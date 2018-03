Ostrava - Už v sedmém extraligovém utkání se vítkovický hokejista Jaromír Pytlík dočkal své první branky. Šestnáctiletá naděje ostravského celku otevřela skóre dnešního utkání proti Hradci Králové a přispěla k výhře 4:2.

Odchovanec Žďáru se prosadil ve 14. minutě dorážkou v předbrankovém prostoru. "Trochu jsem se bál, jestli to trefím, ale povedlo se. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a že jsme to zvládli," řekl novinářům Pytlík.

Středoškoláka tak čeká další tučný příspěvek do týmové pokladny jako zápisné za první extraligový gól. Po Novém roce se prohnul při platbě za debut v nejvyšší soutěži. "Už jsem se z toho pomalu vylízal a teď to bude zase odznova. Možná to bude další půjčka," usmíval se Pytlík.

Útočník, který ještě pendluje na střídavý start v seniorském celku doma ve Žďáru nad Sázavou, dnes naskočil do čtvrté řady s dalšími mladíky Tomanem a Jáchymem. "Pro nás všechny to je strašná zkušenost, že to můžeme hrát. Užívám si to strašně moc a jsme rád, že mě kluci berou, že tu můžu být. Všichni měli radost, že jsem se trefil," řekl Pytlík.

Vítkovicím se díky výhře naskytla možnost zabojovat ještě o třetí místo v tabulce základní části s Třincem. Po dnešním zaváhání Ocelářů stáhly ztrátu na dva body. "Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože to byl důležitý zápas. Jsou ještě dvě kola, tak uvidíme," dodal Pytlík.