočili naší ofenzivou, že jsme se nespoléhali na bránění. Byli jsme nebezpeční dopředu a využili jsme to ke dvěma krásným gólům. Ten druhý to byla opravdu nádherná akce. Danny zužitkoval krásný pas a i jemu to pomůže do dalších zápasů," podotkl Šilhavý.

Mezi 41. a 44. minutou ale soupeř srovnal. "Bohužel jsme do konce poločasu neudrželi pozornost a dostali v krátkém sledu dva góly. Nicméně musím kluky pochválit, druhý poločas, byť domácí stupňovali tempo, jsme zvládli," dodal Šilhavý.

Po přestávce musel střídat stopera Simona Deliho a na jeho pozici se posunul Michal Frydrych. "Ty inkasované góly byly tak rychle za sebou, že ani nevím, jestli v tom Deli přímo figuroval. Nicméně šlo to z jeho strany. On s tím zraněním začal laborovat asi sedm minut před poločasem, přišlo info na lavičku, že to vydrží do půle. Rozhodli jsme se prostě takhle. On sám řekl, že zatím nestřídat," uvedl Šilhavý.

"Po dohodě s lékařem už pak nešel hrát. Pro Frýďase bylo těžké přeskočit na středního obránce, poslední dobou tam moc často nehrál. Rozkoukal se ale brzy a i díky němu jsme udrželi ve druhé půli čisté konto," ocenil kouč Frydrycha.

Jeho svěřenci jsou po polovině skupiny na postupovém druhém místě jen o skóre za španělským soupeřem a o bod před třetí Astanou. "Tenhle bodík je trošku nečekaný, získali jsme ho na půdě těžkého soupeře, favorita, o to je cennější. Nicméně skupina je pořád otevřená, protože Astana vyhrála 4:0. Může to být zajímavé, že jsme tam podrželi i favorita Villarreal. O první dvě místa mohou hrát tři týmy," řekl Šilhavý.