Eastbourne (Británie) - Světová trojka Karolína Plíšková první zápas na trávě vyhrála. Ve druhém kole tenisového turnaje v Eastbourne, kam se dostala díky volnému losu, porazila 6:4 a 6:3 Američanku Alison Riskeovou. Do druhého kola generálky na Wimbledon postoupila i její sestra Kristýna, kterou nyní čeká duel se světovou jedničkou Angelique Kerberovou, a Barbora Strýcová. Vypadli Kateřina Siniaková a Jiří Veselý. Z turnaje se kvůli zdravotním problémům odhlásila Petra Kvitová. V prvním kole kvalifikace Wimbledonu uspěl z českých tenistů jen Lukáš Rosol.

Karolína Plíšková se kvůli bolavému lokti odhlásila z turnaje v Birminghamu, který v neděli vyhrála Petra Kvitová. První set duelu se 46. hráčkou světa pro sebe rozhodla brejkem v desáté hře, proměnila hned první setbol. Také ve druhé sadě si česká tenistka držela servis a udeřila v závěru, kdy odskočila na 5:3. Při svém podání sice vlastními chybami promarnila vedení 40:0, ale další komplikace nepřipustila a zápas zakončila smečí.

Druhé z dvojčat Plíškových Kristýna na úvod turnaje porazila domácí držitelku divoké karty Naomi Broadyovou 6:2, 6:7, 6:1. Plíšková, která minulý týden došla na turnaji na Mallorce do čtvrtfinále, zdolala 108. hráčku pořadí WTA Broadyovou počtvrté z pěti zápasů. Její jediná prohra se zrodila před třemi lety na trávě ve Fukuoce, nyní přišla na témže povrchu v závěrečné přípravě na třetí grandslamový turnaj sezony v Británii odplata.

Zápas mohl skončit už po druhém setu, ale Plíšková první mečbol neproměnila. V tie-breaku sice otočila z 1:5 na 6:5, ale soupeřka se znovu vzchopila a po přesně umístěném lobu do rohu dvorce vyhrála 9:7. Třetí sadu pak ale opět jasně ovládla česká hráčka.

Strýcová uspěla v duelu s wimbledonskou finalistkou z roku 2014 Eugenií Buchardovou. V duelu s kanadskou tenistkou sice po vyhraném prvním setu 6:3 druhou sadu stejným poměrem prohrála, ale ve třetí Bouchardové povolila jen dvě hry. Ve druhém kole se utká se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, kterou ze čtyř dosavadních vzájemných utkání porazila jen loni na Australian Open.

Roli favoritky nepotvrdila Siniaková, která prohrála se Soranou Cirsteaovou z Rumunska 3:6, 2:6. Začala přitom brejkem, jenže pak sama o podání čtyřikrát přišla a první vzájemný zápas za hodinu hladce prohrála. Veselý podlehl Vaskovi Pospisilovi 3:6, 4:6. Vítězný kanadský kvalifikant v druhém kole nastoupí proti nejvýše nasazenému Novaku Djokovičovi.

V Eastbourne ve druhém kole skončila slovenská obhájkyně titulu Dominika Cibulková. Vítězka loňského Turnaje mistryň podlehla 5:7 a 4:6 domácí Heather Watsonové.

Kvitová se z turnaje v Eastbourne odhlásila

Vítězka turnaje v Birminghamu tenistka Kvitová se tento týden v Eastbourne neukáže. Důvodem absence světové dvanáctky je podle WTA problém s břišním svalem.

Sedmadvacetiletá Kvitová v neděli při druhém turnajovém startu po zranění ruky vyhrála na trávě v Birminghamu a slavila 20. triumf na okruhu WTA.

Po finále v Birminghamu se cítila unavená psychicky i fyzicky a nevěděla, jestli bude schopna v Eastbourne nastoupit. Dnes prozradila, že ji po finále bolí břišní sval. "Doufám, že to není nic vážného, ale jedno místo obzvlášť cítím. Doufám, že to bude za pár dní dobré," uvedla Kvitová na tiskové konferenci.

Několik dní vynechá trénink a bude se léčit. "Jsem zklamaná, že tady nemohu hrát. Je to skvělý turnaj. Jednou jsem tady hrála finále a vždycky to pro mě byla skvělá příprava před Wimbledonem," doplnila česká hráčka, která měla být přímo nasazena do druhého kola. V pavouku ji nahradila Bulharka Cvetana Pironkovová.

Přes odstoupení z Eastbourne by Kvitová nejspíše neměla chybět ve Wimbledonu. A po vítězství v Birminghamu bude považována za jednu z favoritek. "Opravdu je mi jedno, kdo bude favoritkou ve Wimbledonu. Nechci se takovými úvahami zaměstnávat. Hlavně chci mít čistou hlavu, a aby mě tenis pořád bavil," řekla.

Vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 je nyní vděčná za každý trénink a zápas. "Který můžu absolvovat. A abych se stresovala cíli a rankingem, to mně teď za to určitě nestojí. Ráda bych si to udržela, co to půjde," řekla.

V 1. kole kvalifikace Wimbledonu z českých mužů uspěl jen Rosol

Londýn - V prvním kole kvalifikace Wimbledonu, která se hraje na kurtech v Roehamptonu, z českých tenistů uspěl jen Lukáš Rosol. Jasona Junga z Tchaj-wanu porazil díky výhrám ve dvou zkrácených hrách, které pro sebe získal nejtěsnějším poměrem 7:5 a 8:6. Druhou ze tří překážek pro účast v hlavní soutěži Wimbledonu pro Rosola bude Američan Rajeev Ram.

Pozici nasazeného hráče v kvalifikaci nepotvrdil Jan Šátral, který prohrál s Rusem Tejmurazem Gabašvilim. Václav Šafránek nestačil na Alejandra Gonzáleze z Kolumbie, Petr Michnev podlehl Maximu Gonzálezovi z Argentiny.

V úterý začne kvalifikace žen, do které vstoupí čtyři české tenistky. O šanci zahrát si na wimbledonské trávě budou bojovat Terezy Martincová a Smitková, Marie Bouzková a Barbora Krejčíková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Eastbourne:

(tráva, muži dotace 693.910 dolarů / ženy 819.000 dolarů)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Pospisil (Kan.) - Veselý (ČR) 6:3, 6:4, Donaldson (USA) - Schwartzman (8-Arg.) 7:6 (7:5), 3:6, 7:5, Young (USA) - Edmund (Brit.) 6:4, 3:6, 6:3, Anderson (JAR) - Bellucci (Braz.) 6:3, 6:1, Tomic (Austr.) - Gombos (SR) 7:6 (7:3), 6:3, Haase (Niz.)- Mahut (Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), Norrie (Brit.) - Zeballos (Arg.) 6:4, 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Broadyová (Brit.) 6:2, 6:7 (7:9), 6:1, Strýcová (ČR) - Bouchardová (Kan.) 6:3, 3:6, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:2, Tuan Jing-jing (Čína) - McHaleová (USA) 6:3, 4:0 skreč, Ósakaová - Ozakiová (obě Jap.) 6:0, 6:1, Cepedeová (Parag.) - Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) 4:6, 6:3, 6:3, Čang Šuaj (Čína) - Lepchenková (USA) 6:2, 6:1, Pcheng Šuaj (Čína) - Schiavoneová (It.) 6:3, 6:4, Davisová (USA) - Kučová (SR) 6:4, 6:2.

2. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Riskeová (USA) 6:4, 6:3, Watsonová (Brit.) - Cibulková (4-SR) 7:5, 6:4, Ostapenková (10-Lot.) - Suárezová (Šp.) 6:3, 0:6, 6:4, Pavljučenkovová (14-Rus.) - Mertensová (Belg.) 3:6, 6:4, 6:1, Arruabarrenaová (Šp.) - Gavrilovová (16-Austr.) 2:6, 6:2, 6:3.

Kvalifikace na grandslamový turnaj Wimbledon v Roehamptonu:

Muži - 1. kolo:

Rosol (ČR) - Jung (Tchaj-wan) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), Gabašvili (Rus.) - Šátral (26-ČR) 7:5, 7:6 (7:4), M. González (Arg.) - Michnev (ČR) 6:3, 6:1, A. González (Kol.) - Šafránek (ČR) 6:7 (2:7), 6:2, 6:1.