Retrospektivní výstava v Obecním domě v Praze nazvaná Miloslav Troup - 100 let nabízí do 15. září k zhlédnutí stěžejní díla malíře Miloslava Troupa včetně dosud nevystavovaných maleb ze soukromých sbírek, gobelínů a ilustrační tvorby. Troup byl představitelem takzvané Pařížské školy, jeho malířská tvorba vycházela z kubismu. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Sérii výstav malíře Miloslava Troupa konanou u příležitosti 100. výročí jeho narození zakončí v závěru letošního roku expozice v Křížové chodbě Strahovského kláštera. Největší prostor tam naleznou Troupovy obrazy s křesťanskými náměty a sakrální tematika. Jeho díla nyní vystavuje Obecní dům v Praze. ČTK o tom informovali zástupci společnost Troup 2017.

Na výstavě je také Troupův obraz Žlutý anděl, který patří do umělcova pařížského období a který byl za 550.000 korun vydražen v červnové aukci. Zapůjčil ho nový majitel. Obecní dům vystavuje také portrét nazvaný Jacqueline. Dívka se původně jmenovala Lee Bouvierová. Studovala v Paříži a pravděpodobně byla umělcovou modelkou a láskou. Pak se vrátila do USA, kde se stala manželkou bývalého amerického prezidenta J. F. Kennedyho.

"Akce v Obecním domě bude naprosto dominantní. Měla by představit to nejlepší z Troupova díla," uvedl před zahájením výstavy člen společnosti Troup 2017 a synovec malíře Zdeněk Troup.

Sérii akcí připomínajících sté výročí narození významného představitele takzvané Pařížské školy zahájila na konci loňského roku výstava v Hořovicích na Berounsku, kde se Miloslav Troup 30. června 1917 narodil. Wortnerův dům v Českých Budějovicích pak ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií koncem ledna otevřel expozici Paříž, Paříž. V pražském Klementinu 27. května skončila výstava Troupových ilustrací. K uctění umělcovy památky se konala vzpomínková akce v den jeho nedožitých narozenin 30. června u jeho hrobu na hřbitově v Prachaticích.

Kolektiv autorů pracuje na obsáhlé monografické publikaci. Přinese nové poznatky o životě a díle Miloslava Troupa a také zatím nejobsáhlejší obrazový soubor jeho prací.

Troupova malířská tvorba vychází z kubismu. Vedle dalších ocenění získal v roce 1966 cenu UNESCO za nejlepší ilustrace na frankfurtském knižním veletrhu a šestkrát ilustrátorskou cenu v celostátní soutěži Nejkrásnější kniha. Troup po druhé světové válce studoval malířství v Paříži. V 60. letech se s manželkou zabydlel v pražské Nerudově ulici. Většinu života strávil v historickém jádru Prahy a osobitě ztvárňoval její architekturu. Inspirovala ho též jihočeská, italská a jugoslávská krajina, například chorvatská Brela. Maloval denně - vytvořil asi 700 obrazů a 3000 ilustrací, navrhoval vitráže, gobelíny i lustry. Troup zemřel v Praze v roce 1993. Více informací se nachází na www.troup-miloslav.cz.