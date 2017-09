New York - Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová ukončila cestu Rusky Marie Šarapovové grandslamovým US Open. Šestnáctá nasazená hráčka si s bývalou vítězkou turnaje poradila v osmifinále ve třech setech 5:7, 6:4 a 6:2.

Šarapovovou, která hrála US Open díky volné kartě a byl to její první grandslam po dopingovém trestu, zdolala Sevastovová díky vyrovnané hře bez výkyvů. Odvrátila při tom pět ze šesti brejkbolů. Bývalá světová jednička Šarapovová sice zahrála 42 vítězných míčů, ale znovu hodně chybovala - celkem jednapadesátkrát. Ve třetí sadě měla Ruska problém s prostředníčkem pravé ruky. Otlačeniny si nechala dvakrát přelepit. Stihla ještě odvrátit díky odvážným ranám tři mečboly, ale při čtvrtém retunrovala do autu.

Sevastovová si tak zopakuje v New Yorku loňské čtvrtfinále a její soupeřkou v něm v úterý bude Sloane Stephensová. Ve formě na amerických betonech hrající Američanka porazila Němku Julii Görgesovou 6:3, 3:6, 6:1.

Španěl Pablo Carreňo překazil odhady, že jedním z adeptů na titul v New Yorku je Denis Shapovalov. Kanadského mladíka, v osmnácti letech nejmladšího osmifinalistu US Open od roku 1989, vyřadil ve třech zkrácených hrách. "Rozhodly moje zkušenosti. Už má za sebou několik velkých zápasů a vím, jak se s tím vyrovnat," řekl na kurtu dvanáctý nasazený Carreňo, letos rovněž čtvrtfinalista French Open.

Carreňo nezačal dobře, ale po ztraceném servisu houkl směrem k trenérovi na tribuně, že zápas vyhraje. "Věřím sám v sebe, proto jsem to dokázal," řekl po utkání, v kterém každý set trval shodně 58 minut a každý rozhodla zkrácená hra. "V tie-breacích jsem hrál perfektně. Byl jsem agresivní a dobře podával," řekl Carreňo.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Carreňo (12-Šp.) - Shapovalov (Kan.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Sevastovová (16-Lot.) - Šarapovová (Rus.) 5:7, 6:4, 6:2, Stephensová (USA) - Görgesová (30-Něm.) 6:3, 3:6, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Babosová, Hlaváčková (5-Maď./ČR) - Atawová, Lisická (USA/Něm.) 6:3, 6:4.

3. kolo:

Šafářová, Strýcová (3-ČR) - L. Kičenoková, Krejčíková (Ukr./ČR) 6:1, 5:7, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Tadžima (Jap.) - Vrbenský (9-ČR) 5:7, 6:4, 6:2.