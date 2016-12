Praha - Miliardář Pavel Sehnal se rozhodl obnovit známou politickou značku z 90. let, Občanskou demokratickou alianci (ODA), v září ji zaregistroval na ministerstvu vnitra do rejstříku politických stran a hnutí. ODA sídlí na adrese Sehnalovy skupiny SPGroup, šéfové skupiny jsou zároveň ve stranickém vedení. Napsal to dnes server Seznam Zprávy.

Sehnal, do jehož skupiny SPGroup patří například pojišťovna Slavia, akvapark s hotelem v Čestlicích u Prahy, výstaviště v pražských Letňanech nebo realitní společnosti AAABYTY.CZ, dává svůj zájem o politiku najevo delší dobu. Pravidelně pořádal diskuse, kam zval politiky nebo podnikatele. Na konci roku 2013 si jako lobbistu najal bývalého premiéra za ODS Petra Nečase.

Z českých miliardářů se před Sehnalem začali politice věnovat Andrej Babiš a Ivo Valenta. Majitel koncernu Agrofert Babiš inicioval vznik hnutí ANO, vlastník hazardní společnosti Synot a senátor Valenta stojí za Stranou soukromníků.

O svých politických ambicích bude Sehnal podle serveru informovat na tiskové konferenci ve druhé polovině ledna. V předsednictvu obnovené ODA jsou vedle Sehnala jako šéfa zapsáni výkonný ředitel SPGroup Petr Kachlík a obchodní ředitel Jiří Staněk. V petici za založení strany se píše, že ODA "vzniká za účelem působení především v komunální politice a že chce podporovat podnikání a prosazovat elektronické volby na všech úrovních".

Sehnal se podle Seznamu hodlá v lednu sejít se zakladateli původní ODA, tedy s Danielem Kroupou a Pavlem Bratinkou, kteří název v roce 1990 vymysleli. Kroupovi se obnovení ODA nezdá být dobrý nápad. "Ta strana svou historickou úlohu již splnila," řekl serveru. "Zakládat novou stranu je dobré s novým programem. Klíčovou roli musí sehrát její výrazné osobnosti, nikoliv použitý název," dodal Kroupa.

Kořeny původní ODA sahaly k disidentským bytovým seminářům v 80. letech, v 90. letech měla malá pravicová strana poměrně stabilní okruh sympatizantů. Až do prosince 1997 byla ODA členkou vládních koalic, s jejími představiteli je do značné míry spojena transformace ekonomiky.

Z řad ODA ve vládách zasedali například Vladimír Dlouhý, Jan Kalvoda, Tomáš Ježek, Jiří Skalický, později Vlasta Parkanová či Karel Kühnl. Po skandálech se stranickým financováním ODA postupně svůj vliv ztrácela. Pro volby do Sněmovny v roce 1998 ani nesestavila kandidátku, o čtyři roky později byla součástí projektu Čtyřkoalice, který se však ještě před volbami především kvůli dluhům ODA rozpadl. Aliance nakonec kandidovala sama, avšak neuspěla; zanikla koncem roku 2007.