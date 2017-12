Lienz (Rakousko) - Američanka Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Lienzu a pátým vítězstvím v sezoně opět zvýšila náskok v čele Světového poháru ve sjezdovém lyžování. Olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa vyhrála o 89 setin sekundy před Švýcarkou Wendy Holdenerovou. Třetí skončila Švédka Frida Hansdotterová, která za Shiffrinovou zaostala o 1,22 sekundy.

Žádná z českých lyžařek se v druhém kole nepředstavila. Martině Dubovské na 35. místě unikl postup o 33 setin. Na Shiffrinovou ztratila 3,65 sekundy. Gabriela Capová a Kateřina Pauláthová jízdu nedokončily.

Shiffrinová startovala s číslem 2 a hned v úvodu závodu ukázala, kdo je slalomářskou královnou. První jízdu vyhrála o 1,14 sekundy před Hansdotterovou. Fakt, že trať stavěl její trenér, jí podle ní žádnou výhodu nepřinesl.

"Vždycky říkám, ať mi nic neříkají. Nechci to vědět. Dneska to bylo v závěru dost příkré a rychlé, což mi obvykle nesedí," řekla Shiffrinová. "Jela jsem uvolněně, bez chyb, takže to bylo rychlé."

Ve druhém kole zajela až jedenáctý čas, který jí ale stačil k suverénnímu vítězství. "Byla to výzva, divoká jízda. Ale zvládla jsem to až do cíle. Bylo důležité jet hlavou. Na některých místech bylo třeba ubrat, aby člověk nevypadl," uvedla Shiffrinová po třetím vítězství za sebou.

Ve čtvrtém slalomu sezony si dvaadvacetiletá americká hvězda připsala třetí vítězství. K tomu vyhrála také jeden obří slalom a poprvé v kariéře i sjezd. Průběžné pořadí seriálu vede po 13 závodech již o 391 bodů.

Pro Shiffrinovou to bylo 36. vítězství ve Světovém poháru, v němž triumfovala na 22 různých místech, čímž překonala krajanku Lindsey Vonnovou. Před Shiffrinovou jsou v této statistice jen legendy Švýcarka Vreni Schneiderová (35) a Rakušanka Annemarie Moserová-Pröllová (29).

Druhé kolo zvládla nejrychleji švédská reprezentantka Estelle Alphandová. Dcera bývalé francouzské hvězdy Luca Alphanda díky tomu poskočila z 23. místa po první jízdě na konečnou pátou příčku a zaznamenala nejlepší výsledek v kariéře. Dosavadním maximem dvaadvacetileté lyžařky byla 14. pozice.

Výsledky závodu SP ve sjezdovém lyžování v Lienzu

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:43,87 (51,03+52,84), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,89 (52,31+52,45), 3. Hansdotterová (Švéd.) -1,22 (52,17+52,92), 4. B. Schildová (Rak.) -1,77 (52,73+52,91), 5. Vlhová (SR) -1,82 (52,61+53,08) a Alphandová (Švéd.) -1,82 (53,99+51,70), 7. Gallhuberová (Rak.) -2,01 (53,21+52,67), 8. Geigerová (Něm.) -2,21 (53,08+53,00), 9. Feierabendová -2,31 (53,24+52,94) a Meillardová (obě Švýc.) -2,31 (52,74+53,44), ...35. Dubovská 54,68, Capová a Pauláthová (všechny ČR) nedokončily 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 4 závodech): 1. Shiffrinová 380, 2. Vlhová 305, 3. Holdenerová 185, 4. Hansdotterová 181, 5. Feierabendová 126, 6. B. Schildová 122, ...44. Dubovská 2.

Průběžné pořadí SP (po 13 závodech): 1. Shiffrinová 821, 2. Rebensburgová (Něm.) 430, 3. Weiratherová (Licht.) 374, 4. Vlhová 349, 5. Gisinová (Švýc.) 323, 6. Worleyová (Fr.) 286, ...44. Ledecká (ČR) 56, 105. Dubovská 2.