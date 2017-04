Hradec Králové - Kouč hokejistů Hradce Králové Václav Sýkora hodnotí uplynulou sezonu pozitivně i po vyřazení ambiciózního Mountfieldu v semifinále extraligy po porážce s Kometou Brno 2:4 na zápasy. Východočeši napočtvrté prolomili čtvrtfinálové prokletí a ve své páté extraligové sezoně postoupili do semifinále. V případě vyřazení Chomutova s Libercem by dosáhli na zisk bronzu.

"Určitě sezonu můžeme hodnotit pozitivně. Celkově splnila očekávání a můžeme být spokojeni. Samozřejmě teď jsme zklamaní. Cítili jsme, že jsme měli na to, abychom sérii ještě vrátili do sedmého utkání do Hradce, ale bohužel se nám to nepodařilo," řekl Sýkora po sobotní porážce v Brně 1:2 v prodloužení.

Podle zkušeného čtyřiašedesátiletého kouče, který už od loňského února působil v Hradci jako konzultant trenéra Vladimíra Kýhose a následně mužstvo převzal jako hlavní kouč, byl pro Východočechy start play off psychicky náročný. Potěšilo jej, jak mužstvo zvládlo čtvrtfinálovou sérii s Litvínovem a po úvodní domácí porážce vyhrálo 4:1 na zápasy.

"Pořád se mluvilo o tom, že Hradec tři sezony nepřešel přes čtvrtfinále. Podařilo se nám to a samozřejmě jsme nechtěli zůstat jen u toho. Chtěli jsme udělat maximum pro to, abychom se dostali ještě dál," doplnil Sýkora. Mountfield v sérii s Kometou od úvodní prohry na vlastním ledě 0:2 dotahoval, dvakrát sérii vyrovnal, ale potřetí se mu to už nepodařilo.

"Hráli jsme proti velice kvalitnímu mužstvu, kterým Kometa bezpochyby je. Myslím si, že jsme vzdorovali dobře, ale nakonec to Kometa strhla na svou stranu," řekl Sýkora, který dovedl v extralize k titulům Spartu (2002) a Pardubice (2010).

Přestože měl podle něj Hradec špatný vstup do sezony, postupně se tým zlepšoval. "Mužstvo jsme doplnili některými hráči," připomněl Sýkora kanadského útočníka Alexandra Picarda, amerického beka Jakea Newtona či forvarda Michala Dragouna.

"Bylo důležité, že jsme splnili cíl a že jsme se dostali až na čtvrté místo po základní části, Tím jsme si vytvořili dobrou výchozí pozici pro play off," dodal Sýkora, který po postupu do semifinále prodloužil v Hradci Králové stejně jako jeho asistent Pavel Hynek smlouvu i na příští sezonu. Stejně tak si klub pojistil i ofenzivního lídra a kapitána Jaroslava Bednáře či zkušeného slovenského útočníka Romana Kukumberga.