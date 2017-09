New York - Irán plní jadernou dohodu a neplánujeme, že bychom ji měnili. Prohlásila to v noci na dnešek šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová po setkání zástupců šesti mocností a Íránu na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Také podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by byla chyba dohodu s Íránem z roku 2015 měnit, protože podle něj byla vyjednána dobře. Ministr zahraničí USA Teherán za dohodu částečně zkritizoval.

"Máme už jednu potenciální jadernou krizi. Opravdu se nepotřebujeme dostat do druhé," řekla novinářům po setkání Mogherinová s odkazem na současné napětí kolem Severní Koreje a jejího jaderného programu. Mogheriniová uvedla, že všechny strany, včetně USA, na schůzce souhlasily, že jaderná dohoda je plněna. Na otázku, zde USA plánují od dohody odstoupit, ale šéfka unijní diplomacie neodpověděla.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že už se rozhodl, zda USA od smlouvy, kterou dojednal jeho předcůdce Barack Obama, odstoupí či ne. Neuvedl ale jak. V úterý nicméně Trump označil dohodu "za nejhorší a nejvíce jednostanný" pakt, do něhož USA vstoupily. Zdroje blízké Trumpovi, na něž se odvolala agentura Reuters, se domnívají, že Trump nechá rozhodnutí na Kongresu.

Během schůzky šesti mocností a Íránu v New Yorku se také poprvé setkali ministři zahraničí USA a Íránu Rex Tillerson a Mohammad Džavád Zaríf. Tillerson poté novinářům řekl, že Teherán podle něj jadernou dohodu "technicky plní", ale nenaplnil očekávání, že dohoda odstraní "vážnou hrozbu" pro region.

Dohodu, podle níž Teherán souhlasil s omezením svého jaderného programu výměnou za zrušení hospodářských sankcí, uzavřely v roce 2015 s Íránem USA, Francie, Británie, Rusko, Čína a Německo.

Íránský prezident Hasan Rúhání nyní v New Yorku také řekl, že jeho země nebude první, která dohodu poruší. "Byla by velká škoda, kdyby tato dohoda byla zničena nově přichozími politiky," prohlásil Rúhání. Íránský prezident také novinářům v New Yorku řekl, že si myslí, že Trump od dohody i přes svou "rétoriku a propagandu" neodstoupí.