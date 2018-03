Praha - Šestou noc po sobě v Česku padly mrazivé teplotní rekordy. V uplynulé noci je naměřili na 13 ze 148 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejméně teploměr ukázal na jizerskohorské stanici u rašeliniště na Jizerce, bylo tam minus 26,6 stupně Celsia. Stanice ale funguje jen pět let, mezi rekordy se tak její dnešní údaj nezapíše. ČTK to řekla Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Noc na sobotu podle předpovědi už tak mrazivá nebude.

Z dlouhodobě měřících stanic se nové rekordy pro dnešní den ukázaly zejména v severních horských oblastech Česka. Nejnižší rekordní teplotu naměřili na přehradě Souš v Desné na Jablonecku. Dnešních minus 20,4 stupně Celsia překonalo hodnotu minus 20,1 stupně z roku 1963. Rekordní mráz byl také v krkonošské Peci pod Sněžkou a Harrachově, na Milešovce v Českém středohoří i na stanicích v Ostravě-Porubě a Jeseníku.

Na vůbec nejnižší teplotu z dlouhodobě měřících stanic teploměr klesl na šumavské Jezerní slati, minus 22,8 stupně Celsia. Rekord to ale není, před 13 lety zde 2. března bylo minus 36,9 stupně.

Míst s naměřenými rekordy v předešlých nocích přibývalo, v noci na čtvrtek dosavadní minimum zaznamenala asi čtvrtina stanic. Po dnešním úbytku meteorologové další rekordně chladné noci nečekají. V noci na sobotu očekávají minima kolem minus 14 stupňů Celsia, v dalších dnech se mají noční teploty ještě více přiblížit nule.