Policisté v pařížské čtvrti Levallois-Perret, kde najelo auto do vojenské hlídky zapojené do protiteroristické operace. ČTK/AP/Kamil Zihnioglu

Paříž - Šest francouzských vojáků utrpělo zranění, když dnes ráno v pařížské čtvrti Levallois-Perret najelo auto do hlídky zapojené do protiteroristické operace. Policejní prefektura označila čin, po kterém jsou tři vojáci ve vážném stavu, za "předem promyšlený". Řidič z místa činu ujel a policie po něm pátrá. Do vyšetřování se již zapojil protiteroristický odbor pařížské prokuratury.

Starosta Levallois-Perret nepochybuje o tom, že osoba ve voze značky BMW jednala úmyslně. Podle Patricka Balkanyho k útoku došlo před budovou kasáren na náměstí Place de Verdun. Vozidlo prý "výrazně zrychlilo, když z ní vojáci vyšli". "Je to nepřípustný, nepochopitelný čin," řekl Balkany ve vysílání televizní stanice BFMTV.

Incident se podle agentury AFP odehrál kolem 08:00 SELČ severozápadně od centra francouzské metropole v části města, kde je kromě kasáren také ústředí zpravodajské služby DGSI. Svědci vyšetřovatelům řekli, že tmavé BMW s jednou osobou uvnitř čekalo ve slepé uličce u kasáren a řidič vyjel v okamžiku, kdy se před budovou střídaly směny.

Podle svědků byl útok tak rychlý, že vojáci nestihli zareagovat a na řidiče nestříleli. Nadia LeProhonová agentuře AP řekla, že slyšela hlasitý náraz a po něm křik zraněných. "Nikdy na ten výkřik nezapomenu, výkřik plný bolesti a utrpení," popsala LeProhonová. Jiná místní obyvatelka je zase na přítomnost vojáků tak zvyklá, že chaos, který ráno nastal, nepovažovala za mimořádný. "Mysleli jsme, že je to cvičení," řekla Roseline Bailleuxová.

Policie oblast uzavřela a zkoumá záznamy z bezpečnostních kamer. Zranění jsou v péči lékařů vojenských nemocnic Percy a Bégin. Účastnili se bezpečnostní operace Sentinelle, kterou Francie zahájila v reakci na teroristické útoky v redakci časopisu Charlie Hebdo v lednu 2015. Od té doby si útoky v zemi vyžádaly 239 obětí, od poloviny loňského roku cílí hlavně na příslušníky bezpečnostních složek.

Letos v únoru napadli útočníci vojáky před muzeem Louvre, v dubnu byl pak na třídě Champs-Elysées zastřelen policista. V červnu se zabil útočník, který svým vozidlem najel do policejní dodávky.

V rámci operace Sentinelle je ve Francii v pohotovosti 7000 členů ozbrojených složek, polovina z nich je rozmístěna v Paříži. Terčem útoků se stali již v únoru 2015 v Nice, v dubnu 2015 a letos v březnu na pařížském letišti Orly. Sentinelle je ve Francii předmětem mnoha politických diskusí a prezident Emmanuel Macron v červenci oznámil, že operaci přezkoumá s ohledem na zvýšení efektivity.

Útok v Paříži na vojáky je šestý svého druhu, řekl ministr obrany

Dnešní incident v Paříži je šestým útokem na jednotky protiteroristické operace Sentinelle, řekl francouzský ministr vnitra Gérard Collomb. Ukazuje to podle něj potřebu nových zákonných opatření proti terorismu. Paříž mezitím mobilizovala všechny prostředky, aby nalezla pachatele, který ve čtvrti Levallois-Perret zranil šest vojáků.

Podle Collomba je třeba, aby byl přijat nový protiteroristický zákon, který by trvale zakotvil některé aspekty výjimečného stavu, jenž ve Francii platí téměř dva roky. Collomb to řekl médiím poté, co s ministryní obrany Florence Parlyovou navštívil zraněné vojáky ve vojenské nemocnici Bégin. Parlyová bez upřesnění uvedla, že o třech vážněji zraněných vojácích dostali "uklidňující" informace.

Bezpečnostní složky stále pátrají po pachateli dnešního útoku. "Nasadili jsme všechny dostupné prostředky, abychom dopadli zodpovědnou osobu či osoby," řekl vládní mluvčí Christophe Castaner.

Podporu obětem útoku krátce po poledni vyjádřil předseda vlády Édouard Philippe. "Mé myšlenky jsou s jejich rodinami a druhy ve zbrani," napsal na twitteru.