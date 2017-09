Praha - Obránce Liberce Martin Ševc a útočník Peter Quenneville z Pardubic dostali od disciplinární komise hokejové extraligy tresty za fauly v pátečních zápasech 4. kola nejvyšší soutěže. Kapitán Tygrů nuceně vynechá tři utkání, kanadský útočník ve službách Dynama dvě.

Ševc fauloval kolenem v závěru utkání v Olomouci domácího útočníka Miroslava Holce. Od rozhodčích Romana Mrkvy a Adama Kiky dostal trest na pět minut a do konce utkání plus další dvě minuty za šarvátku s Davidem Škůrkem, který chtěl zákrok na spoluhráče potrestat.

Předseda disciplinární komise Karel Holý v odůvodnění trestu na youtube kanálu Českého svazu ledního hokeje uvedl, že Ševc sice atakoval protihráče, jenž byl v držení puku, ale zároveň neudělal nic pro to, aby následky střetu minimalizoval.

"V okamžiku, kdy Ševc zjistil, že nemůže zahrát kotouč, změnil své postavení, vystrčil aktivně své pravé koleno do směru jízdy Miroslava Holce, jenž se snažil na poslední chvíli blížícímu se střetu vyhnout pohybem do středu hřiště, a tohoto zasáhl do oblasti jeho pravého kolena," uvedl Holý. Holec kvůli zranění zápas nedohrál.

Také Quenneville protihráče Oldricha Kotvana z Mladé Boleslavi zranil a slovenský bek tak z utkání odstoupil předčasně. Ve třetí třetině jej zasáhl kolenem a stejně jako Ševc dostal trest na pět minut a do konce zápasu.

"Svůj zákrok vedl s cílem zasáhnout protihráče, v rychlosti, v níž tento provedl, však již nestihl adekvátně zareagovat na náhlou změnu směru jízdy Kotvana, jenž se na poslední chvíli pokusil blížícímu se střetu vyhnout pohybem do středu hřiště, a svým levým kolenem, které zřetelně vytrčil proti směru Kotvanovy jízdy, zasáhl oblast Kotvanova levého kolena," uvedl Holý.

Disciplinární komise se naopak rozhodla dále netrestat lotyšského útočníka Robertse Bukartse ze Zlína, který dostal trest do konce utkání v zápase proti Brnu, neboť se podle rozhodčích Reného Hradila a Tomáše Horáka zapojil do šarvátky na ledě ze střídačky. Podle Holého se však již předtím nacházel na ledové ploše a neměl tak vyšší trest dostat.