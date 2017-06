Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nepočítá s tím, že by v době předvolební kampaně vydal knihu, podobně jako to udělali předsedové ANO Andrej Babiš a KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Dotaz novinářů na toto téma po dnešním jednání grémia sociální demokracie se proměnil spíš v humornou vložku. Přítomný ministr zahraniční Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyčetl Babišovi, že obsahem jeho knihy jsou maximálně sny jeho PR skupiny, ale myšlenku knihy nezavrhl. "Slávku, zkus také napsat nějaké letní čtení, shrň ty svoje sny!" apeloval v žertu na premiéra.

Bělobrádek představil svou knihu Na život! na začátku června. Vrací se v ní ke svému životnímu příběhu i onemocnění, ale komentuje také politické dění. Babiš nedávno dokončil a brzy vydá svou vizi pro rok 2035 pod názvem O čem sním, když náhodou spím. Plánuje ji mimo jiné rozdávat občanům v předvolební kampani.

Zaorálek dnes zprvu Babišovu knihu kritizoval. "Máte na mysli to, co panu Babišovi napsala ta PR skupina, neb s jeho sny to zřejmě nemá nic společného?" uvedl místopředseda ČSSD. V sociální demokracii se podle něj nemluví jen o snech, navíc by knihu musel napsat sám někdo ze straníků, bez pomoci pracovníků z PR.

Posléze však Zaorálek v žertu obrátil. "Je pravda, že máme hodně čtenářů mezi voliči. A zřejmě bude třeba napsat nějakou knihu, Slávku, jak to slyšíš. Zkus také napsat nějaké letní čtení, shrň ty svoje sny, možná skutečně naši voliči čekají, co jim napíšeš. Budeš psát, nebo ne?" tázal se premiéra, který stál vedle něj.

Sobotka opáčil, že netrpí iluzí, že se lidé hrnou do toho, aby četli tlustospisy sepsané politiky. "Zejména teď přes léto k vodě si budou brát něco úplně jiného, takže netrpím iluzí, že je třeba psát tlusté knihy. I náš volební program, který chceme představit, je relativně stručný, aby si ho skutečně každý mohl přečíst," řekl.

Zaorálek, který má v ČSSD přípravu programu na starosti, pak konstatoval, že ani programy většinou nikdo nedočte. "Oni nám to voliči nečtou. Já to říkám stokrát: 'Čtěte nám ty programy! My vám je sepíšeme, letní, zimní.' Takže já bych byl rád, abychom to na té naší programové konferenci našim voličům řekli: 'Přátelé, čtěte ty naše programy!'," řekl. Strana chce program představit 17. června na zvláštní konferenci.