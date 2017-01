Washington - Nejméně šest novinářů, kteří z centra Washingtonu zpravodajsky pokrývali demonstrace během prezidentské inaugurace Donalda Trumpa, čelí obviněním z násilností. Vyplývá to z policejních zpráv a soudních dokumentů, na které se odvolává deník The New York Times. Během inaugurace 20. ledna některé protesty přerostly v tvrdé střety s policií, která v reakci na to zadržela asi 230 lidí, podle médií nejen demonstrantů, ale i novinářů a náhodných svědků.

K zatýkání policie přikročila, když dav radikálních demonstrantů začal rozbíjet výlohy a zapálil limuzínu. Zadržení novináři podíl na výtržnostech odmítají a jejich obvinění kritizují organizace hájící svobodu tisku. Policie v americké metropoli se zatím k případu obviněných novinářů nevyjádřila.

"Vznesená obvinění jsou bizarní a pokud jde o novináře zde v Americe, kteří jen dělají svou práci, tak i neslýchaná," uvedla Suzanne Nosselová z amerického PEN klubu. "Nebyli navíc ani v nesprávný čas na nesprávném místě, byli na správném místě," dodala.

Mluvčí Výboru na ochranu novinářů Carlos Lauria označil obvinění za nemístná a přehnaná. Výbor také vyzval úřady, aby byla obvinění žurnalistů okamžitě stažena. "Máme obavy, že zatčení mohou být varovným signálem pro novináře, kteří budou zpravodajsky pokrývat budoucí protesty," dodal Lauria.

Právník Mark Goldstone, který zastupuje desítky zadržených, o zákroku řekl, že policie zadržela každého, kdo se v problematické oblasti pohyboval.

Trumpovu inauguraci provázely rozsáhlé protesty, část z nich přerostla v potyčky s policií, která proti davu použila pepřový sprej. V demonstraci proti Trumpovi se změnil také pochod za práva žen, který se ve Washingtonu konal minulý týden v sobotu, tedy den poté, co nový prezident složil slib. Doprovodné manifestace za práva žen, které byly rovněž zaměřeny proti Trumpovi, se v sobotu konaly i v dalších amerických městech i v zahraničí, včetně Prahy.