Český fotbalový brankář Vítězslav Jaroš (uprostřed) přestoupil ze Slavie do Liverpoolu. Šestnáctiletý talent se anglickému celku upsal na tři roky a bude působit v mládežnickém týmu do 18 let.

Český fotbalový brankář Vítězslav Jaroš (uprostřed) přestoupil ze Slavie do Liverpoolu. Šestnáctiletý talent se anglickému celku upsal na tři roky a bude působit v mládežnickém týmu do 18 let. ČTK/Sport Invest

Liverpool - Český fotbalový brankář Vítězslav Jaroš přestoupil ze Slavie do Liverpoolu. Šestnáctiletý talent se slavnému anglickému celku upsal na tři roky a bude působit v mládežnickém týmu do 18 let pod vedením místní ikony Stevena Gerrarda. Informoval o tom jeho zastupující agentura Sport Invest.

Mládežnický reprezentant, který je momentálně v nominaci výběru do 17 let, byl v hledáčku Liverpoolu delší dobu, jezdil na pravidelné stáže a seznamoval se s prostředím. V neděli po oslavě 16. narozenin mu už ale přestupová pravidla umožnila podepsat s anglickým celkem smlouvu a přesune se tam nastálo.

"Když jsem jel do Anglie poprvé, byl jsem strašně nervózní, teď už jsem si zvykl. Stáže mi pomohly, za tu dobu jsem se naučil i poměrně dobře anglicky, takže se teď můžu koncentrovat jen na fotbal. Budu bydlet v rodině, kde jsem byl dosud. Přístup lidí, prostředí, všechno je v Liverpoolu famózní. Jsem nadšený," řekl Jaroš.

"Pomohlo, že Liverpool do svého týmu do 18 let sháněl brankáře. Víťu v klubu sledovali dlouhodobě a na několika stážích je přesvědčil, že je tou správou volbou," komentoval přestup hráčův manažer Viktor Kolář. "O jeho příchod hodně stál trenér Gerrard, což by mělo být zárukou, že se s Víťou opravdu počítá," dodal.

Jaroš tak bude moci svůj talent rozvíjet pod taktovkou jedné z největších liverpoolských legend a majitele 114 startů za anglickou reprezentaci. Gerrard loni ukončil hráčskou kariéru a zkušenosti nyní předává jako trenér mládeže.

"Je to úžasný člověk, neskutečně příjemný. Ale dokáže být i dost přísný. Vyžaduje, aby na tréninku bylo všechno perfektní, aby to odpovídalo tomu, že jsme členy klubu, který patří do špičky Premier League. V té toho odehrál spoustu a z praxe nám taky dává hodně rad," sdělil Jaroš.