Veselí nad Moravou (Hodonínsko) - Při slavnostním odemykání Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku řediteli Ředitelství vodních cest Lubomírovi Fojtů spadl zhruba metrový železný klíč do vody. Neprodleně pro něj skočil, a pobavil tak stovky přihlížejících. Na první plavby po kanále se mnozí vydali již dnes.

Loni se po kanále plavilo zhruba 90.000 lidí a zájem o dovolenou na vodě je stále vyšší. Letošní sezona je navíc jubilejní, protože od otevření uplynulo 80 let. Původně však kanál sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Právě k výročí vznikla i kniha o historii kanálu. Dnes byla pokřtěna a nese název Baťův kanál - od myšlenky k nápadu. V nejbližších dnech bude v prodeji.

Povodní Moravy si pro lidi připravilo dlouhodobější soutěž. "Kdo propluje všemi 13 plavebními komorami a získá z každé razítko, zařadí se do slosování o dovolenou na hausbótu či o let balonem, ale i o řadu menších cen," řekl ČTK ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Baťův kanál je nyní splavný na 54 kilometrech od Otrokovic do Skalice a Povodí Moravy usiluje o prodloužení splavné trasy, která vede částečně vlastním korytem a částečně korytem Moravy. Na severu by bylo možné v budoucnu plout až do Kroměříže a na jihu do Hodonína. Na toku také vzniká lepší turistické zázemí, v posledních letech například v Petrově.