Oruro (Bolívie) - Dnešní šestá etapa Rallye Dakar byla kvůli nepříznivému počasí zrušena. Účastníci 39. ročníku slavné soutěže tak nyní budou mít dva dny volna, na neděli byl totiž naplánován jediný nezávodní den rallye.

"Rozhodli jsme se etapu zrušit. Udělali jsme řadu pokusů, aby se odjela alespoň část rychlostní zkoušky, ale není to možné," uvedl sportovní ředitel rallye Marc Coma. Jezdce a týmy tak dnes čeká přesun po silnici do bolivijské metropole La Pazu, centra odpočinkového dnu.

Se špatným počasím závodníci bojovali již v pátek, kdy byla zrušena druhá část etapy. A problémy měli i v cíli. "Celý bivak je 10 centimetrů pod vodou, stejně jako jsou zaplaveny části trati," uvedl automobilový jezdec Martin Prokop na sociální síti.

Motocyklista Ondřej Klymčiw již večer avizoval, že jezdci v sobotu nechtějí závodit. "Mezi jezdci se hovoří o tom, že pokud nebude etapa zrušena, tak nenastoupí na start. Opravdu je to o život," napsali na facebooku zástupci jezdce, jenž je průběžně patnáctý.

V závodě již nepokračuje Tomáš Kubiena na čtyřkolce, stejně jako posádka kamionu Tatra Karla Trněného, která přitom jela jako takzvaná ostrá asistence Prokopa a týmu Buggyra Racing. "Ani tým MRG netuší, co se mu přihodilo. Tomáš pouze poslal zprávu, že letí z Uyuni do Oruro a dnes by měl dorazit do bivaku," napsali zástupci týmu Moto Racing Group, za který Kubiena startoval.

5. etapa: Tupiza - Oruro (motocykly a automobily 692 km/měřených 219 km, kamiony 683/219 km):

Automobily: 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) 2:24:03, 2. Roma, Haro (Šp./Toyota) -44, 3. Peterhansel, Cottret (Fr./Peugeot) -1:31, ...28. Prokop, Minorová (ČR, Rak./Ford) -1:10:14.

Průběžné pořadí: 1. Peterhansel 14:02:58, 2. Loeb -1:09, 3. Despres (Fr./Peugeot) -4:54, ...16. Prokop -3:26:16.

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 2:21:51, 2. Goncalves (Portug./Honda) -7:07, 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) -7:29, ...24. Klymčiw (ČR/Husqvarna) -37:50, 46. Engel -59:16, 61. Lhotský -1:22:41, 65. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:30:32, 109. Vlček (ČR/Husqvarna) -3:23:06.

Průběžné pořadí: 1. Sunderland 15:22:05, 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -12:00, 3. Van Beveren -16:07, ...15. Klymčiw -1:36:22, 30. Engel -2:46:45, 54. Pabiška -4:27:36, 83. Lhotský -8:04:12, 84. Vlček -8:04:41.

Kamiony: 1. De Rooy (Niz./Iveco) 2:39:12, 2. Nikolajev -11:58, 3. Mardějev (oba Rus./Kamaz) -14:04, 4. Macík ml. (ČR/Liaz) -16:15, ...20. Kolomý -52:54, 25. Loprais (oba ČR/Tatra) -1:43:47.

Průběžné pořadí: 1. De Rooy 14:06:07, 2. Nikolajev -2:23, 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) -6:36, ...13. Kolomý -1:44:10, 14. Loprais -2:06:23, 16. Macík ml. -2:51:26.

Čtyřkolky: 1. Koolen (Niz./Barren) 2:57:43, 2. Gallego (Arg./Yamaha) -12:06, 3. Vitse (Fr./Yamaha) -12:57, ...11. Tůma (ČR/Yamaha) -1:05:45.

Průběžné pořadí: 1. Vitse 19:32:22, 2. Karjakin (Rus./Yamaha) -8:14, 3. Dutrie (Fr./Yamaha) -10:35, ...13. Tůma -3:34:56.