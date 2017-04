Londýn - Brankář Arsenalu Petr Čech by považoval za velké zklamání, pokud by se fotbalistům londýnského celku v závěru sezony nepodařilo vybojovat místo zajišťující start v Lize mistrů. Podle bývalé reprezentační jedničky musejí "Kanonýři" všechny zbývající zápasy v Premier League bezpodmínečně vyhrát.

Arsenal v nedělním semifinále Anglického poháru zdolal po prodloužení Manchester City 2:1 a proti Chelsea si zahraje třetí finále za poslední čtyři roky. Podle Čecha je však nyní klíčová domácí soutěž.

"Naším cílem je skončit co nejvýše v tabulce. Pokud se nekvalifikujeme do Ligy mistrů, bude to velké zklamání," citovala Čecha britská média. "Finále FA Cupu se hraje na konci sezony, do té doby se toho ještě hodně stane," dodal čtyřiatřicetiletý gólman.

Výběr trenéra Arséna Wengera je v tabulce anglické ligy sedmý a na čtvrtou příčku, která znamená účast v předkole LM, ztrácí sedm bodů. Manchester City má však o jeden odehraný zápas víc.

Arsenal ve středečním vloženém kole hostí úřadujícího šampiona Leicester a v neděli ho čeká derby na půdě druhého Tottenhamu. "Teď budeme v každém utkání pod tlakem. Naše pozice v lize nám nedává jinou možnost než pokaždé brát tři body," upozornil Čech.

Věří, že krize Arsenalu už je po pohárovém triumfu nad City minulostí. "Měli jsme těžké období, kdy jsme prohrávali zápasy, které jsme prohrávat neměli. Pak hrajete pod tlakem a musíte najít cestu ven. Někdy se vám to podaří rychle, jindy to trvá delší dobu a může to napáchat škodu," konstatoval bývalý gólman Sparty, Rennes nebo Chelsea.