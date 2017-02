Praha - Východ Čech a Morava se znovu potýkají se smogem. Kvůli vysokým koncentracím prachu v ovzduší dnes dopoledne vyhlásili meteorologové smogovou situaci v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a Brně, odpoledne pak i pro celý Jihomoravský kraj. Od pátku platí také ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Zřejmě nejhorší situace je na Třinecku, kde je vyhlášena regulace a kde je více než trojnásobně překonán limit pro polétavý prach, který činí 50 mikrogramů na metr krychlový.

Při zhoršených rozptylových podmínkách by se lidé neměli venku vystavovat zvýšené fyzické zátěži. Doporučení platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi nebo srdečním onemocněním, pro starší lidi a malé děti. Podle meteorologů by lidé také měli omezit jízdu auty a přednostně by měli používat veřejnou dopravu. Na Třinecku, kde je vyhlášena regulace, musí některé podniky přijímat různá opatření a omezovat výrobu.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují v okamžiku, kdy aspoň na polovině stanic překročil výskyt škodlivin v dvanáctihodinovém průměru hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán pokles. V Pardubickém kraji platila už 19. ledna, o den později se změnila na stupeň regulace a odvolány byly 3. února. Podobné to bylo i v sousedním hradeckém kraji, kde byla smogová situace naposledy 2. a 3. února. Poprvé tam platila od 19. do 24. ledna, přičemž nakrátko tam byl i stav regulace.

V Brně smogovou situaci meteorologové naposledy vyhlásili 20. ledna a stejně jako dnes ji ještě ve stejný den rozšířili na celý Jihomoravský kraj. O dva dny později ji odvolali.

Podle Roberta Skeřila z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu špatné ovzduší v Brně způsobilo znečištění, které o víkendu putovalo z Polska a Moravskoslezského kraje na Zlínsko a Olomoucko a dál se posouvá. "Je tím zatížený i zbytek Jihomoravského kraje," řekl ČTK Skeřil.

Lidé v Brně by mohli ale po dobu smogové situace jezdit městskou hromadnou dopravou zdarma. Zda to tak bude, rozhodnou v úterý radní.