Moskva - Navzdory obavám, které před fotbalovým mistrovství světa v Rusku panovaly z rasismu, se jako větší problém ukázal sexismus. Podle antidiskriminační skupiny FARE došlo během šampionátu přibližně k 300 takovým případům, jež poškozují jinak veskrze pozitivní image turnaje.

Šéf FARE Piara Powar uvedl, že oběťmi obtěžování od fanoušků byly jak ruské ženy, tak zahraniční reportérky přímo při své práci. "Máme zdokumentováno 30 případů, kdy můžeme přímo ukázat na fanoušky, kteří se dopustili sexistického chování na ulicích. To je ale zjevně pouze špička ledovce, skutečné číslo bude pravděpodobně desetkrát vyšší," uvedl šéf organizace, jež monitoruje všechny formy diskriminace v evropském fotbale.

Vzhledem k problémům v ruském fotbale a u radikálních fanouškovských skupin přitom před šampionátem panovaly především obavy z rasismu a homofobie. "Rozhodně tu není tolik incidentů typu, který jsme očekávali," uvedl Powar, jenž ocenil hostitele turnaje za to, že "hráli velkou roli v tom, že se tu všichni lidé cítí vítaní".

Jediným problémem turnaje je tak podle něj sexismus, jenž se nevyhnul ani zhruba třiceti televizním reportérkám, jež se při natáčení před stadionem staly oběťmi dotěrných fanoušků.

K tomu navíc Federico Addiechi, šéf komise FIFA pro udržitelnost a diverzitu, vyzval televize, aby ukazovaly méně obrázků atraktivních či vyzývavě oblečených žen na tribunách. Hodlá o tom jednat s národními vysílateli i vlastní produkční společností.

"Je to normální vývoj. Řešili jsme to zatím případ od případu, když k něčemu takovému došlo a bylo to zjevné," uvedl Addiechi. Postoj FIFA by mohl být mimo jiné reakcí na hojně zdokumentovaný případ z úvodního utkání šampionátu mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, kdy byla velká pozornost věnována v hledišti ruské modelce, která byla údajně také hvězdou filmů pro dospělé.