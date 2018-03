Ofterschwang (Německo) - Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála slalom Světového poháru v Ofterschwangu a popáté v kariéře získala malý glóbus za hodnocení disciplíny. Dvojnásobná olympijská vítězka potvrdila svou dominanci den poté, co v Německu díky třetímu místu v obřím slalomu obhájila celkové vítězství v seriálu.

Dvaadvacetiletá Shiffrinová vládne slalomářkám v SP nepřetržitě od roku 2013 s výjimkou sezony 2015/2016, kdy vinou zranění přišla o pět závodů a skončila čtvrtá.

Dnes Shiffrinová vyhrála první kolo a vedení následně udržela o devět setin sekundy před Švýcarkou Wendy Holdenerovou, která se díky nejlepší druhé jízdě posunula z pátého na druhé místo. Třetí skončila s odstupem 72 setin sekundy olympijská vítězka ve slalomu Frida Hansdotterová ze Švédska.

"Wendy zajela super, ale já jsem věděla, co musím udělat. Je to skvělý den, můj další glóbus. Do Aare ale nepojedu na dovolenou, na finále Světového poháru mám dostatek motivace," uvedla americká hvězda.

Před závěrečným slalomem sezony v Aare má Shiffrinová suverénní náskok 225 bodů na druhou nejlepší Petru Vlhovou ze Slovenska, jež dnes skončila čtvrtá. Rodačka z Vailu si připsala jedenácté vítězství v ročníku, čímž vyrovnala své maximum z minulé sezony. Ve Švédsku bude mít ještě šanci osobní rekord vylepšit.

Na body v Ofterschwangu nedosáhla ani jedna z českých reprezentantek. Martina Dubovská obsadila v prvním kole 33. místo, Gabriela Capová byla čtyři příčky za ní.

Na startu druhého kola nebyly ani dvě velké postavy poslední dekády. V exhibičním stylu absolvovaly první kolo Rakušanka Michaela Kirchgasserová a Slovenka Veronika Zuzulová, jež se rozloučily s kariérou. Velez Zuzulová sjela trať ve slovenském kroji, Kirchgasserová dokonce bez helmy a v růžovém dirndlu. Obě si udělaly na trati několik zastávek, aby se objaly s trenéry a funkcionáři, a v cíli si pak vychutnaly ovace fanoušků a svých kolegyň.

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:49,10 (54,25+54,85), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,09 (54,71+54,48), 3. Hansdotterová (Švéd.) -0,72 (54,69+55,13), 4. Vlhová (SR) -0,87 (54,90+55,07), 5. Gallhuberová -0,95 (54,55+55,50), 6. B. Schildová (obě Rak.) -1,15 (54,64+55,61), 7. Mielzynská (Kan.) -1,62 (55,40+55,32), 7. Larssonová (Švéd.) -1,62 (55,53+55,19), 9. Gisinová (Švýc.) -1,72 (55,56+55,26), 10. Liensbergerová (Rak.) -1,82 (55,88+55,04), ...33. Dubovská 58,29, 37. Capová (obě ČR) 58,60.

Průběžné pořadí slalomu (po 11 z 12 závodů): 1. Shiffrinová 880, 2. Vlhová 655, 3. Holdenerová 625, 4. Hansdotterová 621, 5. B. Schildová 418, 6. Haverová-Lösethová (Nor.) 301, ...50. Capová 12, 53. Dubovská (obě ČR) 7.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1673, 2. Holdenerová 1050, 3. Vlhová 864, 4. Rebensburgová (Něm.) 847, 5. Mowinckelová (Nor.) 815, 6. Weiratherová (Licht.) 811, ...70. Ledecká 77, 114. Capová 12, 118. Pauláthová 8, 119. Dubovská (všechny ČR) 7.