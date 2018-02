Chicago - Severovýchod Spojených států v oblasti Velkých jezer se připravuje na další přívaly sněhu, v Chicagu napadlo už 17 centimetrů. Očekávají se další vlny sněhové nadílky až do 30 centimetrů. Národní meteorologická služba (NWS) oznámila, že za 24 hodin napadlo 28 centimetrů v Iowě a podobné množství na severu Illinois. Očekává se, že rozmary počasí vyvolají chaos v dopravě, dvě letiště v Chicagu zrušila 1000 letů a mnohé další spoje jsou zpožděné.

V Chicagu zůstaly dnes zavřené školy, a doma tak zůstalo 390.000 žáků a studentů. "Je to pro nás zkouška," řekl na tiskové konferenci starosta Rahm Emanuel. Meteorolog Eric Lenning sdělil, že se bouře přesouvá rychleji, než se počítalo. Varování ale zůstává v platnosti do 18:00 místního času (do půlnoci SEČ). Původně mělo trvat o tři hodiny déle.

Ráno místního času bylo hlášeno několik dopravních nehod, v Michiganu museli uzavřít část dálnice kvůli hromadné srážce aut. Byly zpožděné vlaky a občany spěchající do práce zaskočil neodklizený sníh v ulicích, napsal list Chicago Tribune.

Největší americké letecké společnosti American Airlines, United Airlines a Southwest Airlines upozornily cestující, že na linkách do Minnesoty, Michiganu, Wisconsinu, Illinois, Indiany a Ohia musí počítat s možnými zpožděními i odřeknutými spoji.

Meteorologové doporučili lidem, aby dnes nevyjížděli na silnice, protože pokud se pro automobil rozhodnou, nevyhnou se zpožděním a jízdě za nebezpečných podmínek. Technické služby v Chicagu do ulic již ve čtvrtek v noci vyslaly 300 posypových vozů s pluhy.