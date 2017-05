Ilustrační foto - Severní Korea dnes cvičně vypálila několik projektilů krátkého doletu do Japonského moře, uvedlo jihokorejské ministerstvo obrany. Na snímku muž v Soulu sleduje televizní vysílání.

Pchjongjang/Soul/Tokio - Severní Korea dnes z oblasti severně od Pchjongjangu odpálila balistickou raketu, která uletěla asi 500 kilometrů a dopadla do moře východně od Korejského poloostrova. Informovali o tom zástupci jihokorejské armády. Japonsko vyjádřilo ostrý protest proti dalšímu raketovému testu, který je podle něho jasným a nepřijatelným porušením rezoluce OSN.

Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga uvedl, že raketa dopadla mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska a že nejsou informace o tom, že by poškodila nějaké lodě nebo letadla. Japonský premiér Šinzó Abe chce, aby se severokorejské raketové testy dostaly na program jednání summitu zemí G7, který se tento měsíc uskuteční v Itálii.

Podle Bílého domu měla střela kratší dolet než ty, které Severokorejci odpálili při posledních třech zkouškách.

Zatímco v Japonsku a Jižní Koreji se kvůli nejnovější raketové zkoušce sejdou nejdůležitější činitelé, Čína, jediný blízký spojenec severokorejského režimu, na ni zatím nijak nereagovala.

Naposledy minulou neděli Severní Korea provedla test balistické rakety. Označila ho za úspěšný s tím, že cílem bylo ověřit schopnost střely nést velkou jadernou hlavici. KLDR má zkoušky balistických raket zakázány Radou bezpečnosti OSN. Ta v úterý Pchjongjangu pohrozila, že v případě, že bude odpalování raket pokračovat, uvalí na ni přísnější sankce.

Dnešní test je druhý od nedávného nástupu Mun Če-ina do funkce jihokorejského prezidenta. Nová hlava státu prosazuje umírněný přístup ke KLDR, s níž Jižní Korea od války v 50. letech minulého století oficiálně neuzavřela mírovou smlouvu. Mun tvrdí, že za určitých podmínek by se do Pchjongjangu vydal a že dialog se Severokorejci musí jít ruku v ruce se sankcemi.

Severní Korea výzvy, aby svůj raketový a jaderný program zastavila, ignoruje a tvrdí, že jde o její právo na sebeobranu. Jejím cílem je vyrobit takovou střelu, která by dokázala zasáhnout pevninu Spojených států.