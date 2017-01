Berlín/Brusel - Sever Německa se i dnes podobně jako ve čtvrtek potýká s problémy v dopravě, které způsobila bouře. Trať mezi Brémami a Hannoverem musela být uzavřena a německé dráhy DB kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám snížily rychlost vysokorychlostních vlaků na 200 kilometrů v hodině, běžně přitom jezdí až o sto kilometrů v hodině rychleji. Kvůli sněžení a větru hlásí komplikace v dopravě také Belgie, Nizozemsko či Francie, kde statisíce domácností jsou bez elektřiny.

Potíže s počasím v Německu dolehly především na spolkovou zemí Dolní Sasko, sněžení a silnému nárazovému větru ale čelí také Berlín či Braniborsko. Naopak Severní Porýní-Vestfálsko, pro které meteorologové předpovídali přívaly sněhu, zůstalo ušetřeno, v této spolkové zemi nicméně prší a fouká silný vítr.

Mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem pro dnešek odřeklo kvůli bouři 125 letů a další rušení spojů nejsou vyloučena. Omezení se dotkla i Prahy, dopolední spoj Lufthansy do české metropole byl zrušen a let Českých aerolinií přistál ve Frankfurtu s 50minutovým zpožděním. Dvě ranní linky z Prahy do Frankfurtu odletěly se zhruba hodinovým odkladem. Několik letů odvolala i letiště v Drážďanech a Lipsku/Halle.

Během noci bouře Egon při přechodu přes západ Německa dosáhla v Sársku a v Porýní-Falci síly orkánu, vítr měl rychlost bezmála 150 kilometrů v hodině. Vichr vyvracel stromy a ničil rozvody elektrické energie. V Bádensku-Württembersku kvůli následkům vichřice ohlásili policisté přes 400 výjezdů, a to především kvůli popadaným stromům, zničeným dopravním značkám či převráceným plotům okolo staveb.

V Bavorsku, kde se ocitlo asi 6600 domácností bez proudu, a v Durynsku několik školních autobusů s dětmi nedorazilo kvůli závějím či vyvráceným stromům do cíle. U bavorského Kirchenthumbachu jeden ze školních autobusů pod náporem silného větru sjel do příkopu, řidiči ani dětem se ale nic nestalo.

Belgie kvůli sněžení uzavřela pro kamiony některé úseky dálnic, především v blízkosti hranic s Německem. Belgické pobřeží se mezitím připravuje na záplavy, neboť meteorologové na odpoledne předpovídají vysoké vzedmutí moře. Přístavní město Nieuwpoort preventivně vybudovalo ochranné hráze z 25.000 pytlů s pískem. Obdobné potíže se sněžením a větrem má i Nizozemsko.

Na severu Francie připravila bouře o elektřinu zhruba 330.000 domácností, obzvláště postižené jsou pobřežní regiony Normandie a Pikardie. Vítr zde v nárazech dosahoval rychlosti až 150 kilometrů v hodině. Rozvodné společnosti na opravu elektrické infrastruktury nasadily 1200 techniků.

Na 180 cestujících uvázlo v noci na dnešek kvůli sněhové bouři v severní Francii v rychlovlaku Thalys jedoucím z Bruselu do Paříže. Nejprve selhala na hlavní trase dodávka elektrického proudu, takže souprava musela využít záložní cestu. Tu ale posléze zablokoval pád stromu na elektrické vedení. Cestující do francouzské metropole dojeli se zhruba desetihodinovým zpožděním.

Pasažérům poskytli pomoc zasahující hasiči a příslušníci civilní ochrany, kteří přinesli deky a teplé jídlo a nápoje, protože ve vlaku bez elektřiny nefungovalo pochopitelně ani topení, upozornil podle agentury AFP jeden z ředitelů společnosti Thalys Bertrand Camus. Podle něho bude cestujícím za vzniklé potíže vráceno jízdné a poskytnuta jedna jízdenka zdarma. Severní Francii zasáhla v noci na dnešek sněhová bouře, při níž vítr dosahoval rychlosti přes 130 kilometrů v hodině. V důsledku poškození elektrického vedení bylo na 330.000 domácností bez dodávek elektřiny. Místní hasiči museli podniknout přes tisíc výjezdů. Podle agentury Reuters se obyvatelé východní Anglie připravují na záplavy v důsledku dočasné oblevy. Vodohospodáři sledující kulminující hladiny řek a vysoké mořské vlny vydali více než stovku lokálních varování, v 11 případech před kritickým ohrožením života v záplavových oblastech. Preventivně byly zavřeny některé školy. Silný vítr a sněžení spojené s tvorbou ledovky v důsledku přízemních mrazů vedlo k zrušení některých leteckých spojů a způsobilo velká zpoždění v dopravě.