Washington - Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions během loňské prezidentské kampaně dvakrát jednal s ruským velvyslancem ve Spojených státech. Sessionsův úřad to oznámil ve středu, když na schůzky upozornil list The Washington Post. Ministerstvo je nadřízené Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), který nyní vyšetřuje údajné zásahy ruských hackerů ve prospěch pozdějšího vítěze voleb Donalda Trumpa. Sessions se prý ve "vhodné době" dohledu nad šetřením FBI zdrží.

"Nikdy jsem se nesešel s žádným ruským představitelem, abych s ním diskutoval o tématech kampaně. Nemám ponětí, co tahle obvinění znamenají. Jsou falešná," uvedl podle CNN Sessions.

Kremelský mluvčí dnes prohlásil, že o setkáních Sessionse s velvyslancem Sergejem Kisljakem nemá informace. Praxe kontaktů velvyslanců s poslanci je ale normální, řekl mluvčí Dmitrij Peskov. Dodal, že kolem zpráv o možných kontaktech amerických činitelů s činiteli ruskými vzniká v USA "příliš emocionální atmosféra".

Agentura AP uvedla, že nová zjištění patrně vyvolají tlak na to, aby Sessions nezasahoval do vyšetřování FBI. Média, která Trump opakovaně označuje za šiřitele falešných zpráv, považují za problém mimo jiné to, že se o kontaktech s velvyslancem Sessions nezmínil během slyšení v Senátu před svým potvrzením do funkce, kde byl na roli Ruska v kampani přímo tázán.

Sessions dnes v televizi NBC News řekl, že se "ve vhodném okamžiku" dohledu nad vyšetřováním FBI zřekne. "Není o tom pochyb," ujistil ministr diváky. Znovu konstatoval, že se "nikdy s žádnými Rusy nesetkal, aby s nimi probíral jakoukoli politickou kampaň".

Někteří demokratičtí zákonodárci včetně šéfky demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiové již vyzvali ministra k rezignaci. "Sessions není způsobilý vykonávat funkci nejvyššího úředníka v zemi zodpovědného za policii, musí odstoupit," uvedla v prohlášení.

Výbor pro tajné služby Sněmovny reprezentantů tento týden zahájil vyšetřování údajných kontaktů mezi Trumpovým týmem a Moskvou během kampaně, kterou se podle některých zpravodajských zdrojů snažili Rusové ovlivnit v Trumpův prospěch. Zatímco podle republikánských členů výboru se přesvědčivé důkazy nenašly, demokraté chtějí vyšetřování co nejpodrobnější.

Právníci Bílého domu podle agentury AP nařídili prezidentovým poradcům, aby uchovávali veškeré materiály, které by mohly souviset s údajným vměšováním Ruska do prezidentských voleb a s následným vyšetřováním. Instrukce byla vydána týden po žádosti demokratických senátorů, aby Bílý dům a policejní složky uchovaly jakékoli dokumenty o stycích Trumpova týmu s ruskými vládními činiteli nebo jejich zmocněnci. Podobnou žádost adresovanou víc než deseti vládním agenturám vydal senátní výbor pro tajné služby, napsala AP.