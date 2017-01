Londýn - V přepočtu za 100.000 korun (3200 liber) se dnes v Británii v aukci vydražil jeden z ručně psaných dopisů zesnulé princezny Diany. I za další z šesti dražených dopisů, které byly adresovány bývalému majordomovi Buckinghamského paláce Cyrilu Dickmanovi, zaplatí podle agentury Reuters nový majitel mnohem vyšší cenu, než organizátoři aukce očekávali. Celkem se šest Dianiných dopisů vydražilo za 15.100 liber (477.000 korun).

Na zhruba šestinásobek vyvolávací ceny, tedy 3200 liber, se dostal dopis z 20. září 1984, tedy napsaný pět dní po narození prince Harryho. V něm jeho matka princezna Diana (1961-1997) popsala, jak krásně se k mladšímu bratrovi chová princ William. "William svého malého brášku zbožňuje a tráví celý čas tím, že ho zahrnuje nekonečným přílivem objetí a polibků, skoro k němu ani nepustí rodiče," píše se v dopise Dickmanovi, který sloužil v Buckinghamském paláci přes padesát let.

V dalším z dopisů, datovaném říjnem 1992, Diana popsala, jak oba mladí princové rádi navštěvují internátní školu, "i když Harry se neustále dostává do potíží". Tento dopis se vydražil za 2400 liber (skoro 76.000 korun).

V aukční síni Cheffins v Cambridgi se dnes dražily i další předměty spojené s britskou královskou rodinou, jako například fotografie či vánoční pohledy. Autorkou některých dopisů je i královna Alžběta.

Do aukce šel i kus dortu ze svatby královny Alžběty s princem Philipem z roku 1947, který se podle BBC prodal za "několik stovek liber".

Dopisy do dražby dala majordomova rodina. Dickman zemřel v roce 2012 ve věku 85 let. Podle vyjádření aukčního domu Cheffins byl Dickman "oblíbeným členem královské rodiny." Dostával od ní dopisy, z nichž některé jsou staré i třicet let.