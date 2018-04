Zlín - Letošní turistická sezona na Baťově kanále bude patřit oslavám několika kulatých výročí. Návštěvníci si při nich připomenou 80 let fungování kanálu, 120 let od narození Jana Antonína Bati, 20 let existence Ředitelství vodních cest nebo deset let od zahájení provozu lodi Morava. ČTK to řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek. Slavnostní zahájení plavební sezony je na programu v úterý 1. května v přístavu Veselí nad Moravou.

Na oslavy a další akce pro veřejnost se mohou lidé podle Bártka postupně těšit ve většině přístavů na Baťově kanále. "Snažíme se je rovnoměrně rozprostřít, aby nebyly pořád na stejném místě. Například deset let lodi Morava budeme mít 16. června v přístavu ve Spytihněvi, výstavu traktorů Svoboda 19. května v Petrově," uvedl Bártek. Akce v Petrově bude navíc doplněna o oslavy zmíněného výročí založení Ředitelství vodních cest.

Sezonu zahájil Baťův kanál už v pátek 27. dubna, od kdy jsou otevřeny plavební komory. Slavnostní odemykání kanálu však bude až v úterý. V přístavu ve Veselí nad Moravou čeká na příchozí bohatý program, na kterém se spolupodílí i Povodí Moravy. Představena při něm bude nová publikace Baťův kanál - od myšlenky k nápadu, která mapuje historii vodní cesty od jejího vzniku v roce 1938.

"Vedle toho jsme ve spolupráci s Českou poštou připravili 1. vnitrostátní lodní poštu, která bude kotvit a mít umístěnou přepážku přímo v přístavu, příležitostné razítko k výročí Baťova kanálu a razítko lodní pošty. Každý, kdo bude mít zájem, si bude moct lodní poštou odeslat pohled přímo z místa," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Pro návštěvníky jsou připraveny také plavby lodí, ukázky práce technického plavidla Jožin, které se na kanále stará o pořádek, vystoupení kapel Huménečko a Fčeličky nebo soutěže o proplutí všemi plavebními komorami Baťova kanálu s plavební knížkou. "Každý, kdo do plavební knížky během léta nasbírá razítka ze všech plavebních komor, může vyhrát půjčení hausbótu, let balonem a další ceny. Plavební knížky budou k dispozici přímo na akci ve stánku Povodí Moravy, ale dostanou se i do informačních center a přístavů," uvedl Gargulák.

Povodí Moravy dokončilo na jaře v úsecích Vnorovy - Strážnice a Vnorovy - Veselí nad Moravou opravy téměř 80 let starého opevnění Baťova kanálu. Kvůli stavebním pracím musela loňská sezona v těchto místech skončit předčasně. Pracovalo se i mezi Huštěnovicemi a Babicemi, kde však dodavatelská firma nesplnila termíny. Úsek zůstane po celou sezonu v provozu, k jeho opravě se státní podnik vrátí v zimě.

Loni se na palubě některé z více než stovky lodí, které brázdí Baťův kanál, svezlo podle Bártka 90.000 lidí. Zhruba 5000 lidí absolvovalo na obytných plavidlech vícedenní pobyty. Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic do Skalice měří 53,8 kilometru.